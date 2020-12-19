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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi

    Geliştirilen cihaz 15 adeti insana ait 89 adet kurumuş kan lekesi üzerinde çalıştı ve yapılan çalışmalar sonucunda yeni cihaz %100 doğruluk oranıyla örneğin insan kanı olup olmadığını tespit etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi
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    Kırsal bölgelerde özellikle gece vakti meydana gelen trafik kazaları adli nitelik taşımakla birlikte kaza bölgesinde bulunan delillerin toplanması da oldukça büyük önem arz ediyor. Şimdi ise bilim insanları kan örneğinin insana ait olup olmadığını belirleyebilen cihaz geliştirdi.

    Elde edilen kan örneklerinin insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun suç mahallinde belirlenmesinin mümkün olmadığını ve bu işlemin uzun sürdüğünü belirten araştırmacılar araba tamponu gibi suç mahallinde bulunan nesnelerin üzerindeki kanı hızlı bir şekilde analiz edebilen cihaz geliştirdi.

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    Suç mahalli

    Attenuated total reflection Fourier transform-infrared ( ATR FT-IR ) spectroscopy ya da diğer adıyla Raman spektroskopisi olarak bilinen yöntemden yararlanılarak geliştirilen cihaz kan örneğine lazer ışını yansıtıyor. Yansıtılan ışın sonucunda örnekte bulunan moleküller titreşiyor ve ışını geri yansıtıyor, böylece örnek hakkında bilgi ediniliyor.

    Ayrıca Bkz. "D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi"

    Geliştirilen cihaz 15 adeti insana ait 89 adet kedi, köpek, tavşan, at, inek, domuz, keseli sıçan ve rakun ve daha birçok hayvan örneklerine ait kurumuş kan lekesi üzerinde çalıştı ve yapılan çalışmalar sonucunda yeni cihaz %100 doğruluk oranıyla örneğin insan kanı olup olmadığını tespit etti.

    Yeni çalışma Communications Chemistry adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s42004-020-00424-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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