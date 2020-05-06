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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı

    Surface Go 2 modeli sekizinci nesil Intel Core m3, 8GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar SSD, LTE, çift mikrofon gibi seçenekleri ile alt seviyede iddialı olmayı amaçlıyor.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Microsoft’un dizüstü pazarındaki önemli ve istikrarlı silahı Surface serisi bu hafta yeni modellerle güncellendi. Güçlü Surface Book 3 modelinin yanında biraz daha alt seviyeye inen Surface Go 2 modeli de vardı.

    Surface Go 2 özellikleri ve fiyatı

    Surface Go 2 modeli boyutlarını değiştirmeden ekran boyutunu 10.5 inçe çıkarmış. Bunu da biraz daha incelen ekran çerçeveleri ile başarmış. Böylece önceki kılıflara da uyum sağlamış. Gövde 8.3mm kalınlığında ve 700gr ağırlığında.

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    İşlemci tarafında çift çekirdekli Pentium Gold 4425Y ve sekizinci nesil Intel Core m3 seçenekleri sunulmuş. Core M seçeneğinin önceki nesle göre yüzde 64 daha iyi performans sağladığı ifade ediliyor. Bellek tarafında ise 4GB/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut.

    Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Entegre standı ile kolaylık sağlayan modelde bir adet USB Tip-C girişi, hafıza kartı girişi ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Çift mikrofon ile görüntülü görüşmelerde yüksek ses kalitesi amaçlanıyor.

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    10 saate kadar kullanım sürelerine imza atan Surface Go 2 modeli için fiyatlar şu şekilde:

    Pentium Gold 4425Y + 4GB RAM + 64GB eMMC – 399$

    Intel Core m3 + 8GB RAM + 128GB SSD – 630$

    Intel Core m3 + 8GB RAM + 128GB SSD + LTE – 780$

    Intel Core m3 + 8GB RAM + 256GB SSD + LTE - 880$

    Type Cover – 99$

    Type Cover Alcantara – 129$



    https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/surface-go-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. en beğenilen joven
    Arkadaş hangi dünyada yaşıyorsun sen? Hayatında hiç Surface Pro kullanmamış olduğun o kadar belli ki. Surface Pro taşınabilirliği, mükemmel hassasiyeti, stabil çalışmasıyla her zaman profesyonellerin seçimi oldu. Starbucks bebelerinin değil. Tam ve gerçek anlamda bir pc'dir. Elinize kalemi alıp aklınıza gelen bütün profesyonel 3d ve 2d çizim, tasarım yazılımlarıyla istediğiniz projeyi üretebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Tablet olarak kullanmak da ayrı bir boyutudur. Dünyaca ünlü bütün inceleme uzmanları stabilitesine, dokunmatiğine ve hassasiyetine tam puan vermiştir. Surface Pro ile yapabileceklerinizi ancak bir Macbook pro ve İpad pro ikilisini aynı anda satın alıp ikisini de yanınızda taşıyarak yapabilirsiniz. Bütün bunlar ortadayken Surface Pro'nun ipad gibi candy crush oynamalık bir ergen oyuncağı ile karşılaştırılması abes ötesi olmuş.
    Arkadaş hangi dünyada yaşıyorsun sen? Hayatında hiç Surface Pro kullanmamış olduğun o kadar belli ki. Surface Pro taşınabilirliği, mükemmel hassasiyeti, stabil ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Microsoft tablet PC’lerinde ısınma ve düşük pil süreleri ekrandaki tutarsız dokunma hissiyatı ve üzerine Windows 10 hantal yapısı tablet PC kullanımını
    gölgeliyor iPad Pro 11 surface pro 7 ayrı dünyaların tabletleri gibi duruyor
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. joven
    PC ile Mac'in ayrı dünyalar olduğu gibi galiba xb
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. joven
    Arkadaş hangi dünyada yaşıyorsun sen? Hayatında hiç Surface Pro kullanmamış olduğun o kadar belli ki. Surface Pro taşınabilirliği, mükemmel hassasiyeti, stabil çalışmasıyla her zaman profesyonellerin seçimi oldu. Starbucks bebelerinin değil. Tam ve gerçek anlamda bir pc'dir. Elinize kalemi alıp aklınıza gelen bütün profesyonel 3d ve 2d çizim, tasarım yazılımlarıyla istediğiniz projeyi üretebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Tablet olarak kullanmak da ayrı bir boyutudur. Dünyaca ünlü bütün inceleme uzmanları stabilitesine, dokunmatiğine ve hassasiyetine tam puan vermiştir. Surface Pro ile yapabileceklerinizi ancak bir Macbook pro ve İpad pro ikilisini aynı anda satın alıp ikisini de yanınızda taşıyarak yapabilirsiniz. Bütün bunlar ortadayken Surface Pro'nun ipad gibi candy crush oynamalık bir ergen oyuncağı ile karşılaştırılması abes ötesi olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    SAGLAMMORUQ 1 hf.
    Türkiyede satılacak mı acaba?
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    mehmetg (Mehmet Gören) 1 hf.
    Türkiye fiyatı yeni kurlarla birlikte 20.000 tl olur.
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