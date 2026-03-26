    Sora öldü, hemen ardından SuperGrok Lite geldi

    Grok uygulamasında kota sınırına takılmadan üretim yapmak isteyen ancak SuperGrok aboneliğini de pahalı bulanlar için SuperGrok Lite aboneliği duyuruldu.        

    SuperGrok Lite
    Tam da OpenAI bünyesindeki video üretim aracı Sora’nın yolun sonuna geldiği paylaşımları yapılırken Elon Musk sürpriz bir şekilde Grok yapay zekâsı için yeni abonelik seçeneğini duyurdu. Grok uygulaması artık daha ucuz.

    SuperGrok Lite nedir?

    Bugüne kadar Grok uygulaması içerisinde yoğun kullanım için SuperGrok aboneliği gerekiyordu. Aylık 1299TL olan bu abonelik ile 720p videolar, en yeni Grok modelleri, daha fazla video oluşturma hakkı, daha uzun sohbet gibi avantajlar sunuluyordu.

    Elon Musk tarafından duyurulan SuperGrok Lite ise daha uygun bir fiyata tatmin edici Grok özellikleri sunuyor. 480p videolar, 2 kat daha uzun Grok sohbetleri, belirli bir kotada video ve görsel oluşturma avantajları sunuluyor. SuperGrok Lite aboneliği aylık 10$ ancak henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil.

    Bunların haricinde X Premium ve X Premium+ aboneleri de belirli kotalar dahilinde Grok uygulamasına erişebiliyordu. SuperGrok aboneliklerinin en önemli avantajlarından birisi yakında kullanıma sunulacak olan Grok Computer ajanlarına erişim olacak.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

