Kapsüllü ATMACA’nın adı AKATA oldu: Denizaltından atılan gemisavar füzesi

AKATA, geçtiğimiz aylarda e TCG PREVEZE denizaltısından gerçekleştirilen testte ilk kez ateşlenmişti. O dönem “Kapsüllü ATMACA” adıyla duyurulan sistem, hedefe başarılı şekilde yönlenmiş ve uçuş performansını kanıtlamıştı.
AKATA, klasik ATMACA’nın tüm üstün özelliklerini korurken yeni bir fırlatma konseptiyle daha ölümcül hale getirildi. 250 kilometreyi aşan menzili, yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek vuruş hassasiyeti bu sistemi su altı harbi için kritik bir çözüm haline getiriyor.
ATMACA füzesi, sadece denizaltılardan değil aynı zamanda yüzey gemileri, hava platformları, sabit lançerler ve kara araçlarından da fırlatılabiliyor. Gelişmiş navigasyon sistemleri, veribağıyla hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptali gibi kabiliyetler sayesinde çok geniş bir görev yelpazesinde kullanılabiliyor.
ROKETSAN AKATA Kapsüllü ATMACA özellikleri
Uzunluk: 7 m
Ağırlık: 1200 kg
Çap: 533 mm
Menzil: 250 km+
Harp başlığı: 220 kg/ yüksek patlayıcılı, parçacık etkili, penetrasyon etkili
Platformlar: Denizaltı
Hedef Tipi: Hareketli su üstü sismtemler, sabit kara hedefleri
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya