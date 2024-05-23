Çiftçiler buraya! Epic Store'da haftanın ücretsiz oyunu Farming Simulator 22

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Farming Simulator 22

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Farming Simulator 22 olacak. Adından da anlaşılacağı üzere bir çiftçilik simülasyonu olan Farming Simulator 22'de Amerika ve Avrupa arasında üç farklı bölgede çiftlik sahibi oluyor ve mevsim döngülerini takip edebiliyorsunuz. Oyunun güncel değeri ise, Steam'de 19.99 dolar, Epic Games'te ise 340 TL.

Farming Simulator 22, 23 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

23 Mayıs - 30 Mayıs

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı!