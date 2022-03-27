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    Süleyman Soylu açıkladı: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.  
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    Süleyman Soylu açıkladı: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Personeli Eğitim Programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, kimlik kartlarıyla ilgili yapılan yeni çalışmayla ilgili bilgi verdi.

    Yeni kimlik kartları, yeni ehliyetlerin ve kredi kartı özelliklerinin çipli kimlik kartlarında birleştirilmesi gibi konularda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten bakan "Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler" ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu açıkladı: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor
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    "İşin yüzde 80'i bitti"

    Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine değinen Süleyman Soylu, 3 milyonun üzerinde ehliyetin kimliğe yüklendiğini söyledi. Bununla birlikte e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduklarını belirtti.

    Kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? diye düşündüklerini dile getiren Soylu, bu işin de yüzde 80'ini bitirdiklerini belirtti. "Kredi kartı olarak kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" diyen Soylu, Maliye Bakanının desteğini de arkalarına aldıklarını kaydetti.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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