Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları: Tam 16 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Call of Juarez: Gunslinger, Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Quake 2, Predator: Hunting Grounds dahil 18 farklı oyun yer alıyordu.
Ocak 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, BioShock 2 Remastered, Deus Ex: Game of the Year Edition, Zombie Army 4: Dead War ve The Bridge dahil olmak üzere 16 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Eastern Exorcist (Epic Games Store)
- The Bridge (Epic Games Store)
- BioShock 2 Remastered (GOG)
- SpiritMancer (Amazon Games)
- SkyDrift Infinity (Epic Games Store)
16 Ocak
- GRIP (GOG)
- Steam World Quest: Hand of Gilgamech (GOG)
- Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)
23 Ocak
- Deus Ex: Game of the Year Edition (GOG)
- To The Rescue! (Epic Games Store)
- Star Stuff (Epic Games Store)
- Spitlings (Amazon Games)
- Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)
30 Ocak
- Ender Lilies: Quietus of the Knights (Epic Games Store)
- Blood West (GOG)
- Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: