Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş da üretime koronavirüs arası vereceğini açıkladı

    Tofaş, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen aksamalara daha fazla dayanamadı. Şirketten yapılan açıklamada 3-20 tarihleri arasında üretime ara verileceği bildirildi.
    1 hf.
    1,6b
    1
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tofaş da üretime koronavirüs arası vereceğini açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle otomotiv sektörü deyim yerindeyse uykuya daldı. Bu zorlu süreçte yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle birbiri ardına üretime ara veren yerli üreticilere Tofaş da katıldı.

    İlk etapta koronavirüse karşı önlem alarak üretim hızını düşüren Tofaş, dün KAP’a yaptığı açıklamada 3 Nisan akşamı mesai bitiminden 20 Nisan tarihine kadar iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Tofaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    İlginizi Çekebilir Avatar Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı

    Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

    Ayrıca Bkz. "Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı"

    Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

    Öte yandan Tofaş, koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla tıbbi malzeme üretimine başladı. Şirketin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üretilen ilk biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin Bursa Şehir Hastanesi’ne teslim edildiği bildirilmişti. Şirket bu hafta itibariyle siperlikli maskenin seri üretimine de başlayacak.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833623 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    dünya çok kötü bir durum alıyor evde kalın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 6 gün
    Bakımcılar çalışır...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 hf.
    Lütfetmişler!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 hf.
    Geç de olsa alınması gereken karar alınmış
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi 6 gün Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor 6 gün Sony’den Extra Bass destekli tam kablosuz kulaklık 6 gün THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu 1 hf. NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti 1 hf. OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Zoom uygulamasındaki güvenlik endişeleri, uygulamanın popülaritesi kadar hızlı artıyor! 1 hf. TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti 1 hf. Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum 1 hf. COVID-19 Humble Bundle harika oyunları harika bir amaçla birleştiriyor 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka 1 hf. SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz 1 hf. Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman 1 hf. Fortnite’a kurşun geçirmez ‘Kingsman’ şemsiyesi geliyor 1 hf. Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın 1 hf. Suzuki Jimny 5 kapılı versiyona kavuşabilir 1 hf. Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi 1 hf. Asus ROG Strix XG27WQ kavisli oyuncu monitörü tanıtıldı 1 hf. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Tofaş da üretime koronavirüs arası vereceğini açıkladı Sonraki Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı 1 hf. PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çekenler 1 hf. Yeni Snapchat filtreleri sosyal mesafenin önemine AR ile dikkat çekiyor 1 hf. Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek 1 hf. 5 Nisan’a kadar Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can 1 hf. Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli 1 hf. Türk Telekom'dan koronavirüsle mücadele için 40 milyon TL bağış 1 hf. Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı 1 hf. Vivo S6 5G tanıtıldı: Exynos 980 ve 48MP kamera 1 hf. Ubisoft herkesi evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz oyun dağıtıyor 1 hf. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı 1 hf. Huawei P40 Pro'nun, yasağa rağmen ABD bileşenleri içerdiği ortaya çıktı 1 hf. 'Mars helikopteri' artık tamamıyla hazır: Bu yaz fırlatılıyor 1 hf. TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır 1 hf. Xbox Live Gold Nisan 2020 oyunları açıklandı 1 hf. Hobbs & Shaw 2 için çalışmalar resmen başladı 1 hf. Huawei P40 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu 1 hf. DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi 1 hf. Honor 8A Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim