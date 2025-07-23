ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı!

ASELSAN, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni deniz ürünlerini tanıttı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen , DERİNGÖZ 100L/300, GÖKSUR VLS, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850 sistemleri Mavi Vatan’ı korumak için kullanılacak.
Milli su altı aracı DERİNGÖZ
Milli otonom su altı aracı DERİNGÖZ, 600 metre derinliğe kadar inebiliyor. Pek çok denizaltının inemediği derinliklerde faaliyet gösterebiliyor. Bu araçla benzer özelliklere sahip STM NETA otonom milli su altı aracı, maksimum 300 metre derinliğe kadar inebiliyor. IDEF 2025'te tanıtılan DERİNGÖZ 100L/300 ise 300 metre derinliğe kadar inebilecek.
DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Su Altı Aracı özellikleri
- Çalışma Derinliği: 600 metre
- Çalışma Süresi: 24 sat (İki ekstra batarya ile)
- Maksimum Hız: 5,5 knots
- Tarama Hızı: 3 knots
- Faydalı Yükler: Kamera, Yandan Taramalı Sonar
- Kablosuz Haberleşme: Wi-Fi, İridium, Akustik Modem
- Navigasyon: INS, DVL, USBL, GNSS, Derinlik Sensörü
Deniz platformları için CENK 350-N Radarı
Mavi Vatan'ın Çelik Kubbesi: GÖKSUR 100-N VLS
IDENTIFFY SSR 850
IDEF 2025’te tanıtılan IDENTIFFY SSR 850, ikincil gözetleme sistemlerine hedef belirleme özelliği kazandıracak. L-Band ikincil gözetleme sistemleri ile kullanılacak. Azaltılmış bakım masraflarına vurgu yapıldı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yeni ürünleri hakkında şunları söyledi:
“Bugün üç sistemimizi ilk defa paylaştık. Ayrıca, CENK Radar Sistemi'mizle ilgili ilk ihracat sözleşmemizi de imzaladık. Bu pazarda her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Gemilerimizin 'çelik kubbesi' diyebileceğimiz GÖKSUR yakın hava sistemimizin de dikey atış versiyonunu ilk defa paylaştık."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya