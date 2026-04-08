Türkiye atıklardan enerji üretiminde 2.5 GW seviyesine ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin atık yönetimi ve enerji üretimi alanındaki kapasitesine ilişkin önemli veriler paylaştı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan açıklamalarda ülkede yaklaşık 2 bin 500 megavat kurulu güce sahip tesislerle atıklardan enerji üretildiği bildirildi. Bu üretimin, ülke genelinde faaliyet gösteren 300’e yakın tesiste gerçekleştirildiği vurgulandı.

Binlerce ton atık geri kazanıldı

Açıklanan verilere göre 2024 yılı içerisinde yaklaşık 5 bin ton atık geri kazanıldı. Aynı süreçte 10 milyon 845 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 10 bin ton karbondioksit salımı da engellendi.

Sıfır Atık uygulamaları çerçevesinde Bakanlığın merkez kampüsünde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi ile plastik, cam ve alüminyum ambalajların geri kazanımı hızlandırıldı. “Depozitosu Olan Ambalajlar” (DOA) logolu ürünler, kurulan iade makineleri aracılığıyla doğrudan sisteme kazandırılmaya başlandı.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 6 yılda 26 milyon tonun üzerinde atık bertaraf edilirken, 6 milyon 900 bin ton atık geri kazanıldı. Aynı dönemde 1 milyon tondan fazla atık alternatif ham madde olarak değerlendirildi.

270 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı

Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verileri, Sıfır Atık Hareketi’nin uzun vadeli etkisini ortaya koyuyor. 2017 yılında başlatılan proje kapsamında toplam 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Bu miktar, 54 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir büyüklüğe karşılık geliyor.

Aynı süreçte 2 trilyon litre su tasarrufu, 60 milyar litre petrol tasarrufu ve yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde depolama alanı kazanımı elde edildi. Proje kapsamında geri kazanılan toplam atık miktarı 90 milyon tona ulaşırken, ekonomiye sağlanan katkı 365 milyar lira seviyesine çıktı.

Sıfır Atık uygulamalarının çevresel etkileri de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Verilere göre, Türkiye’deki orman varlığının yaklaşık yüzde 7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi, bu miktarın yaklaşık 36 milyon aracın yıllık emisyonuna eşdeğer olduğu ifade edildi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi, bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede uygulanmaya başlandı. 2017 yılında yüzde 13 seviyesinde olan geri kazanım oranı, kademeli olarak artırılarak 2024’te yüzde 36,08’e, 2025’te ise yüzde 37,53’e yükseltildi. Türkiye’nin hedefi, bu oranı 2035’te yüzde 60’a, 2053’te ise yüzde 70’e çıkarmak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Türkiye atıklardan enerji üretiminde 2.5 GW seviyesine ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: