Yunanistan, “Demir Kubbe” için İsrail ile görüşüyor

Komşu “Demir Kubbe” istiyor
Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kapalı kapılar ardında yaptığı brifing sonrasında bir hükümet yetkilisi, projenin çok katmanlı bir hava savunma ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem içerdiğini belirtti. “İsrail ile görüşmeler devam ediyor,” diyen kaynak, sistemin hem kısa hem de uzun menzilli füze saldırılarına karşı etkili olmasının planlandığını aktardı.
İkinci bir yetkili ise potansiyel anlaşmanın boyutunu doğrulayarak Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2035 yılına kadar 12.8 milyar avro harcaması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu bütçe ile Yunanistan, 40 adet F-35 savaş uçağı ve insansız hava araçları ABD’den, Belharra sınıfı fırkateynler ve Rafale savaş uçaklarını ise Fransa’dan satın alacak. Bu satın alma sürecinin 10 yıla yayılması bekleniyor.
Yunanistan şu anda ABD yapımı Patriot sistemleri ve eski model Rus S-300 sistemlerini kullanıyor. Ancak yeni sistemler, ülkenin savunma kapasitesini 21. yüzyılın gereklerine uygun hale getirmeyi hedefliyor.
Türkiye ile rekabet devam ediyor
Yunanistan’ın bu adımı, NATO müttefiki ve tarihsel rakibi Türkiye ile olan rekabetini de doğrudan etkiliyor. Türkiye, "Çelik Kubbe" adından kendi çok katmanlı hava savunma sistemlerini geliştirme yönünde önemli adımlar atarken, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yumuşama işaretleri görülse de deniz sınırları, enerji kaynakları ve Doğu Akdeniz hava sahası gibi esasında sayısız alanda anlaşmazlıklar sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir