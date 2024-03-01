Tam Boyutta Gör

Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Bosch Connected World konferansına uzaktan bağlanarak bir konuşma yaptı. Ünlü girişimci, şirketin sürücüsüz arabalar ve insansı robotlar geliştirme planları hakkında bazı bilgiler verdi. Aynı zamanda teknolojinin hızlı ilerlemesine dair duyduğu endişeleri dile getirdi.

Elon Musk, OpenAI’a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı 3 sa. önce eklendi

Musk konferans sırasında şunları söyledi "Daha önce hiçbir teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediğini görmemiştim. Çip kıtlığı sona ermiş olabilir, ancak yapay zeka ve elektrikli araçlar öylesine müthiş bir hızla büyüyor ki, önümüzdeki yıl dünya elektrik ve trafo arzı konusunda sıkıntıyla karşı karşıya kalacak."

Elon Musk, yapay zeka hesaplama miktarının her altı ayda bir 10 kat arttığını belirtti. Kendisine göre bu kadar hızlı bir büyümenin sonsuza kadar devam etmesi imkansız, bu nedenle kademeli olarak yavaşlayacak. Girişimci, dünya yarı iletken krizini çoktan aştığı için, bir sonraki darboğazın elektrik üretimi ve enerji şebekelerinin işletilmesi olacağına inanıyor.

Tam Boyutta Gör

Enerji talebi yüksek iki sektör aynı anda yükselişte

Musk bu konuda "Bir sonraki kıtlık elektrik olacak. Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklar. Bence gelecek yıl tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tesla CEO'su elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını düşünüyor. Bu talebe dünya henüz tam anlamıyla hazır olmayabilir. Ancak, insanlık muhtemelen şimdiye kadar yaşadığı en büyük teknolojik devrimin eşiğinde bulunuyor. Yapay zeka gelişmeye devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk uyardı: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak