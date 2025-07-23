BMC, IDEF 2025’te yeni araçlarını tanıttı: Zeybek, Turan ve Altuğ Tank Avcısı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör BMC, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni ürünlerini tanıttı. Üç yeni zırhlı araçla karşımıza çıkan BMC standında BMC Power tarafından üretilen iki farklı yerli ve milli motor sergileniyor. Ayrıca Deniz Kuvvetlerinin araçlarında ve Fırtına obüslerinde kullanılacak yerli ve milli güç grupları da bugün ilk kez tanıtılacak.

Türkiye’nin kara araçlarında ihracat şampiyonu unvanını elinde bulunduran BMC, yeni Zeybek Araç Ailesi, TURAN ve ⁠ALTUĞ Tank Avcısı sergiliyor. Bu araçların özelliklerine yakından bakalım.

Zeybek 8x8 Taktik Tekerlekli Araç Ailesi

Tam Boyutta Gör BMC Zeybek Araç Ailesi 8x8 taktik tekerlekli yapıya sahip. Zeybek Araç Ailesi; zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli olarak üç farklı konfigürasyon seçeneği ile geliyor.

Zeybek Araç Ailesi’nin Zeybek 8x8 Zırhlı Kurtarıcı konfigürasyonu, modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere; hızlı müdahale, etkin kurtarma ve maksimum güvenlik anlayışıyla geliştirildi. Sahada hasar gören araçlara anında müdahale edilme imkanı sunuyor. Arızalı araçları hızlı bir şekilde çatışma bölgesinden çıkarabilmek için tasarlandı.

ZEYBEK Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç konfigürasyonu ise başta ALTAY tankı olmak üzere TSK envanterindeki M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlandı. Yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı şasi ve üstün sürüş kabiliyetine vurgu yapıldı.

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ZEYBEK 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç konfigürasyonu, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve görev esnekliği sunacak. Zorlu ortamlarda ordunun lojistik destek ihtiyacını giderecek.

TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı

Tam Boyutta Gör 4x4 zırhlı araçlarda yüksek tecrübeye sahip olan BMC’nin en yeni ürünü TURAN 4x4 sahneye çıktı. Yüksek hareket kabiliyeti, üstün koruma seviyesi ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen modüler yapısıyla öne çıkıyor. TURAN 4x4 personel ve yük taşıma aracı, silah taşıyıcı ve devriye aracı olarak kullanılacak. Açık ve kapalı kasa seçeneği bulunacak. 8 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunan TURAN 4x4, gelişmiş mayın ve balistik koruma teknolojileri ile donatıldı.

ALTUĞ 8x8 Tank Avcısı

Tam Boyutta Gör IDEF 2025’te ALTUĞ 8x8’in Tank Avcısı versiyonu tanıtıldı. Daha önce 35 mm ve 12,7mm silah kuleli versiyonunu gördüğümüz ALTUĞ 8x8, bu konfigürasyonda 105 mm silah kuleli olarak geliyor. IDEF 2025’te yapılan açıklamalarda ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80'lere varan yüksek yerlilik oranı hedeflendiği ve 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarına yerli motor entegre edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ALTUĞ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. 7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip olan araç, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor.

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