Getir Araç, TikTak'a satıldı: KAP'a bildirildi!

Anadolu Grubu Holding tarafından cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Çelik Motor’un yüzde 25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin yüzde 75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç’ın sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü, Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ye devredildi.
Getir Araç'ta, Mubadala'nın ana hissedar olduğu Getir Perakende'nin yüzde 75, Anadolu Grubu Holding'e bağlı Çelik Motor'un yüzde 25 payı bulunuyordu. Çelik Motor’a ait yüzde 25’lik payın devir bedeli 5 milyon 510 bin ABD doları olarak belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Getir Araç’ın yüzde 100’ü TikTak’a ait oldu. Devir işlemleri 3 Ekim’de tamamlandı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
“Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin pay sahibi olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne devredilmiştir. Çelik Motor’a ait %25 payın devir bedeli 5,51 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...