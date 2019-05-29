32 tuşlu Elgato Stream Deck XL duyuruldu

Bir süre önce Corsair tarafından satın alınan ve ekranlı klavye olarak da tanımlanan LCD tuşlu içerik kontrolcülerinin geliştiricisi Elgato yeni Stream Deck ürününü tanıttı. Elgato Stream Deck XL çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Elgato Stream Deck XL özellikleri ve fiyatı

Elgato Stream Deck XL kontrolcüsü toplamda 32 adet özelleştirilebilir LCD anahtar ekranına sahip. Bu mini ekranlara sahneler arası geçiş, uygulama başlatma, sohbet kontrolü gibi sınırsız sayıda hareket atanabiliyor.

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Sürükle ve bırak ile atanan bu kısa yollara göre ekrandaki simgeler de değişiyor. Simgeler resim olabileceği gibi GIF, video, ses gibi dosyalar da olabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılara geniş bir seçenek sunulmuş. Ekranlara tek bir fonksiyon veya birden fazla fonksiyon da atanabiliyor.

Yayıncılara ve içerik üreticilere daha kolay bir kontrol imkânı vermeyi amaçlayan Elgato Stream Deck XL; OBS Studio, XSplit, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer gibi pek çok platforma entegre olabiliyor. Ayrıca özel bir uygulama mağazası açan Elgato üçüncü taraf geliştiricilere de projelerini sunma imkânı verecek.

Elgato Stream Deck XL modeli 250$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ülkemizde Elgato Stream Deck modeli 2500TL civarında bulunabiliyordu. Diğer taraftan 15 sanal tuş barındıran Stream Deck Mobile iOS uygulaması da indirmeye sunuldu. Fiziksel cihaza gerek bırakmayan mobil uygulama aylık 3$ veya yıllık 25$ ücret istiyor.