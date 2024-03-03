Steam'de 400TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör Steam, hafta sonunun gelmesi ile birlikte oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de Space Crew: Legendary Edition, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Space Crew: Legendary Edition Steam'de ücretsiz

Tek kişilik aksiyon macera oyunu Space Crew: Legendary Edition, normalde 12.49 dolarlık (390TL) bir fiyat etiketine sahip. Ancak oyunu 14 Mart Türkiye saati ile 20:00'a kadar Steam hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyun hakkında detaylı bilgileri aşağıda bualbilir ve Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Peki Space Crew: Legendary Edition ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Space Crew: Legendary Edition Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Space Crew: Legendary Edition önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit, Windows 7, W8, W10, W11

İşlemci: Intel Core i3-6300 veya daha yüksek

Bellek: 2 GB RAM.

Ekran Kartı: GTX 560 Ti

Depolama: 800MB

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