Warhammer 40K: Gladius, Steam'de ücretsiz oldu

- Warhammer 40K: Gladius Steam'de ücretsiz
- Warhammer 40K: Gladius önerilen sistem gereksinimleri
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Warhammer 40K: Gladius Steam'de ücretsiz
Warhammer Festivali kapsamında Epic Games ve Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan Warhammer 40,000: Gladius, 30 Mayıs'a kadar erişilebilir olacak. Dolayısıyla her iki platformda da kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Oyunun konusuna gelirsek, savaş ve yıkımın sürdüğü Gladius Prime gezegeninde geçen Warhammer 40K: Gladius, dört farklı ırkın (Astra Militarum, Space Marines, Orks ve Necrons) kontrolü için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Ayrıca oyunda yer alan her ırk, kendine özgü teknoloji ve birimlere sahip. Oyunun Steam platformundaki yorumları ise 'Çoğunlukla Olumlu'.
Peki Warhammer 40K: Gladius ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Warhammer 40K: Gladius Steam veya Epic Games sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Warhammer 40K: Gladius önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 veya benzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Vulkan destekli 3GB GeForce GTX 900 veya AMD RX400
- Depolama: 8GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.