Sora öldü, hemen ardından SuperGrok Lite geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam da OpenAI bünyesindeki video üretim aracı Sora’nın yolun sonuna geldiği paylaşımları yapılırken Elon Musk sürpriz bir şekilde Grok yapay zekâsı için yeni abonelik seçeneğini duyurdu. Grok uygulaması artık daha ucuz.

SuperGrok Lite nedir?

Bugüne kadar Grok uygulaması içerisinde yoğun kullanım için SuperGrok aboneliği gerekiyordu. Aylık 1299TL olan bu abonelik ile 720p videolar, en yeni Grok modelleri, daha fazla video oluşturma hakkı, daha uzun sohbet gibi avantajlar sunuluyordu.

Elon Musk tarafından duyurulan SuperGrok Lite ise daha uygun bir fiyata tatmin edici Grok özellikleri sunuyor. 480p videolar, 2 kat daha uzun Grok sohbetleri, belirli bir kotada video ve görsel oluşturma avantajları sunuluyor. SuperGrok Lite aboneliği aylık 10$ ancak henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmış değil.

Bunların haricinde X Premium ve X Premium+ aboneleri de belirli kotalar dahilinde Grok uygulamasına erişebiliyordu. SuperGrok aboneliklerinin en önemli avantajlarından birisi yakında kullanıma sunulacak olan Grok Computer ajanlarına erişim olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: