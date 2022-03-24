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    TUSAŞ, Süpersonik İHA geliştiriyor

    TUSAŞ'ın Süpersonik İHA geliştirdiği oraya çıktı. Süpersonik İHA, ANKA ve AKSUNGUR İHA'larından fırlatılarak düşman hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.
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    TUSAŞ, Süpersonik İHA geliştiriyor
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), çeşitli hava araçları ve insansız hava araçlarından atılabilecek Süpersonik İHA (Yüksek Hızlı İnsansız Hava Aracı) geliştiriyor. Süpersonik İHA, TUSAŞ tarafından yayımlanan Sınırları Aşmak isimli kitapta yer aldı. Sınırları Aşmak kitabı, TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA İHA ve HÜRKUŞ Eğitim uçağının başarı hikayesini konu ediniyor.

    Düşman hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak

    Süpersonik İHA; elektronik-taarruz, elektronik-destek ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi icra edebilecek. En önemli görevi ise ‘Sahte Hedef’ olacak. İnsansız hava aracı gibi hareket ederek, düşman hava savunma sisteminin ve elektronik harp unsurlarının kafasını karıştıracak. Süpersonik olduğu için savaş uçaklarını taklit edebilecek. Bu doğrultuda Süpersonik İHA için özel algoritmalar ve faydalı yükler geliştiriliyor.

    TUSAŞ’ın geliştirdiği ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi’ne kıyasla oldukça ince olan Süpersonik İHA, kıç tarafında mini bir turbojet motora sahip. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki Süpersonik İHA, adında da anlaşılabileceği üzere 1+ Mach hıza ulaşabiliyor.

    Süpersonik İHA, ANKA ve AKSUNGUR gibi normal inansız hava araçlarından atılarak kullanılacak. Kontrolü ise ANKA ve AKSUNGUR İHA’nın yer kontrol istasyonu üzerinden yapılacak. Süpersonik İHA hakkında ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadar.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 8 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 8 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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