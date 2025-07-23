ASELSAN'dan hava savunmasına yeni kalkan: GÜRZ sahneye çıktı

GÜRZ, İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen yerli ve milli bir savunma sistemi olarak öne çıkıyor. 8x8 zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre edilen GÜRZ, mobil yapısıyla sabit üslerin yanı sıra intikal halindeki birliklerin korunmasını da sağlayacak.
Çok katmanlı ve çok maksatlı koruma
ASELSAN’ın geliştirdiği sistem, 35 mm parçacıklı mühimmat kullanan hava savunma topu, 4’er adet çok alçak ve alçak irtifa füzeleri, AESA radar, atış kontrol radarı, elektro-optik sensörler ve soft-kill sistemlerinden oluşan geniş bir bileşen setine sahip. GÜRZ ayrıca yakın koruma silahıyla da tehditlere karşı son katmanda savunma sağlıyor.
GÜRZ 150, farklı irtifalarda ve hızlarda gelen tehditlere karşı geniş bir hedef spektrumuna hitap ediyor. Bu kapsamda sistem; Sınıf 1, 2 ve 3 İHA’lar, kamikaze ve sürü tipi İHA saldırıları, döner ve sabit kanatlı hava araçları, süpersonik seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatlar gibi platformlara karşı etkili olacak şekilde tasarlandı.
Modern savaş ortamlarında öne çıkan “saklan-at-kaç” taktiklerine uygun olarak geliştirilen GÜRZ, kısa sürede mevzi değiştirebilmesi sayesinde sürpriz saldırılara karşı hızlı reaksiyon yeteneği sunuyor. Ayrıca nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı koruma, elektromanyetik karıştırıcılarla soft-kill kabiliyeti ve 360 derece atış imkanı gibi özelliklerle donatılmış durumda. GÜRZ’ün açık mimarili yapısı sayesinde, ilerleyen dönemlerde yeni silah sistemleri ve yeteneklerin entegrasyonuna da uygun olduğu vurgulanıyor.
ASELSAN GÜRZ İnsansız Hava Savunma
ASELSAN GÜRZ 150 özellikleri
- AESA Radar (Aktif Faz Dizinli Arama Radarı)
- IFF (Dost Düşman Tanıma Sistemi)
- Atış Kontrol Radarı
- Elektro-Optik Süit
- Entegre Takip Platformu
- 35 mm Hava Savunma Topu
- Parçacıklı Mühimmat: ATOM, HEI, TP
- 4 adet Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi
- 4 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi
- Soft-Kill Sistemi
- Yakın Koruma Silahı
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya