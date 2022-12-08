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    Anlık Bildirim

    NASA, Ay’ın akıllara durgunluk veren fotoğraflarını yayınladı

    NASA'nın Orion uzay aracı, Ay'dan akıllara durgunluk veren bazı görüntüler yakaladı. Paylaşılan görüntülerde Ay ile Dünya’nın senaryoları değiştirdikleri çarpıcı anlar da yer alıyor.
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    nasa ay Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Artemis 1 görevinde yer alan Orion kapsülü, bir süre önce Ay’ın sadece 128 km üzerinden geçti. Bu çok yakın geçişten çok önemli anlar da ölümsüzleştirildi. Orion uzay aracı artık dönüş yolunda ve birkaç gün sonra Dünya’ya iniş yapması bekleniyor.

    Artemis 1 görevi NASA’nın insanlı ay görevlerinin ilk basamağını oluşturuyor. Uzay ajansı Artemis 3 ile insanlı Ay görevini gerçekleştirmeden önce bu görev ile sistem ve simülasyon testleri gerçekleştirdi. Orion aracının içerisinde ise sadece cansız modeller yer almakta. Orion, bir sonraki görevde insanları da barındıracak ancak şimdilik sadece üzerinde yer alan büyük ölçüde değiştirilmiş GoPro Hero 4 kamerası ile fotoğraflar yakalayabiliyor.

    Orion, Ay'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti

    NASA, Ay’ın yüksek çözünürlüklü çarpıcı fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Orion'un Ay'a ilk yakın geçişinde çektiği fotoğraflar ise son derece büyüleyici görünüyor. Hemen üstteki fotoğrafta gördüğünüz hilal, aslında biziz. Normalde Ay’ı hilal şeklinde görmeye alışığız ancak bu sefer roller değiştirilmiş durumda. Haberin sonunda yer alan galeri kısmından diğer çekilen fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

    Houston'daki görev kontrolünden canlı yorum yapan Sandra Jones, “Bu görünümde, soluk mavi noktamızın üzerinde var olan 8 milyar insan yaşamını görüyoruz. Ve uzun bir yolculuktan sonra, Orion şimdi eve dönüyor." açıklamasında bulundu.

    NASA, bu fotoğrafları Orion aracının motorlarının Dünya’ya dönüş için tekrardan ateşlendiği sırada çekti. Bu manevra Orion’un yörüngesini Dünya’nın çekimine sokacak. Hatırlayacağınız üzere NASA, Artemis 1 görevini Space Launch System aracılığıyla 15 Kasım’da fırlatmıştı.

    Orion, 11 Aralık’ta California açıklarına inecek. Bir sonraki görev olan Artemis II'nin 2024'te astronotları Artemis I'e benzer bir yolda Ay’a inmeden taşıması planlanıyor. Ardından, insanlar nihayet 2025'te fırlatılması planlanan Artemis III ile tekrar ay yüzeyine ayak basacaklar.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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