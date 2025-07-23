BMC, IDEF 2025’te yeni araçlarını tanıttı: Zeybek, Turan ve Altuğ Tank Avcısı

Türkiye’nin kara araçlarında ihracat şampiyonu unvanını elinde bulunduran BMC, yeni Zeybek Araç Ailesi, TURAN ve ALTUĞ Tank Avcısı sergiliyor. Bu araçların özelliklerine yakından bakalım.
Zeybek 8x8 Taktik Tekerlekli Araç Ailesi
Zeybek Araç Ailesi’nin Zeybek 8x8 Zırhlı Kurtarıcı konfigürasyonu, modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere; hızlı müdahale, etkin kurtarma ve maksimum güvenlik anlayışıyla geliştirildi. Sahada hasar gören araçlara anında müdahale edilme imkanı sunuyor. Arızalı araçları hızlı bir şekilde çatışma bölgesinden çıkarabilmek için tasarlandı.
ZEYBEK Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç konfigürasyonu ise başta ALTAY tankı olmak üzere TSK envanterindeki M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlandı. Yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı şasi ve üstün sürüş kabiliyetine vurgu yapıldı.
ZEYBEK 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç konfigürasyonu, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve görev esnekliği sunacak. Zorlu ortamlarda ordunun lojistik destek ihtiyacını giderecek.
TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı
ALTUĞ 8x8 Tank Avcısı
ALTUĞ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. 7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip olan araç, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor.
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya