Tofaş da üretime koronavirüs arası vereceğini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle otomotiv sektörü deyim yerindeyse uykuya daldı. Bu zorlu süreçte yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle birbiri ardına üretime ara veren yerli üreticilere Tofaş da katıldı.

İlk etapta koronavirüse karşı önlem alarak üretim hızını düşüren Tofaş, dün KAP’a yaptığı açıklamada 3 Nisan akşamı mesai bitiminden 20 Nisan tarihine kadar iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Tofaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Bkz. "Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı"

Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

Öte yandan Tofaş, koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla tıbbi malzeme üretimine başladı. Şirketin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üretilen ilk biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin Bursa Şehir Hastanesi’ne teslim edildiği bildirilmişti. Şirket bu hafta itibariyle siperlikli maskenin seri üretimine de başlayacak.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833623

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