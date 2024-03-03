Steam'de 400TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

- Space Crew: Legendary Edition Steam'de ücretsiz
- Space Crew: Legendary Edition önerilen sistem gereksinimleri
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Space Crew: Legendary Edition Steam'de ücretsiz
Tek kişilik aksiyon macera oyunu Space Crew: Legendary Edition, normalde 12.49 dolarlık (390TL) bir fiyat etiketine sahip. Ancak oyunu 14 Mart Türkiye saati ile 20:00'a kadar Steam hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Dolayısıyla oyunun deneyimlemek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Oyun hakkında detaylı bilgileri aşağıda bualbilir ve Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
Peki Space Crew: Legendary Edition ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Space Crew: Legendary Edition Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Space Crew: Legendary Edition önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit, Windows 7, W8, W10, W11
- İşlemci: Intel Core i3-6300 veya daha yüksek
- Bellek: 2 GB RAM.
- Ekran Kartı: GTX 560 Ti
- Depolama: 800MB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.