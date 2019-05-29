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32 tuşlu Elgato Stream Deck XL duyuruldu

İçerik yayıncılığında standart klavyelerden ziyade özelleştirilebilen panolara ihtiyaç duyan üreticiler için Elgato Stream Deck XL duyuruldu. Elgato Stream Deck XL özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Corsair tarafından satın alınan ve ekranlı klavye olarak da tanımlanan LCD tuşlu içerik kontrolcülerinin geliştiricisi Elgato yeni Stream Deck ürününü tanıttı. Elgato Stream Deck XL çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Elgato Stream Deck XL özellikleri ve fiyatı

Elgato Stream Deck XL kontrolcüsü toplamda 32 adet özelleştirilebilir LCD anahtar ekranına sahip. Bu mini ekranlara sahneler arası geçiş, uygulama başlatma, sohbet kontrolü gibi sınırsız sayıda hareket atanabiliyor.

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Sürükle ve bırak ile atanan bu kısa yollara göre ekrandaki simgeler de değişiyor. Simgeler resim olabileceği gibi GIF, video, ses gibi dosyalar da olabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılara geniş bir seçenek sunulmuş. Ekranlara tek bir fonksiyon veya birden fazla fonksiyon da atanabiliyor.

Yayıncılara ve içerik üreticilere daha kolay bir kontrol imkânı vermeyi amaçlayan Elgato Stream Deck XL; OBS Studio, XSplit, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer gibi pek çok platforma entegre olabiliyor. Ayrıca özel bir uygulama mağazası açan Elgato üçüncü taraf geliştiricilere de projelerini sunma imkânı verecek.

Elgato Stream Deck XL modeli 250$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ülkemizde Elgato Stream Deck modeli 2500TL civarında bulunabiliyordu. Diğer taraftan 15 sanal tuş barındıran Stream Deck Mobile iOS uygulaması da indirmeye sunuldu. Fiziksel cihaza gerek bırakmayan mobil uygulama aylık 3$ veya yıllık 25$ ücret istiyor.

 

https://www.engadget.com/2019/05/28/elgato-stream-deck-xl-ios-app-streaming/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
Twitch diye bir platform var içerde binlerce stream izleyin insan var böyle bir sektör olduğu için haber yapılması çok mantıklı
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damn2u 1 hf.
Sıkı Twitch takipçileri bilir, gerçekten acaip işlevsel bir alet. Bunun hakkını veren en iyi yayıncılardan birisi de DrDisRespect.
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NeroWin 1 hf.
Mesut Çevik bunu beğendi :D
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
Twitch diye bir platform var içerde binlerce stream izleyin insan var böyle bir sektör olduğu için haber yapılması çok mantıklı
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nucLear 1 hf.
Aman ne kadar gerekli bi alet hemen haberini yapalım. Ya burayı takip eden kim ne yapıcak steam decki Allah aşkına.
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