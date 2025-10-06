Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Getir Araç, TikTak'a satıldı: KAP'a bildirildi!

    Getir Araç'ın yüzde 75 pay sahibi Mubadala, hisselerin tamamını TikTak'a devretti. Getir Araç artık TikTak ile entegre şekilde faaliyet gösterecek.               

    Getir Araç, TikTak'a satıldı: KAP'a bildirildi! Tam Boyutta Gör
    Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala’nın ana hissedarı olduğu Getir Araç’ın tamamı, yerli araç kiralama şirketi TikTak’a devredildi. KAP’a yapılan açıklamada devir işleminin tamamlandığı açıklandı.

    Anadolu Grubu Holding tarafından cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Çelik Motor’un yüzde 25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin yüzde 75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç’ın sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü, Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ye devredildi.

    Getir Araç'ta, Mubadala'nın ana hissedar olduğu Getir Perakende'nin yüzde 75, Anadolu Grubu Holding'e bağlı Çelik Motor'un yüzde 25 payı bulunuyordu. Çelik Motor’a ait yüzde 25’lik payın devir bedeli 5 milyon 510 bin ABD doları olarak belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Getir Araç’ın yüzde 100’ü TikTak’a ait oldu. Devir işlemleri 3 Ekim’de tamamlandı.

    KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    “Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin pay sahibi olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne devredilmiştir. Çelik Motor’a ait %25 payın devir bedeli 5,51 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir"

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel en iyi görüntü ayarları profilo nasıl bir marka fan rezistansı ne işe yarar ilaçlı beyin mr çektirenler yorumları ford focus style paket ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum