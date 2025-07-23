ASELSAN, Mavi Vatan'ın yeni koruyucularını tanıttı!

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ASELSAN, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni deniz ürünlerini tanıttı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen , DERİNGÖZ 100L/300, GÖKSUR VLS, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850 sistemleri Mavi Vatan’ı korumak için kullanılacak.

Milli su altı aracı DERİNGÖZ

Tam Boyutta Gör DERİNGÖZ, su altında insansız bir şekilde hareket ederek Mavi Vatan’da devriye atacak. Su altında keşif, gözetleme, boru hattı ve kablo denetimi, kritik altyapıların korunması gibi görevler yapacak. DERİNGÖZ kablolu, kablosuz ve akustik haberleşme yöntemleriyle veri iletiyor. Kolay kullanım ve bakım avantajıyla öne çıkıyor.

Milli otonom su altı aracı DERİNGÖZ, 600 metre derinliğe kadar inebiliyor. Pek çok denizaltının inemediği derinliklerde faaliyet gösterebiliyor. Bu araçla benzer özelliklere sahip STM NETA otonom milli su altı aracı, maksimum 300 metre derinliğe kadar inebiliyor. IDEF 2025'te tanıtılan DERİNGÖZ 100L/300 ise 300 metre derinliğe kadar inebilecek.

Tam Boyutta Gör DERİNGÖZ, 24 saat boyunca çalışıyor, maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızı sunuyor. 100 kilometre yarı çapını gözetleyebiliyor. Denizdeki testleri tamamlanan DERİNGÖZ göreve hazır hale geldi. DERİNGÖZ hem deniz kuvvetlerinde hem de sivil tarafta kullanılacak.

DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Su Altı Aracı özellikleri

Çalışma Derinliği : 600 metre

: 600 metre Çalışma Süresi : 24 sat (İki ekstra batarya ile)

: 24 sat (İki ekstra batarya ile) Maksimum Hız: 5,5 knots

5,5 knots Tarama Hızı : 3 knots

: 3 knots Faydalı Yükler : Kamera, Yandan Taramalı Sonar

: Kamera, Yandan Taramalı Sonar Kablosuz Haberleşme : Wi-Fi, İridium, Akustik Modem

: Wi-Fi, İridium, Akustik Modem Navigasyon: INS, DVL, USBL, GNSS, Derinlik Sensörü



Deniz platformları için CENK 350-N Radarı

Tam Boyutta Gör CENK 350-N, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geniş alan gözetleme ve çoklu hedef takibi yapabilecek. Yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen CENK 350-N, GaN temelli iki eksen AESA radar sistemi dikkat çekiyor. ASELSAN, CENK 350-N Radar için şimdiden bir ihracat sözleşmesine imza attı. Hangi ülkeye ihraç edileceği açıklanmadı.

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Mavi Vatan'ın Çelik Kubbesi: GÖKSUR 100-N VLS

Tam Boyutta Gör GÖKSUR'un dikey atış yapabilen versiyonu GÖKSUR 100-N VLS, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak. Satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedefleri imha edebilecek. Deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlayacak. ASELSAN bu üründe yapay zeka özelliklerine vurgu yapıyor.

Tam Boyutta Gör

IDENTIFFY SSR 850

IDEF 2025’te tanıtılan IDENTIFFY SSR 850, ikincil gözetleme sistemlerine hedef belirleme özelliği kazandıracak. L-Band ikincil gözetleme sistemleri ile kullanılacak. Azaltılmış bakım masraflarına vurgu yapıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yeni ürünleri hakkında şunları söyledi:

“Bugün üç sistemimizi ilk defa paylaştık. Ayrıca, CENK Radar Sistemi'mizle ilgili ilk ihracat sözleşmemizi de imzaladık. Bu pazarda her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Gemilerimizin 'çelik kubbesi' diyebileceğimiz GÖKSUR yakın hava sistemimizin de dikey atış versiyonunu ilk defa paylaştık."

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