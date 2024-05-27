Warhammer 40K: Gladius, Steam'de ücretsiz oldu

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Warhammer 40,000 evreninin sıra tabanlı strateji taktik oyunu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, her iki platformda kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Warhammer 40K: Gladius Steam'de ücretsiz

Warhammer Festivali kapsamında Epic Games ve Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan Warhammer 40,000: Gladius, 30 Mayıs'a kadar erişilebilir olacak. Dolayısıyla her iki platformda da kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Oyunun konusuna gelirsek, savaş ve yıkımın sürdüğü Gladius Prime gezegeninde geçen Warhammer 40K: Gladius, dört farklı ırkın (Astra Militarum, Space Marines, Orks ve Necrons) kontrolü için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Ayrıca oyunda yer alan her ırk, kendine özgü teknoloji ve birimlere sahip. Oyunun Steam platformundaki yorumları ise 'Çoğunlukla Olumlu'.

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Peki Warhammer 40K: Gladius ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Warhammer 40K: Gladius Steam veya Epic Games sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Warhammer 40K: Gladius önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 veya benzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Vulkan destekli 3GB GeForce GTX 900 veya AMD RX400

Depolama: 8GB

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