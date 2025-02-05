Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp dikkat çekmişti: İsrailli casus yazılım şirketi ABD ile çalıştığını açıkladı

    İsrailli casus yazılım üreticisi Paragon Solutions, yaptığı açıklamada ürünlerini ABD hükümetine ve belirtilmeyen diğer müttefik ülkelere sattığını doğruladı. WhatsApp, firmaya dikkat çekmişti.
    İsrailli casus yazılım şirketi ABD ile çalıştığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions, ABD hükümetinin müşterileri arasında yer aldığını resmen doğruladı. Şirketin üst düzey yöneticisi John Fleming, Paragon’un teknolojisini yalnızca ABD ve müttefik demokratik ülkelere lisansladığını belirtti: “Paragon teknolojisini başta ABD ve müttefikleri olmak üzere seçkin bir grup küresel demokrasiye lisanslıyor”

    ABD ile çalışıldığı açıklandı

    Bu açıklama, WhatsApp’ın geçen hafta Paragon’un casus yazılımının yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum mensubunu hedef aldığına dair iddialarda bulunmasının ardından geldi. İddiaya göre, bu kişiler arasında İtalyan gazeteci Francesco Cancellato ve İsveç’te yaşayan Libyalı aktivist Husam El Gomati de bulunuyor.

    Fleming, Paragon’un hizmet şartlarının gazetecileri ve sivil toplum figürlerini yasa dışı şekilde hedef almayı açıkça yasakladığını ve böyle bir ihlal tespit edilirse müşteri ilişkisini derhal sonlandıracaklarını söyledi. Ancak Paragon’un, WhatsApp’ın iddialarını araştırıp araştırmadığına veya daha önce böyle bir ihlal nedeniyle müşteriyle ilişkisini kesip kesmediğine dair sorular yanıtsız kaldı.

    WhatsApp, geçtiğimiz Cuma günü Paragon’a resmi bir ihtarname gönderdiğini açıklarken, şirket yetkilileri bu konuya da yorum yapmaktan kaçındı.

    Paragon’un ABD ilişkisi yeni değil

    Paragon’un ABD hükümetiyle iş birliği yeni bir gelişme değil. Geçtiğimiz yıl Wired, Paragon’un ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimiyle 2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildirmişti. Buna ek olarak, ABD merkezli özel sermaye şirketi AE Industrial’ın, Paragon’u yaklaşık 900 milyon dolara satın almak için teklif verdiği belirtiliyor. Şirket yetkilileri bu konuda da sessizliğini koruyor.

    İsrail merkezli Ynetnews, Paragon’un müşterileri arasında İtalya’nın da yer aldığını iddia etti. Ancak bu bilgi henüz başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

    İddialara göre, İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun hedef alınması, Fanpage.it adlı haber sitesinde yayımladığı araştırma haberleriyle bağlantılı olabilir. Cancellato ve ekibi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisinin gençlik kolundaki bazı üyelerin Nazi ve Mussolini yanlısı sloganlar attığını ve ırkçı ifadeler kullandığını ortaya çıkarmıştı.

    Öte yandan, İsveç’te yaşayan Libyalı aktivist Husam El Gomati de İtalya’nın Libya ile göçmenleri durdurmaya yönelik iş birliğini eleştirmesiyle biliniyor. Bu durum, Paragon’un casus yazılımının belirli siyasi ve stratejik hedefleri izlemek için kullanıldığına dair soru işaretlerini artırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic fb7 hangi yıllar bedelli askerlik seçeneği çıkmıyor elektrikli soba ne kadar yakar konut sigortası iptali türk telekom dilekçe örneği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum