Stres altındaki bitkilerin çevrelerine sesler yaydığı tespit edildi

Bitkiler stres altında sesler çıkarıyor
Ultrasonik titreşimler daha önce de bitkilerden kaydedilmiş olsa da, bu seslerin hava yoluyla yayıldığına dair ilk ve tek kanıt bu araştırma oldu. Araştırmacılar, sağlıklı ve stres altındaki domates ve tütün bitkilerini önce ses geçirmez bir akustik odada, sonra da daha gürültülü bir sera ortamında kaydetmek için hassas mikrofonlar kullandılar. Bitkileri iki yöntemle strese soktular: birkaç gün boyunca sulamayarak ve gövdelerini keserek. Verileri test etmek için strese girmemiş ve strese girmiş bitkilerin sesleri makine öğrenimi algoritmalarıyla eğitildi.
Çalışma, laboratuvarda yetiştirilmesi ve standardize edilmesi kolay olduğu için domates ve tütün bitkilerine odaklanmış olsa da, araştırma ekibi çeşitli diğer bitki türlerini de kaydetti. Tel Aviv Üniversitesi'nde Lilach Hadany, "Birçok bitkinin - örneğin mısır, buğday, üzüm ve kaktüs bitkilerinin - strese girdiklerinde ses çıkardıklarını gördük" diyor.
Seslerin nedeni bilinmiyor
Yazarlar, bitkilerin ses kayıtlarının tarımsal sulama sistemlerinde mahsulün hidrasyon durumunu izlemek ve suyun daha verimli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde nöro-ekolog olan Yossi Yovel, "Dışarıda çok fazla ultrason olduğunu biliyoruz - ne zaman bir mikrofon kullansanız, birçok şeyin biz insanların duyamayacağı sesler ürettiğini görürsünüz - ancak bitkilerin bu sesleri çıkardığı gerçeği, iletişim, gizli dinleme ve bu seslerden yararlanma için yepyeni bir fırsat yolu açıyor" diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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