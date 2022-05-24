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    Coinbase Wallet’a BNB Chain ve Avalanche desteği geldi

    ABD'li en büyük kripto para borsası Coinbase'in resmi cüzdanı Coinbase Wallet'a BNB Chain ve Avalanche desteği geleceği resmen açıklandı.                          
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    Coinbase Wallet’a BNB Chain ve Avalanche desteği
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    Kripto para borsası Coinbase, resmi blog sayfası üzerinden Coinbase Wallet için yeni duyuru yaptı. Duyuruda Coinbase Wallet’ın artık BNB Chain ve Avalanche ağ desteği kazandığını duyurdu. Söz konusu bu destek ile beraber borsa, çoğu geleneksel merkezi borsanın sunabileceğinden daha fazla çeşitlilik sunacak. Ayrıca bu destek ile birlikte kullanıcılar binlerce token’a da erişim sağlayabilecek. 

    Coinbase blog gönderisinde konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bugün, Coinbase Wallet’ta işlem yapmak için daha da fazla neden sunuyoruz. Ethereum ve Polygon üzerinde takas yapmanın yanı sıra, artık BNB Chain ve Avalanche üzerinde ticaret yapabilir ve çoğu geleneksel merkezi borsanın sunabileceğinden çok daha fazla token takasına ulaşabilirsiniz”

    Coinbase Wallet’ta hali hazırda Ethereum ve Polygon ağları destekleniyordu. BNB Chain ve Avalanche ile birlikte bu sayı dörde çıkmış oldu. Böylece zincir üzerinde işlem yapmak isteyen Coinbase Wallet kullanıcıları, dört ağı da kullanabilecek. 

    Coinbase Wallet’ı detaylandırmak gerekirse cüzdan, kullanıcıların kripto para birimlerini saklamalarına olanak sağlıyor. Ek olarak Coinbase, önümüzdeki aylarda farklı ağları da eklemek istediğini belirtiyor.

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