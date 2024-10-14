Türksat, İsrail menşeli siber güvenlik yazılımı kullandığı iddiasını yalanladı

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Tam Boyutta Gör Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde Türksat’ın Checkpoint isimli İsrail menşeli şirketin siber güvenlik ürünlerini kullandığı iddia edilmişti. Türksat konuyla ilgili açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı.

Tel Aviv merkezli Check Point şirketi ağ güvenliği, veri güvenliği gibi konularda yazılımlar ve donanımlar geliştiriyor. Kamu kurumlarına ve özel şirketlere hizmet veriyor.

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Türksat’ın açıklamasına göre “doğrudan İsrail menşeili” hiçbir ürün kullanılmıyor. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aralarında Türksat'ın da bulunduğu bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haber doğru değildir. Türksat Bilişim, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere birçok proje ve büyük ölçekli operasyonlar gerçekleştirerek ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlamaktadır. Şirketimizce artan siber tehditlere karşı altyapıları korumak, riskleri azaltmak ve siber dayanıklılığı artırmak için çeşitli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda uzun yıllardır yerli ve yabancı teknoloji yatırımı yapılmış olup doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürün kullanılmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi, şirketimizin devletimizin güvenlik konsepti, uluslararası alandaki hassasiyetleri ve önceliklerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürüttüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Türksat İsrail menşeli siber güvenlik yazılımı kullandığı iddiası