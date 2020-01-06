Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı

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Samsung’un yeni bir birleştirme tekniği ile hazırladığı ve böylece çerçevelerden tamamen kurtulan bir yapıya sahip yeni 8K televizyonu resmiyet kazandı. Ekran-kasa oranı yüzde 99 seviyesinde.

Samsung Q950TS 8K QLED TV özellikleri

Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.

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Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.

Yine yapay zeka ve Object Tracking Sound teknolojisi sayesinde sahnedeki nesnelerin hareketine göre sesler optimize ediliyor. Bixby ise kullanıcıların komutlarına göre arka plan görüntülerini değiştirebiliyor. Samsung Q950TS 8K QLED TV için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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https://www.sammobile.com/news/samsung-bezel-less-new-q950ts-8k-tv/

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