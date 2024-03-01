Elon Musk uyardı: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak

Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Bosch Connected World konferansına uzaktan bağlanarak bir konuşma yaptı. Ünlü girişimci, şirketin sürücüsüz arabalar ve insansı robotlar geliştirme planları hakkında bazı bilgiler verdi. Aynı zamanda teknolojinin hızlı ilerlemesine dair duyduğu endişeleri dile getirdi.
Musk konferans sırasında şunları söyledi "Daha önce hiçbir teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediğini görmemiştim. Çip kıtlığı sona ermiş olabilir, ancak yapay zeka ve elektrikli araçlar öylesine müthiş bir hızla büyüyor ki, önümüzdeki yıl dünya elektrik ve trafo arzı konusunda sıkıntıyla karşı karşıya kalacak."
Elon Musk, yapay zeka hesaplama miktarının her altı ayda bir 10 kat arttığını belirtti. Kendisine göre bu kadar hızlı bir büyümenin sonsuza kadar devam etmesi imkansız, bu nedenle kademeli olarak yavaşlayacak. Girişimci, dünya yarı iletken krizini çoktan aştığı için, bir sonraki darboğazın elektrik üretimi ve enerji şebekelerinin işletilmesi olacağına inanıyor.
Enerji talebi yüksek iki sektör aynı anda yükselişte
Musk bu konuda "Bir sonraki kıtlık elektrik olacak. Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklar. Bence gelecek yıl tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Tesla CEO'su elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını düşünüyor. Bu talebe dünya henüz tam anlamıyla hazır olmayabilir. Ancak, insanlık muhtemelen şimdiye kadar yaşadığı en büyük teknolojik devrimin eşiğinde bulunuyor. Yapay zeka gelişmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.