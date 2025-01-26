Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor

    Boeing, önümüzdeki hafta dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Ancak şirketin CST-100 Starliner ticari mürettebat programında ek kayıpların olması bekleniyor.
    Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor Tam Boyutta Gör
    Havacılık devi Boeing, ticari uzay mürettebat programı CST-100 Starliner ile ilgili olarak dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında ek kayıplar açıklayacağını duyurdu. Şirket, 28 Ocak'ta yayımlayacağı finansal rapor öncesinde, savunma, uzay ve güvenlik birimi kapsamında 1,7 milyar dolarlık toplam zarar öngördüğünü duyurdu.

    Boeing'in basın açıklamasına göre, bu kayıpların çoğu iki programa yönelik olacak: KC-46A tankeri için 800 milyon dolar ve T-7A eğitim uçağı için 500 milyon dolar. Ancak Starliner programı, VC-25B başkanlık uçağı ve MQ-25 insansız hava aracı projelerine yönelik de toplamda 400 milyon dolarlık bir kayıp öngörülüyor.

    Starliner için işler yolunda gitmiyor

    Starliner programında son gelişmeler, NASA'nın Ekim ayında verdiği önemli bir kararla gündeme geldi. NASA, Starliner'ın ilk operasyonel görevinin 2025 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu süreçte, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak Crew-10 ve Crew-11 görevleri için SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı tercih edildi.

    Hatırlanacağı üzere Starliner aracı ile fırlatılan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, halen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor. Onları taşıyan Starliner aracı ise geçtiğimiz eylül ayında Dünya’ya dönmüştü. NASA, uzay aracının istasyona yolculuğu sırasında arızalanan iticilerin performansıyla ilgili endişelere dikkat çekmişti.

    NASA, Starliner’ın sonraki uçuşuna dair kesin bir tarih vermekten kaçınarak, Boeing'in sistem sertifikasyonu yolundaki adımlarını netleştirmesini bekliyor. NASA o dönemde yaptığı açıklamada, “Starliner'ın bir sonraki uçuşunun zamanlaması ve konfigürasyonu, Boeing'in sistem sertifikasyonu için atacağı adımlara bağlı olarak belirlenecek” dedi.

    Boeing de Ekim ayındaki son kazanç çağrısında, ticari havacılık ve savunma dışındaki bazı alanlarda çalışmayı durdurmayı da içerebilecek yeni kararlar alacağına dair sinyaller vermişti. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, ticari havacılık ve savunma dışındaki bazı iş alanlarının yeniden gözden geçirilebileceğini belirtmişti: “Muhtemelen daha verimli olabileceğimiz ya da bizi ana hedeflerimizden uzaklaştıran bazı şeyler var.” Space Capital, 23 Ocak'ta yayınladığı bir raporda Boeing ve Airbus'ın uzay bölümlerini bu yıl elden çıkaracağını öngörmüştü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turan çıkıntısı tek taraflı omuz düşüklüğü polislikten öğretmenliğe geçiş ptt kargo ile yurt dışına yiyecek gönderme bets10 güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum