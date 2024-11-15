Yunanistan, “Demir Kubbe” için İsrail ile görüşüyor

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Tam Boyutta Gör Yunanistan, 2 milyar euro (2,11 milyar dolar) değerinde bir hava savunma ve füze sistemi geliştirmek için İsrail ile görüşmeler yürütüyor. İsrail’in ünlü “Demir Kubbe” sistemiyle benzerlik taşıması beklenen bu savunma sistemi, Yunanistan’ın savunma altyapısını modernize etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Atina yönetimi, özellikle uzun süren borç krizinin ardından askeri kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor.

Komşu “Demir Kubbe” istiyor

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kapalı kapılar ardında yaptığı brifing sonrasında bir hükümet yetkilisi, projenin çok katmanlı bir hava savunma ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem içerdiğini belirtti. “İsrail ile görüşmeler devam ediyor,” diyen kaynak, sistemin hem kısa hem de uzun menzilli füze saldırılarına karşı etkili olmasının planlandığını aktardı.

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İkinci bir yetkili ise potansiyel anlaşmanın boyutunu doğrulayarak Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2035 yılına kadar 12.8 milyar avro harcaması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu bütçe ile Yunanistan, 40 adet F-35 savaş uçağı ve insansız hava araçları ABD’den, Belharra sınıfı fırkateynler ve Rafale savaş uçaklarını ise Fransa’dan satın alacak. Bu satın alma sürecinin 10 yıla yayılması bekleniyor.

Yunanistan şu anda ABD yapımı Patriot sistemleri ve eski model Rus S-300 sistemlerini kullanıyor. Ancak yeni sistemler, ülkenin savunma kapasitesini 21. yüzyılın gereklerine uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye ile rekabet devam ediyor

Yunanistan’ın bu adımı, NATO müttefiki ve tarihsel rakibi Türkiye ile olan rekabetini de doğrudan etkiliyor. Türkiye, "Çelik Kubbe" adından kendi çok katmanlı hava savunma sistemlerini geliştirme yönünde önemli adımlar atarken, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yumuşama işaretleri görülse de deniz sınırları, enerji kaynakları ve Doğu Akdeniz hava sahası gibi esasında sayısız alanda anlaşmazlıklar sürüyor.

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