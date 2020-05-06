Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı

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Microsoft’un dizüstü pazarındaki önemli ve istikrarlı silahı Surface serisi bu hafta yeni modellerle güncellendi. Güçlü Surface Book 3 modelinin yanında biraz daha alt seviyeye inen Surface Go 2 modeli de vardı.

Surface Go 2 özellikleri ve fiyatı

Surface Go 2 modeli boyutlarını değiştirmeden ekran boyutunu 10.5 inçe çıkarmış. Bunu da biraz daha incelen ekran çerçeveleri ile başarmış. Böylece önceki kılıflara da uyum sağlamış. Gövde 8.3mm kalınlığında ve 700gr ağırlığında.

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İşlemci tarafında çift çekirdekli Pentium Gold 4425Y ve sekizinci nesil Intel Core m3 seçenekleri sunulmuş. Core M seçeneğinin önceki nesle göre yüzde 64 daha iyi performans sağladığı ifade ediliyor. Bellek tarafında ise 4GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut.

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Entegre standı ile kolaylık sağlayan modelde bir adet USB Tip-C girişi, hafıza kartı girişi ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Çift mikrofon ile görüntülü görüşmelerde yüksek ses kalitesi amaçlanıyor.

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10 saate kadar kullanım sürelerine imza atan Surface Go 2 modeli için fiyatlar şu şekilde:

Pentium Gold 4425Y + 4GB RAM + 64GB eMMC – 399$

Intel Core m3 + 8GB RAM + 128GB SSD – 630$

Intel Core m3 + 8GB RAM + 128GB SSD + LTE – 780$

Intel Core m3 + 8GB RAM + 256GB SSD + LTE - 880$

Type Cover – 99$

Type Cover Alcantara – 129$

https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/surface-go-2

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