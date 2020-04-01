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    Suzuki Jimny 5 kapılı versiyona kavuşabilir

    2018'in sonundan bu yana ülkemizde de satılan Suzuki Jimny'ye daha ferah bir kabin ve bagaj hacmi sunan 5 kapılı bir versiyon eklenebilir. Söz konusu versiyon için çalışmaların başladığı söyleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki Jimny 5 kapılı versiyona kavuşabilir
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    Şimdiye dek üç kapılı küçük gövdesiyle alıcı bulan Suzuki Jimny, ilerleyen aylarda beş kapılı versiyona kavuşabilir. Autocar Hindistan’ın Suzuki içerisindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu versiyona yönelik çalışmalar başladı bile.

    Habere göre beş kapılı Jimny, 2020’nin Aralık ayından itibaren Hindistan’da ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Aracın üretimi Hindista’ın Gucarat eyaletindeki fabrikada yapılacak. Söz konusu versiyonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Fakat şirketin emisyon kurallarına uymadığı gerekçesiyle Jimny’yi Avrupa pazarından çekmeyi düşündüğünü göz önüne alırsak bu pek mümkün görünmüyor.

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    Beş kapılı Jimny, küçük versiyondaki merdiven tipi şasinin uzatılmış bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Daha uzun aks mesafesi, arkaya eklenen iki kapı, artırılan arka diz mesafesi ve bagaj hacmi beş kapılı Jimny’yi standart versiyondan ayıran kilit özellikler olacak. Bunun dışında süspansiyon, dört tekerlekten sürüş sistemi, motor seçenekleri veya kabin teknolojilerinde herhangi bir değişim beklenmiyor.

    Suzuki Jimny, ülkemizde 102 beygirlik 1.5 litre benzinli motor ve 4 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Değişken zamanlı 4x4 ( Allgrip Pro) sürüş sistemine de sahip olan aracın fiyatı 234 bin 900 TL’den başlıyor. Beş kapılı Jimny’nin Hindistan’da 1 milyon rupi’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı söyleniyor. Bu da güncel kurla 87 bin TL civarına denk geliyor.



    https://www.autocarindia.com/car-news/larger-5-door-suzuki-jimny-being-readied-for-india-launch-416688 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    StrayAngel 1 hf. en beğenilen
    Hadi diyelim hindistanda 87 bin tl,türkiye ye gelene kadar olsun 100.000 tl,%18 ekle 118.000 tl,hadi distribütörlerde 3-5 bişeyler ekledi oldu sana 125.000 tl hadi öyle böyle derken olsun 130.000 tl şuanda satılan jimny 235.000 tl imiş.105.000 tl nasıl olurda özel tüketim vergisi adı altında alınır. Aklım almıyor arkadaş bu kanun degil bildiğin soygun arkadaş soygun.
    Hadi diyelim hindistanda 87 bin tl,türkiye ye gelene kadar olsun 100.000 tl,%18 ekle 118.000 tl,hadi distribütörlerde 3-5 bişeyler ekledi oldu sana 125.000 tl ...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    maxx126 6 gün StrayAngel
    Bunun fiyatının yükselmesinin ötv ile pek alakası yok. Bu piyasaya girdiğinde (1 sene belki olmuştur) 150 bin liradan girdi. O zamandan beri sürekli zam yapıp duruyorlar. Şimdi yine liste güncelleniyor, 250'e yakın birşey olacak muhtemelen. Rezillik başka birşey değil, 1 senede 100 bin zam yemiş olacak araç.

    Bu fiyatlar hep halkın çoğunluğunun bilinçsiz tüketici olmasından ve birşeyi alırken bir şekilde kredi taksitlerini ödeyebileceği şekilde ayarlayabiliyorsa, fiyatı tamamen görmemezlikten gelmesinden kaynaklanıyor. Krediyle alınca o para fazlasıyla ceplerinden çıkmıyormuş gibi bir durum hakim millette, anlamak mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    LC70 1 hf. yeni yorumcu aycibin
    Asfaltın dışına çıkmadığınız çok belli.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün LC70
    suzuki'nin piyasası,bayisi,servisi doğru düzgün kalmadı.eski modeller elden ele geziyor ama yenisi gitmiyor.demek istediğim buydu
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    LC70 3 gün yeni yorumcu
    Jimny pek alternatifi olan bir araç değil, ne aldınız onun yerine?
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    musetea 3 gün
    Jimny alacaktım ama test sürüşü yapamazsınız aracımız yok deyince vazgeçtim. Kıyafet alırken üstümüzde deniyoruz ama resmen arabayı denetmediler. Başka bir SUV aldım sonra
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    güzel gözüküyor
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Tasarımı çok tatlıymış
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    porsche911gt2 6 gün
    Suzukinin sitesinde fiyatlara bakamadım ama yanlış bilmiyorsam şu anki hali vitaradan pahalı ve aklımın almadığı konu bu. 2 kapısı ve 2 vitesi eksik hatta vitara turbo yanlış bilmiyorsam bi çok donanımı var vitaranın ayrıca. Tamam benim de çok sevdiğim bi araba jimny ama Türkiye fiyatı mantık sınırlarını zorluyor.
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    LC70 6 gün yeni yorumcu porsche911gt2
    Avustralya fiyatlarına baktım, en full vitara (1.4 turbo, awd, otomatik şanzıman) otomatik jimny'den %20 daha pahalı. Şu an Suzuki Türkiye'nin fiyat listesi ortada yok, eklendiğinde bakarız ama tahminen benzer fiyatlardadır.

    Jimny'de olup Vitara'da olmayan şeyler de var. Merdiven tip şasi, arazi şanzımanı gibi ve tahminim süspansiyon ve alt takım normal Vitara'nın sahip olduğundan daha güçlüdür.
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    DH Misafiri 6 gün
    Off road araçlar için en çok beklenen haber olabilir.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Çok güzel bir araç olur yav.
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    StrayAngel 1 hf. en beğenilen
    Hadi diyelim hindistanda 87 bin tl,türkiye ye gelene kadar olsun 100.000 tl,%18 ekle 118.000 tl,hadi distribütörlerde 3-5 bişeyler ekledi oldu sana 125.000 tl hadi öyle böyle derken olsun 130.000 tl şuanda satılan jimny 235.000 tl imiş.105.000 tl nasıl olurda özel tüketim vergisi adı altında alınır. Aklım almıyor arkadaş bu kanun degil bildiğin soygun arkadaş soygun.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    maxx126 6 gün StrayAngel
    Bunun fiyatının yükselmesinin ötv ile pek alakası yok. Bu piyasaya girdiğinde (1 sene belki olmuştur) 150 bin liradan girdi. O zamandan beri sürekli zam yapıp duruyorlar. Şimdi yine liste güncelleniyor, 250'e yakın birşey olacak muhtemelen. Rezillik başka birşey değil, 1 senede 100 bin zam yemiş olacak araç.

    Bu fiyatlar hep halkın çoğunluğunun bilinçsiz tüketici olmasından ve birşeyi alırken bir şekilde kredi taksitlerini ödeyebileceği şekilde ayarlayabiliyorsa, fiyatı tamamen görmemezlikten gelmesinden kaynaklanıyor. Krediyle alınca o para fazlasıyla ceplerinden çıkmıyormuş gibi bir durum hakim millette, anlamak mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    suzuki neden hala araba üretir?alan kalmadı
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    LC70 1 hf. yeni yorumcu aycibin
    Asfaltın dışına çıkmadığınız çok belli.
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    2969 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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