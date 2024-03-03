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    Anlık Bildirim

    Steam'de 400TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

    Nadiren de olsa ücretsiz oyunlarla bizleri mutlu eden Steam'de bir oyun ücretsiz oldu. 400 TL'lik fiyatla satılan Space Crew: Legendary Edition, kısa süreliğine ücretsiz.
    Steam, bir oyun daha hediye ediyor! 400 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Steam, hafta sonunun gelmesi ile birlikte oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de Space Crew: Legendary Edition, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    Space Crew: Legendary Edition Steam'de ücretsiz

    Tek kişilik aksiyon macera oyunu Space Crew: Legendary Edition, normalde 12.49 dolarlık (390TL) bir fiyat etiketine sahip. Ancak oyunu 14 Mart Türkiye saati ile 20:00'a kadar Steam hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyun hakkında detaylı bilgileri aşağıda bualbilir ve Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

    Peki Space Crew: Legendary Edition ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Space Crew: Legendary Edition Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Space Crew: Legendary Edition önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64-bit, Windows 7, W8, W10, W11 
    • İşlemci: Intel Core i3-6300 veya daha yüksek
    • Bellek: 2 GB RAM.
    • Ekran Kartı: GTX 560 Ti
    • Depolama: 800MB
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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