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    Anlık Bildirim

    Yunanistan, “Demir Kubbe” için İsrail ile görüşüyor

    Yunanistan, ordusunu modernize etme çalışmaları kapsamında 2 milyar avroluk (2,11 milyar dolar) bir uçaksavar ve füze savunma sistemi geliştirmek üzere İsrail ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
    Yunanistan, “Demir Kubbe” için İsrail ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Yunanistan, 2 milyar euro (2,11 milyar dolar) değerinde bir hava savunma ve füze sistemi geliştirmek için İsrail ile görüşmeler yürütüyor. İsrail’in ünlü “Demir Kubbe” sistemiyle benzerlik taşıması beklenen bu savunma sistemi, Yunanistan’ın savunma altyapısını modernize etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Atina yönetimi, özellikle uzun süren borç krizinin ardından askeri kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor.

    Komşu “Demir Kubbe” istiyor

    Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kapalı kapılar ardında yaptığı brifing sonrasında bir hükümet yetkilisi, projenin çok katmanlı bir hava savunma ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem içerdiğini belirtti. “İsrail ile görüşmeler devam ediyor,” diyen kaynak, sistemin hem kısa hem de uzun menzilli füze saldırılarına karşı etkili olmasının planlandığını aktardı.

    İkinci bir yetkili ise potansiyel anlaşmanın boyutunu doğrulayarak Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2035 yılına kadar 12.8 milyar avro harcaması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu bütçe ile Yunanistan, 40 adet F-35 savaş uçağı ve insansız hava araçları ABD’den, Belharra sınıfı fırkateynler ve Rafale savaş uçaklarını ise Fransa’dan satın alacak. Bu satın alma sürecinin 10 yıla yayılması bekleniyor.

    Yunanistan şu anda ABD yapımı Patriot sistemleri ve eski model Rus S-300 sistemlerini kullanıyor. Ancak yeni sistemler, ülkenin savunma kapasitesini 21. yüzyılın gereklerine uygun hale getirmeyi hedefliyor.

    Türkiye ile rekabet devam ediyor

    Yunanistan’ın bu adımı, NATO müttefiki ve tarihsel rakibi Türkiye ile olan rekabetini de doğrudan etkiliyor. Türkiye, "Çelik Kubbe" adından kendi çok katmanlı hava savunma sistemlerini geliştirme yönünde önemli adımlar atarken, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yumuşama işaretleri görülse de deniz sınırları, enerji kaynakları ve Doğu Akdeniz hava sahası gibi esasında sayısız alanda anlaşmazlıklar sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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