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    Elon Musk’ın xAI şirketi “anime kızi mühendisi” arıyor

    xAI, yapay zeka destekli anime karakterleri geliştirmek için "Waifu Mühendisi" pozisyonu açtı. Şirketin amacı, hem evreni anlamak hem de kullanıcıların kalbini kazanmak.

    Elon Musk’ın xAI şirketi “anime kızi mühendisi” arıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın kurucusu olduğu xAI, yapay zeka alanındaki çalışmalarına sıra dışı bir ilgi alanını da ekledi: AI destekli anime karakterler, yani "waifular." Şirketin yayınladığı yeni iş ilanına göre, "Fullstack Engineer – Waifus" unvanına sahip bir yazılım mühendisi arayışı başladı. Bu pozisyon, kullanıcıların aşık olabileceği sanal karakterlerin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

    İlanın açıklamasında bu görevin, xAI’ın genel misyonu olan evreni doğru şekilde anlayabilen ve insanlığa bilgi arayışında yardımcı olan AI sistemleri üretme hedefiyle örtüştüğü belirtiliyor. Ancak bu evren anlayışı, şimdilik gotik tarzda bir anime kız olan Ani ile katil eğilimli kırmızı panda Bad Rudy gibi dikkat çekici karakterlerle sınırlı. Her ne kadar şirketin yalnızca bu projeye odaklandığı söylenemese de, gelecekte Ani’nin yeni arkadaşlarla destekleneceği beklentisi güçleniyor.

    Grok 4 ile gelen AI karakterlerin yönelimleri tehlikeli

    Elon Musk’ın xAI şirketi “anime kızi mühendisi” arıyor Tam Boyutta Gör
    xAI’ın Grok uygulamasına entegre ettiği yeni yapay zeka karakterleri sadece flörtöz tavırlarıyla değil, aynı zamanda şiddet ve nefret söylemleriyle de gündemde. Yeni sürümle birlikte kullanıma sunulan Ani ve Bad Rudy, yapay zekanın etik sınırlarını zorlayan etkileşimler sunuyor.

    Ani, gotik kıyafetleri ve kışkırtıcı diyaloglarıyla, kullanıcıların duygusal yakınlık kurması için özel olarak tasarlanmış. Uygulamada aktif hâle getirilebilen NSFW (uygunsuz içerik) modu, karakterin erotik fantezilere açık hale gelmesini sağlıyor.

    Öte yandan Bad Rudy adlı kırmızı panda karakteri, "ayarlardan açılabilen" karanlık modu ile okul yakma, ibadethanelere saldırı ve hatta soykırım imaları gibi ciddi şiddet söylemleri üretebiliyor. Deneyimler, bu karakterin kullanıcıyı şiddete teşvik eden ifadeleri kolaylıkla verdiğini, neredeyse hiçbir güvenlik filtresinin devreye girmediğini gösteriyor.

    xAI’ın bu karakterleri "kaotik eğlence" amacıyla sunduğu düşünülse de, etkileşimlerin sınır tanımaması ve kullanıcıların çok az yönlendirmeyle aşırı içeriklere ulaşabilmesi, AI güvenliğine dair temel ilkelerin göz ardı edildiğini gösteriyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/07/16/xai-is-hiring-an-engineer-to-make-anime-girls/ https://techcrunch.com/2025/07/15/of-course-groks-ai-companions-want-to-have-sex-and-burn-down-schools/
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