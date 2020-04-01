Suzuki Jimny 5 kapılı versiyona kavuşabilir

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Şimdiye dek üç kapılı küçük gövdesiyle alıcı bulan Suzuki Jimny, ilerleyen aylarda beş kapılı versiyona kavuşabilir. Autocar Hindistan’ın Suzuki içerisindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu versiyona yönelik çalışmalar başladı bile.

Habere göre beş kapılı Jimny, 2020’nin Aralık ayından itibaren Hindistan’da ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Aracın üretimi Hindista’ın Gucarat eyaletindeki fabrikada yapılacak. Söz konusu versiyonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Fakat şirketin emisyon kurallarına uymadığı gerekçesiyle Jimny’yi Avrupa pazarından çekmeyi düşündüğünü göz önüne alırsak bu pek mümkün görünmüyor.

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Beş kapılı Jimny, küçük versiyondaki merdiven tipi şasinin uzatılmış bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Daha uzun aks mesafesi, arkaya eklenen iki kapı, artırılan arka diz mesafesi ve bagaj hacmi beş kapılı Jimny’yi standart versiyondan ayıran kilit özellikler olacak. Bunun dışında süspansiyon, dört tekerlekten sürüş sistemi, motor seçenekleri veya kabin teknolojilerinde herhangi bir değişim beklenmiyor.

Suzuki Jimny, ülkemizde 102 beygirlik 1.5 litre benzinli motor ve 4 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Değişken zamanlı 4x4 ( Allgrip Pro) sürüş sistemine de sahip olan aracın fiyatı 234 bin 900 TL’den başlıyor. Beş kapılı Jimny’nin Hindistan’da 1 milyon rupi’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı söyleniyor. Bu da güncel kurla 87 bin TL civarına denk geliyor.

https://www.autocarindia.com/car-news/larger-5-door-suzuki-jimny-being-readied-for-india-launch-416688

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