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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Personeli Eğitim Programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, kimlik kartlarıyla ilgili yapılan yeni çalışmayla ilgili bilgi verdi.

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Yeni kimlik kartları, yeni ehliyetlerin ve kredi kartı özelliklerinin çipli kimlik kartlarında birleştirilmesi gibi konularda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten bakan "Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler" ifadelerini kullandı.

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"İşin yüzde 80'i bitti"

Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine değinen Süleyman Soylu, 3 milyonun üzerinde ehliyetin kimliğe yüklendiğini söyledi. Bununla birlikte e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduklarını belirtti.

Kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? diye düşündüklerini dile getiren Soylu, bu işin de yüzde 80'ini bitirdiklerini belirtti. "Kredi kartı olarak kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" diyen Soylu, Maliye Bakanının desteğini de arkalarına aldıklarını kaydetti.

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Süleyman Soylu açıkladı: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor