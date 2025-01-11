Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları: Tam 16 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ocak 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 16 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ocak ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları: Tam 16 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ocak ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 16 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ocak 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Call of Juarez: Gunslinger, Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Quake 2, Predator: Hunting Grounds dahil 18 farklı oyun yer alıyordu.

    Ocak 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, BioShock 2 Remastered, Deus Ex: Game of the Year Edition, Zombie Army 4: Dead War ve The Bridge  dahil olmak üzere 16 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    • Eastern Exorcist (Epic Games Store)
    • The Bridge (Epic Games Store)
    • BioShock 2 Remastered (GOG)
    • SpiritMancer (Amazon Games)
    • SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

    16 Ocak

    • GRIP (GOG)
    • Steam World Quest: Hand of Gilgamech (GOG)
    • Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)

    23 Ocak

    • Deus Ex: Game of the Year Edition (GOG)
    • To The Rescue! (Epic Games Store)
    • Star Stuff (Epic Games Store)
    • Spitlings (Amazon Games)
    • Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)

    30 Ocak

    • Ender Lilies: Quietus of the Knights (Epic Games Store)
    • Blood West (GOG)
    • Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombiye ek pompa takmak esp arızası nasıl giderilir japon balığı yan yatıyor tedavisi insanlar bizi aynadaki gibi mi görür egea depo kapağı kilidi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız