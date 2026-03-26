Sora öldü, hemen ardından SuperGrok Lite geldi

SuperGrok Lite nedir?
Bugüne kadar Grok uygulaması içerisinde yoğun kullanım için SuperGrok aboneliği gerekiyordu. Aylık 1299TL olan bu abonelik ile 720p videolar, en yeni Grok modelleri, daha fazla video oluşturma hakkı, daha uzun sohbet gibi avantajlar sunuluyordu.
Elon Musk tarafından duyurulan SuperGrok Lite ise daha uygun bir fiyata tatmin edici Grok özellikleri sunuyor. 480p videolar, 2 kat daha uzun Grok sohbetleri, belirli bir kotada video ve görsel oluşturma avantajları sunuluyor. SuperGrok Lite aboneliği aylık 10$ ancak henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil.
Bunların haricinde X Premium ve X Premium+ aboneleri de belirli kotalar dahilinde Grok uygulamasına erişebiliyordu. SuperGrok aboneliklerinin en önemli avantajlarından birisi yakında kullanıma sunulacak olan Grok Computer ajanlarına erişim olacak.
Skyrim oynatıyor mu