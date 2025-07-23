ASELSAN'dan hava savunmasına yeni kalkan: GÜRZ sahneye çıktı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 fuarı kapılarını açtı. Etkinlikte savunma sanayisinin öncü firmalarından ASELSAN, yeni nesil hava ve füze savunma sistemi GÜRZ'ü tanıttı.

GÜRZ, İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen yerli ve milli bir savunma sistemi olarak öne çıkıyor. 8x8 zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre edilen GÜRZ, mobil yapısıyla sabit üslerin yanı sıra intikal halindeki birliklerin korunmasını da sağlayacak.

Çok katmanlı ve çok maksatlı koruma

ASELSAN’ın geliştirdiği sistem, 35 mm parçacıklı mühimmat kullanan hava savunma topu, 4’er adet çok alçak ve alçak irtifa füzeleri, AESA radar, atış kontrol radarı, elektro-optik sensörler ve soft-kill sistemlerinden oluşan geniş bir bileşen setine sahip. GÜRZ ayrıca yakın koruma silahıyla da tehditlere karşı son katmanda savunma sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Tam otonom görev icra yeteneği ile dikkat çeken sistem, entegre radar ve elektro-optik sensörleri sayesinde hedefi tespit, teşhis ve takip edebiliyor. Ardından tehdit türüne göre top veya füze kullanarak en uygun silahı seçip angajman gerçekleştirebiliyor.

GÜRZ 150, farklı irtifalarda ve hızlarda gelen tehditlere karşı geniş bir hedef spektrumuna hitap ediyor. Bu kapsamda sistem; Sınıf 1, 2 ve 3 İHA’lar, kamikaze ve sürü tipi İHA saldırıları, döner ve sabit kanatlı hava araçları, süpersonik seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatlar gibi platformlara karşı etkili olacak şekilde tasarlandı.

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Modern savaş ortamlarında öne çıkan “saklan-at-kaç” taktiklerine uygun olarak geliştirilen GÜRZ, kısa sürede mevzi değiştirebilmesi sayesinde sürpriz saldırılara karşı hızlı reaksiyon yeteneği sunuyor. Ayrıca nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı koruma, elektromanyetik karıştırıcılarla soft-kill kabiliyeti ve 360 derece atış imkanı gibi özelliklerle donatılmış durumda. GÜRZ’ün açık mimarili yapısı sayesinde, ilerleyen dönemlerde yeni silah sistemleri ve yeteneklerin entegrasyonuna da uygun olduğu vurgulanıyor.

ASELSAN GÜRZ İnsansız Hava Savunma

Tam Boyutta Gör IDEF 2025 fuarında ASELSAN GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi de sergilendi. Sistem, paletli yapısı ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Tamamen otonom veya uzaktan kumandalı olarak görev yapabilen bu platform, alçak irtifa hava tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. Üzerinde yer alan çoklu füze lançerleri, elektro-optik sensörler ve makineli top entegresi, sistemin hem algılama hem imha kabiliyetini artırıyor. Şehir içi veya zorlu arazilerde hareket kabiliyeti sağlayan paletli altyapı, sistemin taktik esnekliğini güçlendiriyor.

ASELSAN GÜRZ 150 özellikleri

AESA Radar (Aktif Faz Dizinli Arama Radarı)

IFF (Dost Düşman Tanıma Sistemi)

Atış Kontrol Radarı

Elektro-Optik Süit

Entegre Takip Platformu

35 mm Hava Savunma Topu

Parçacıklı Mühimmat: ATOM, HEI, TP

4 adet Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi

4 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi

Soft-Kill Sistemi

Yakın Koruma Silahı

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