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    Anlık Bildirim

    Elon Musk uyardı: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak

    Bir konferansına katılan Elon Musk, yapay zeka ve elektrikli otomobil sektörünün eşzamanlı olarak inanılmaz bir şekilde büyümesi nedeniyle 2025'te elektrik sıkıntısı yaşanacağını söyledi.

    Elon Musk uyardı: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak Tam Boyutta Gör

    Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Bosch Connected World konferansına uzaktan bağlanarak bir konuşma yaptı. Ünlü girişimci, şirketin sürücüsüz arabalar ve insansı robotlar geliştirme planları hakkında bazı bilgiler verdi. Aynı zamanda teknolojinin hızlı ilerlemesine dair duyduğu endişeleri dile getirdi.

    Musk konferans sırasında şunları söyledi "Daha önce hiçbir teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediğini görmemiştim. Çip kıtlığı sona ermiş olabilir, ancak yapay zeka ve elektrikli araçlar öylesine müthiş bir hızla büyüyor ki, önümüzdeki yıl dünya elektrik ve trafo arzı konusunda sıkıntıyla karşı karşıya kalacak."

    Elon Musk, yapay zeka hesaplama miktarının her altı ayda bir 10 kat arttığını belirtti. Kendisine göre bu kadar hızlı bir büyümenin sonsuza kadar devam etmesi imkansız, bu nedenle kademeli olarak yavaşlayacak. Girişimci, dünya yarı iletken krizini çoktan aştığı için, bir sonraki darboğazın elektrik üretimi ve enerji şebekelerinin işletilmesi olacağına inanıyor.

    Elon Musk uyardı: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak Tam Boyutta Gör

    Enerji talebi yüksek iki sektör aynı anda yükselişte

    Musk bu konuda "Bir sonraki kıtlık elektrik olacak. Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklar. Bence gelecek yıl tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

    Tesla CEO'su elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını düşünüyor. Bu talebe dünya henüz tam anlamıyla hazır olmayabilir. Ancak, insanlık muhtemelen şimdiye kadar yaşadığı en büyük teknolojik devrimin eşiğinde bulunuyor. Yapay zeka gelişmeye devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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