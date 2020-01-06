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    Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı

    Özel bir birleşim tekniği ile çerçevelerinden tamamen kurtulan Samsung Q950TS 8K QLED televizyon modeli bir projeksiyonun duvara yansıtılması hissiyatını yaşatıyor.
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı
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    Samsung’un yeni bir birleştirme tekniği ile hazırladığı ve böylece çerçevelerden tamamen kurtulan bir yapıya sahip yeni 8K televizyonu resmiyet kazandı. Ekran-kasa oranı yüzde 99 seviyesinde.

    Samsung Q950TS 8K QLED TV özellikleri

    Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.

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    Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

    Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.

    Yine yapay zeka ve Object Tracking Sound teknolojisi sayesinde sahnedeki nesnelerin hareketine göre sesler optimize ediliyor. Bixby ise kullanıcıların komutlarına göre arka plan görüntülerini değiştirebiliyor. Samsung Q950TS 8K QLED TV için henüz bir fiyat açıklanmadı.

    Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı
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    https://www.sammobile.com/news/samsung-bezel-less-new-q950ts-8k-tv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    filteke 2 hf.
    Samsung Q950T 8K QLED TV launched at CES 2020




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    koyunsayar 2 hf.


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    12 Angry Men 2 hf.
    Işık sızmasını nasıl çözdüler acaba. Monitörlerinde çerçeve olmasına rağmen ışık sızması oluyor. Umarım bu teknoloji monitörlere de gelir.
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    ugacomtr 2 hf. 12 Angry Men
    çerçeve yok yandan ışık fırlayıp gidecek :P
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    antonio_06 2 hf. filteke
    qled ve oledin farkı nedir?
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    filteke 2 hf.
    Qled yerine oled olayina girse daha iyi olacak,
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    burakdc 2 hf. filteke
    Oled teorik olarak daha ıyı bır teknolojı olarak duruyor ama samsungun bunun yerine q led secmesı uzun surelı kullanımlarda ekran yanıgı ve renk deformasyonları oled organık led demektır yanı bır sure sonrasında bozunma kacınılmazdır. bugun qled denilen urun lcd nın bır cesıdıdır fakat cok cıddı oranda revızyon gormus bır cesıdı forumda arastırırsanız lg oled tavsıye edıp alan kısıler 1-2 senelık kullanımdan sonra acaıp derecede pısman. Egere televızyon alamayı dusunuyorsanız tavsıyem baskalarının dedıklerını dıkkate almadan sıyah ve beyaz tonlar ıceren goruntulerde dahıl renklı hızlı goruntuler ıceren bır usb dısk olusturup teknolojı marketlerde denemenız ve oyle karar vermenız ayrıca sıze yada forumdakı arkadasları bır fıkır olurmu bılemem ama her uretıcı kendı panelıne gore demo goruntu hazırlar oyuzden lgnın demo goruntulerını samsungta samsungun kınıde lg de oynatılması gerekır dıye dusunuyorum tabı buna sony ve phılıpsıde dahıl edebılırsınız. Sonuc olarak evde herkes ulusal kanalları lıg tv ve netflix vb seyler ızleyecek.
    Yanıtla +2
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    Bilgisayar Bağımlısı 1 hf. filteke
    Bu TV sıradan bir günlük TV olarak alınmayacaktır fakat parlaklık konusunda TV'lerde OLED'ler yetersiz diye biliyorum.
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    alaz1903 2 hf.
    Televizyonun çerçevesiz olmaması neyi ifade edecek ki? Eninde sonunda duvar çerçevesi olacak.
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    GT_55 2 hf. alaz1903
    Duvar çerçevesi ne oluyor?
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    FatihAsl 2 hf. alaz1903
    tek ekran için doğru olabilir ancak birleşik monitörlerde çerçeve çok önemli
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    2950 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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    ces2020, Samsung Q950TS 8K QLED TV ve
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