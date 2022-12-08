NASA, Ay’ın akıllara durgunluk veren fotoğraflarını yayınladı

Artemis 1 görevi NASA’nın insanlı ay görevlerinin ilk basamağını oluşturuyor. Uzay ajansı Artemis 3 ile insanlı Ay görevini gerçekleştirmeden önce bu görev ile sistem ve simülasyon testleri gerçekleştirdi. Orion aracının içerisinde ise sadece cansız modeller yer almakta. Orion, bir sonraki görevde insanları da barındıracak ancak şimdilik sadece üzerinde yer alan büyük ölçüde değiştirilmiş GoPro Hero 4 kamerası ile fotoğraflar yakalayabiliyor.
Orion, Ay'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti
Houston'daki görev kontrolünden canlı yorum yapan Sandra Jones, “Bu görünümde, soluk mavi noktamızın üzerinde var olan 8 milyar insan yaşamını görüyoruz. Ve uzun bir yolculuktan sonra, Orion şimdi eve dönüyor." açıklamasında bulundu.
NASA, bu fotoğrafları Orion aracının motorlarının Dünya’ya dönüş için tekrardan ateşlendiği sırada çekti. Bu manevra Orion’un yörüngesini Dünya’nın çekimine sokacak. Hatırlayacağınız üzere NASA, Artemis 1 görevini Space Launch System aracılığıyla 15 Kasım’da fırlatmıştı.
Orion, 11 Aralık’ta California açıklarına inecek. Bir sonraki görev olan Artemis II'nin 2024'te astronotları Artemis I'e benzer bir yolda Ay’a inmeden taşıması planlanıyor. Ardından, insanlar nihayet 2025'te fırlatılması planlanan Artemis III ile tekrar ay yüzeyine ayak basacaklar.
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım