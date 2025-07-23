FIRTINA’nın yerli 1000 beygirlik hibrit güç ünitesi ilk kez sergilendi

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında ASSAN Group tarafından geliştirilen 1000 beygirlik hibrit güç grubu ilk kez sergilendi.

ASSAN Group’un yeni hibrit güç grubu tamanen yerli imkanlarla geliştirilen sistem, T-155 FIRTINA obüsleri ve benzeri ağır zırhlı paletli araçlara yönelik tasarlandı. Bu sayede Türkiye, motor ve transmisyon sistemlerindeki dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli bir adım atmış oldu.

Daha sessiz, güçlü ve çevik araçlar

ASSAN 1000 HP Hibrit Güç Grubu, konvansiyonel içten yanmalı motor ve otomatik transmisyon sistemlerinin yerini alabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor. 1360 kW’a kadar anlık kuvvet üretme kapasitesine sahip olan sistem, düşük işletme ve bakım maliyetlerinin yanı sıra çoklu platform uyumu ile öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Sistem halen prototip aşamasında ve performans-doğrulama testleri sürüyor. Bu testlerin tamamlanmasının ardından 2025’in son çeyreğinde araç entegrasyonu ve saha denemeleri yapılması planlanıyor.

Yeni hibrit güç grubu, muharebe sahasında düşük yakıt tüketimi ve uzun menzil ile operasyonel etkinlik avantajı sunacak. Ayrıca sessiz intikal ve düşük termal/akustik iz sayesinde keşfedilme riskinin azalması ve harici güç kaynağı olarak görev yapabilme kabiliyeti de kritik unsurlardan.

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Assan Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Assan olarak dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda kendi öz kaynaklarımızla ‘Seri Hibrit Güç Grubu’ teknolojisine ciddi yatırımlar yapıyoruz. IDEF 2025’te en çok öne çıkaracağımız ürünlerden biri, tüm IP hakları bize ait olan 1000 hp’lik hibrit güç grubumuz olacak. İlgili tüm ziyaretçileri standımıza davet ediyor, bu yenilikçi teknoloji hakkında ekiplerimizle doğrudan görüşme fırsatı sunuyoruz.”

GRAD topçu roketi ve SZ-109 sığınak delici mühimmat

Tam Boyutta Gör IDEF 2025 kapsamında Assan Group yalnızca güç sistemleriyle değil, mühimmat teknolojileriyle de sahne aldı.

IDEF 2025’te sergilenen 122 mm GRAD topçu roketi, 20 kilometreye kadar yüksek hassasiyet sunan gelişmiş bir silah sistemi olarak dikkat çekiyor. HE (Yüksek Patlayıcılı) ve PFF HE (Önceden Şekillendirilmiş Parçacıklı Yüksek Patlayıcılı) varyantlarıyla üretilen roket, 50 kilometreye kadar etkili menzil sağlayabiliyor. 66 kilogram toplam ağırlığa ve 18 kilogram harp başlığına sahip olan GRAD roketi, kara kuvvetlerine sahada yüksek tahrip gücü ve etkinlik kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör Fuarda tanıtılan bir diğer önemli mühimmat olan SZ-109 sığınak delici, 910 kilogramlık toplam ağırlığıyla ağır hedefler için geliştirildi. Mühimmat, 2.1 metre kalınlığındaki 35 MPa (5000 psi) sınıfında güçlendirilmiş betonu delme kapasitesine sahip. GPS/INS veya lazer güdüm kitleriyle donatılabilen SZ-109, farklı operasyonel senaryolara uyarlanabiliyor. Fuarda ayrıca 60-82-120 mm havan sistemleri ve MK Serisi Genel Maksat Uçak Bombaları da sergileniyor.

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