WhatsApp dikkat çekmişti: İsrailli casus yazılım şirketi ABD ile çalıştığını açıkladı

ABD ile çalışıldığı açıklandı
Bu açıklama, WhatsApp’ın geçen hafta Paragon’un casus yazılımının yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum mensubunu hedef aldığına dair iddialarda bulunmasının ardından geldi. İddiaya göre, bu kişiler arasında İtalyan gazeteci Francesco Cancellato ve İsveç’te yaşayan Libyalı aktivist Husam El Gomati de bulunuyor.
Fleming, Paragon’un hizmet şartlarının gazetecileri ve sivil toplum figürlerini yasa dışı şekilde hedef almayı açıkça yasakladığını ve böyle bir ihlal tespit edilirse müşteri ilişkisini derhal sonlandıracaklarını söyledi. Ancak Paragon’un, WhatsApp’ın iddialarını araştırıp araştırmadığına veya daha önce böyle bir ihlal nedeniyle müşteriyle ilişkisini kesip kesmediğine dair sorular yanıtsız kaldı.
WhatsApp, geçtiğimiz Cuma günü Paragon’a resmi bir ihtarname gönderdiğini açıklarken, şirket yetkilileri bu konuya da yorum yapmaktan kaçındı.
Paragon’un ABD ilişkisi yeni değil
Paragon’un ABD hükümetiyle iş birliği yeni bir gelişme değil. Geçtiğimiz yıl Wired, Paragon’un ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimiyle 2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildirmişti. Buna ek olarak, ABD merkezli özel sermaye şirketi AE Industrial’ın, Paragon’u yaklaşık 900 milyon dolara satın almak için teklif verdiği belirtiliyor. Şirket yetkilileri bu konuda da sessizliğini koruyor.
İsrail merkezli Ynetnews, Paragon’un müşterileri arasında İtalya’nın da yer aldığını iddia etti. Ancak bu bilgi henüz başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
İddialara göre, İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun hedef alınması, Fanpage.it adlı haber sitesinde yayımladığı araştırma haberleriyle bağlantılı olabilir. Cancellato ve ekibi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisinin gençlik kolundaki bazı üyelerin Nazi ve Mussolini yanlısı sloganlar attığını ve ırkçı ifadeler kullandığını ortaya çıkarmıştı.
Öte yandan, İsveç’te yaşayan Libyalı aktivist Husam El Gomati de İtalya’nın Libya ile göçmenleri durdurmaya yönelik iş birliğini eleştirmesiyle biliniyor. Bu durum, Paragon’un casus yazılımının belirli siyasi ve stratejik hedefleri izlemek için kullanıldığına dair soru işaretlerini artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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