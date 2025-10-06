Getir Araç, TikTak'a satıldı: KAP'a bildirildi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala’nın ana hissedarı olduğu Getir Araç’ın tamamı, yerli araç kiralama şirketi TikTak’a devredildi. KAP’a yapılan açıklamada devir işleminin tamamlandığı açıklandı.

Anadolu Grubu Holding tarafından cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Çelik Motor’un yüzde 25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin yüzde 75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç’ın sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü, Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ye devredildi.

Getir Araç'ta, Mubadala'nın ana hissedar olduğu Getir Perakende'nin yüzde 75, Anadolu Grubu Holding'e bağlı Çelik Motor'un yüzde 25 payı bulunuyordu. Çelik Motor’a ait yüzde 25’lik payın devir bedeli 5 milyon 510 bin ABD doları olarak belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Getir Araç’ın yüzde 100’ü TikTak’a ait oldu. Devir işlemleri 3 Ekim’de tamamlandı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin pay sahibi olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne devredilmiştir. Çelik Motor’a ait %25 payın devir bedeli 5,51 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir"

