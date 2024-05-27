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    Anlık Bildirim

    Warhammer 40K: Gladius, Steam'de ücretsiz oldu

    Oyun dünyasının sevilen serilerinden Warhammer 40,000‘in sıra tabanlı strateji taktik oyunu Gladius – Relics of War, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu! İşte sistem gereksinimleri ve daha fazlası.
    Strateji sevenler buraya: Steam, bir oyun daha hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Warhammer 40,000 evreninin sıra tabanlı strateji taktik oyunu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, her iki platformda kısa süreliğine ücretsiz oldu. 

    Warhammer 40K: Gladius Steam'de ücretsiz

    Warhammer Festivali kapsamında Epic Games ve Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan Warhammer 40,000: Gladius, 30 Mayıs'a kadar erişilebilir olacak. Dolayısıyla her iki platformda da kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. 

    Oyunun konusuna gelirsek, savaş ve yıkımın sürdüğü Gladius Prime gezegeninde geçen Warhammer 40K: Gladius, dört farklı ırkın (Astra Militarum, Space Marines, Orks ve Necrons) kontrolü için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Ayrıca oyunda yer alan her ırk, kendine özgü teknoloji ve birimlere sahip. Oyunun Steam platformundaki yorumları ise 'Çoğunlukla Olumlu'.

    Peki Warhammer 40K: Gladius ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Warhammer 40K: Gladius Steam veya Epic Games sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Warhammer 40K: Gladius önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i5 veya benzeri
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Vulkan destekli 3GB GeForce GTX 900 veya AMD RX400
    • Depolama: 8GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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