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    Süper bilgisayar Dünya’nın ikonik fotoğrafını tekrar canlandırdı

    Bundan tam 50 yıl önce NASA astronotlarını taşıyan Apollo 17’den çekilen ve Mavi Bilye olarak adlandırılan Dünya’nın ikonik fotoğrafı süper bilgisayar tarafından tekrardan canlandırıldı.
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    Elli yıl önce bugün, NASA'nın Ay'a yaptığı son mürettebatlı görevi olan Apollo 17'deki astronotlar gezegenimizin ikonik bir fotoğrafını çektiler. Mavi Bilye olarak adlandırılan görüntü, bir kişi tarafından çekilmiş Dünya’nın ilk tam aydınlık halini gösteren fotoğraf karesi olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştı. Şimdi ise bilim insanları bu kareyi süper bilgisayar ile tekrardan canlandırdılar ve video haline getirdiler.

    Dünya’nın ikonik fotoğrafı olan Mavi Bilye, 7 Aralık 1972 tarihinde dönüş yolunda olan Apollo 17 mürettebatları tarafından Hasselblad markalı bir kamera ile çekildi. Tarihteki en çok çoğaltılan görüntü olarak bilinen Mavi Bilye, 70’lerde artan çevreci hareketlere büyük destek sağladı.

    Mavi Bilye yeniden canlandırıldı

    Süper bilgisayar Dünya’nın ikonik fotoğrafını tekrar canlandırdı
    Şimdi, bilim insanları bu görüntüyü son teknoloji bir dijital iklim modelinin test çalışması sırasında yeniden yarattılar. Model, tipik küresel simülasyonlardan 100 kat daha keskin bir şekilde 1 kilometrelik çözünürlükte fırtınalar ve okyanus girdapları gibi iklim olaylarını simüle edebilecek yetenekte.

    Araştırmacılar, Mavi Bilye'nin girdaplı rüzgarlarını yeniden oluşturmak için 1972'deki hava durumu kayıtlarını süper bilgisayarla çalışan yazılıma yüklediler. Ortaya çıkan dünya, Namibya kıyılarındaki yükselen sular ve uzun, sazlık benzeri bulut örtüsü gibi bölgenin ayırt edici özelliklerini ortaya koydu. Görselleştirme işlemleri Nvidia Omniverse ile gerçekleştirildi.

    Uzmanların aktardığına göre yüksek çözünürlüklü iklim modellerinin giderek daha karmaşık bir hal almış durumda. Dolayısıyla bu tip simülasyonların geliştirilmesi daha tutarlı ve Dünya’nın gelecekteki iklimini tahmin etmek açısından önemli. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Destination Earth projesi de Dünya'nın bir “dijital ikizini” oluşturmayı ve bu sayede daha iyi tahminler yapılmasını amaçlıyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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