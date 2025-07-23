Kapsüllü ATMACA’nın adı AKATA oldu: Denizaltından atılan gemisavar füzesi

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da başlayan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki son atılımlarına sahne oluyor. Fuar kapsamında ROKETSAN tarafından tanıtılan en dikkat çekici sistemlerden biri, AKATA adı verilen denizaltından fırlatılabilen kapsüllü ATMACA seyir füzesi oldu.

Su altından güdümlü seyir füzesi dönemi

Tam Boyutta Gör AKATA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılabilen versiyonu olarak geliştirildi. Bu kabiliyet sayesinde Türkiye, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi fırlatma teknolojisine resmen sahip olmuş oldu.

Tam Boyutta Gör Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklamada "Hem hava hem de deniz hedeflerine angaje olabilen seyir füzesi kabiliyeti, denizaltılarımızın stratejik silah sistemleri arasında yer alacak. Dünyada bu teknolojiye sahip olan çok az ülkeden birisi haline geldi ülkemiz. Buradaki caydırıcı etkisiyle aslında bizim denizaltılarımızın kuvvet çarpanını Mavi Vatan'da çok daha üst noktalara taşıyacak olan sistemimizi denizaltına fırlatılan AKATA kapsüllü ATMACA projemizi de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Başarıyla test edildi

AKATA, geçtiğimiz aylarda e TCG PREVEZE denizaltısından gerçekleştirilen testte ilk kez ateşlenmişti. O dönem “Kapsüllü ATMACA” adıyla duyurulan sistem, hedefe başarılı şekilde yönlenmiş ve uçuş performansını kanıtlamıştı.

AKATA, klasik ATMACA’nın tüm üstün özelliklerini korurken yeni bir fırlatma konseptiyle daha ölümcül hale getirildi. 250 kilometreyi aşan menzili, yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek vuruş hassasiyeti bu sistemi su altı harbi için kritik bir çözüm haline getiriyor.

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ATMACA füzesi, sadece denizaltılardan değil aynı zamanda yüzey gemileri, hava platformları, sabit lançerler ve kara araçlarından da fırlatılabiliyor. Gelişmiş navigasyon sistemleri, veribağıyla hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptali gibi kabiliyetler sayesinde çok geniş bir görev yelpazesinde kullanılabiliyor.

ROKETSAN AKATA Kapsüllü ATMACA özellikleri

Uzunluk: 7 m

Ağırlık: 1200 kg

Çap: 533 mm

Menzil: 250 km+

Harp başlığı: 220 kg/ yüksek patlayıcılı, parçacık etkili, penetrasyon etkili

Platformlar: Denizaltı

Hedef Tipi: Hareketli su üstü sismtemler, sabit kara hedefleri

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