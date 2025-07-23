Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı!

    ASELSAN, IDEF 2025'te Deniz Kuvvetleri için yeni ürünlerini sergiledi. DERİNGÖZ milli otonom su altı aracı ve CENK 350-N radarı dikkat çekiyor.                    

    ASELSAN, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni deniz ürünlerini tanıttı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen , DERİNGÖZ 100L/300, GÖKSUR VLS, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850 sistemleri Mavi Vatan’ı korumak için kullanılacak.

    Milli su altı aracı DERİNGÖZ

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    DERİNGÖZ, su altında insansız bir şekilde hareket ederek Mavi Vatan’da devriye atacak. Su altında keşif, gözetleme, boru hattı ve kablo denetimi, kritik altyapıların korunması gibi görevler yapacak. DERİNGÖZ kablolu, kablosuz ve akustik haberleşme yöntemleriyle veri iletiyor. Kolay kullanım ve bakım avantajıyla öne çıkıyor.

    Milli otonom su altı aracı DERİNGÖZ, 600 metre derinliğe kadar inebiliyor. Pek çok denizaltının inemediği derinliklerde faaliyet gösterebiliyor. Bu araçla benzer özelliklere sahip STM NETA otonom milli su altı aracı, maksimum 300 metre derinliğe kadar inebiliyor. IDEF 2025'te tanıtılan DERİNGÖZ 100L/300 ise 300 metre derinliğe kadar inebilecek.

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    DERİNGÖZ, 24 saat boyunca çalışıyor, maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızı sunuyor. 100 kilometre yarı çapını gözetleyebiliyor. Denizdeki testleri tamamlanan DERİNGÖZ göreve hazır hale geldi. DERİNGÖZ hem deniz kuvvetlerinde hem de sivil tarafta kullanılacak.

    DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Su Altı Aracı özellikleri

    • Çalışma Derinliği: 600 metre
    • Çalışma Süresi: 24 sat (İki ekstra batarya ile)
    • Maksimum Hız: 5,5 knots
    • Tarama Hızı: 3 knots
    • Faydalı Yükler: Kamera, Yandan Taramalı Sonar
    • Kablosuz Haberleşme: Wi-Fi, İridium, Akustik Modem
    • Navigasyon: INS, DVL, USBL, GNSS, Derinlik Sensörü
       

    Deniz platformları için CENK 350-N Radarı

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    CENK 350-N, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geniş alan gözetleme ve çoklu hedef takibi yapabilecek. Yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen CENK 350-N, GaN temelli iki eksen AESA radar sistemi dikkat çekiyor. ASELSAN, CENK 350-N Radar için şimdiden bir ihracat sözleşmesine imza attı. Hangi ülkeye ihraç edileceği açıklanmadı.

    Mavi Vatan'ın Çelik Kubbesi: GÖKSUR 100-N VLS

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    GÖKSUR'un dikey atış yapabilen versiyonu GÖKSUR 100-N VLS, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak. Satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedefleri imha edebilecek. Deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlayacak. ASELSAN bu üründe yapay zeka özelliklerine vurgu yapıyor.

    ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı! Tam Boyutta Gör

    IDENTIFFY SSR 850

    IDEF 2025’te tanıtılan IDENTIFFY SSR 850, ikincil gözetleme sistemlerine hedef belirleme özelliği kazandıracak. L-Band ikincil gözetleme sistemleri ile kullanılacak. Azaltılmış bakım masraflarına vurgu yapıldı.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yeni ürünleri hakkında şunları söyledi:

    “Bugün üç sistemimizi ilk defa paylaştık. Ayrıca, CENK Radar Sistemi'mizle ilgili ilk ihracat sözleşmemizi de imzaladık. Bu pazarda her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Gemilerimizin 'çelik kubbesi' diyebileceğimiz GÖKSUR yakın hava sistemimizin de dikey atış versiyonunu ilk defa paylaştık."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung a55 alınır mı airfel ap09-3102/r2 corolla 1.5 lpg yorumları motor rektefiye experde çıkar mı gözde uçuşan cisimler için damla

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum