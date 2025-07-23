FIRTINA’nın yerli 1000 beygirlik hibrit güç ünitesi ilk kez sergilendi

ASSAN Group’un yeni hibrit güç grubu tamanen yerli imkanlarla geliştirilen sistem, T-155 FIRTINA obüsleri ve benzeri ağır zırhlı paletli araçlara yönelik tasarlandı. Bu sayede Türkiye, motor ve transmisyon sistemlerindeki dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli bir adım atmış oldu.
Daha sessiz, güçlü ve çevik araçlar
ASSAN 1000 HP Hibrit Güç Grubu, konvansiyonel içten yanmalı motor ve otomatik transmisyon sistemlerinin yerini alabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor. 1360 kW’a kadar anlık kuvvet üretme kapasitesine sahip olan sistem, düşük işletme ve bakım maliyetlerinin yanı sıra çoklu platform uyumu ile öne çıkıyor.
Yeni hibrit güç grubu, muharebe sahasında düşük yakıt tüketimi ve uzun menzil ile operasyonel etkinlik avantajı sunacak. Ayrıca sessiz intikal ve düşük termal/akustik iz sayesinde keşfedilme riskinin azalması ve harici güç kaynağı olarak görev yapabilme kabiliyeti de kritik unsurlardan.
Assan Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Assan olarak dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda kendi öz kaynaklarımızla ‘Seri Hibrit Güç Grubu’ teknolojisine ciddi yatırımlar yapıyoruz. IDEF 2025’te en çok öne çıkaracağımız ürünlerden biri, tüm IP hakları bize ait olan 1000 hp’lik hibrit güç grubumuz olacak. İlgili tüm ziyaretçileri standımıza davet ediyor, bu yenilikçi teknoloji hakkında ekiplerimizle doğrudan görüşme fırsatı sunuyoruz.”
GRAD topçu roketi ve SZ-109 sığınak delici mühimmat
IDEF 2025’te sergilenen 122 mm GRAD topçu roketi, 20 kilometreye kadar yüksek hassasiyet sunan gelişmiş bir silah sistemi olarak dikkat çekiyor. HE (Yüksek Patlayıcılı) ve PFF HE (Önceden Şekillendirilmiş Parçacıklı Yüksek Patlayıcılı) varyantlarıyla üretilen roket, 50 kilometreye kadar etkili menzil sağlayabiliyor. 66 kilogram toplam ağırlığa ve 18 kilogram harp başlığına sahip olan GRAD roketi, kara kuvvetlerine sahada yüksek tahrip gücü ve etkinlik kazandırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya