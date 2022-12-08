NASA, Ay’ın akıllara durgunluk veren fotoğraflarını yayınladı

Tam Boyutta Gör NASA’nın Artemis 1 görevinde yer alan Orion kapsülü, bir süre önce Ay’ın sadece 128 km üzerinden geçti. Bu çok yakın geçişten çok önemli anlar da ölümsüzleştirildi. Orion uzay aracı artık dönüş yolunda ve birkaç gün sonra Dünya’ya iniş yapması bekleniyor.

Artemis 1 görevi NASA’nın insanlı ay görevlerinin ilk basamağını oluşturuyor. Uzay ajansı Artemis 3 ile insanlı Ay görevini gerçekleştirmeden önce bu görev ile sistem ve simülasyon testleri gerçekleştirdi. Orion aracının içerisinde ise sadece cansız modeller yer almakta. Orion, bir sonraki görevde insanları da barındıracak ancak şimdilik sadece üzerinde yer alan büyük ölçüde değiştirilmiş GoPro Hero 4 kamerası ile fotoğraflar yakalayabiliyor.

Orion, Ay'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti

Tam Boyutta Gör Orion'un Ay'a ilk yakın geçişinde çektiği fotoğraflar ise son derece büyüleyici görünüyor. Hemen üstteki fotoğrafta gördüğünüz hilal, aslında biziz. Normalde Ay’ı hilal şeklinde görmeye alışığız ancak bu sefer roller değiştirilmiş durumda. Haberin sonunda yer alan galeri kısmından diğer çekilen fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

Houston'daki görev kontrolünden canlı yorum yapan Sandra Jones, “Bu görünümde, soluk mavi noktamızın üzerinde var olan 8 milyar insan yaşamını görüyoruz. Ve uzun bir yolculuktan sonra, Orion şimdi eve dönüyor." açıklamasında bulundu.

NASA, bu fotoğrafları Orion aracının motorlarının Dünya’ya dönüş için tekrardan ateşlendiği sırada çekti. Bu manevra Orion’un yörüngesini Dünya’nın çekimine sokacak. Hatırlayacağınız üzere NASA, Artemis 1 görevini Space Launch System aracılığıyla 15 Kasım’da fırlatmıştı.

Orion, 11 Aralık’ta California açıklarına inecek. Bir sonraki görev olan Artemis II'nin 2024'te astronotları Artemis I'e benzer bir yolda Ay’a inmeden taşıması planlanıyor. Ardından, insanlar nihayet 2025'te fırlatılması planlanan Artemis III ile tekrar ay yüzeyine ayak basacaklar.

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