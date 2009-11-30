"TabletMac" isminin yeni yasal sahibi: Apple

Uzakdoğunun önde gelen yayın organlarından Digitimes'ın kullanıcıyla buluşmasının 2010 yılının ilk yarısına sarktığını iddia ettiği Mac Tablet'le ilgili Apple'ın yaptığı önemli bir girişim gün yüzüne çıktı. Macbook'lardan klavye ve ekranı çıkarıp Wacon pen tabanlı bir ekran ekleyerek Tablet bilgisayara çeviren Axiotron adlı firmanın sahip olduğu “TabletMac” markasının Apple tarafından yasal sahibi olabilmek için transfer edildiği ortaya çıktı.

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Axiotron Modbook

Apple'ın yaptığı bu transfer Axiotron'ın 2007 yılında marka haklarını eline aldığını duyurduğu “TabletMac” in ürün gamına ekleyeceğine kesin gözüyle bakılan Apple Tablet'in son ismi olduğuna işaret midir bilinmez ancak; bu transfer, Apple'ın bu tarz bir ürün üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Cupertino merkezli firmanın ilerde meydana gelebilecek ürün karışıklıklarından dolayı da böyle bir transfer gereği duymuş olabilir. Çünkü ortaya atılan dedikodular Apple Tablet'in Mac OS X yerine iPhone OS gibi bir türevine sahip olacağını işaret ediyor.

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