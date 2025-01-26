Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Havacılık devi Boeing, ticari uzay mürettebat programı CST-100 Starliner ile ilgili olarak dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında ek kayıplar açıklayacağını duyurdu. Şirket, 28 Ocak'ta yayımlayacağı finansal rapor öncesinde, savunma, uzay ve güvenlik birimi kapsamında 1,7 milyar dolarlık toplam zarar öngördüğünü duyurdu.

Boeing'in basın açıklamasına göre, bu kayıpların çoğu iki programa yönelik olacak: KC-46A tankeri için 800 milyon dolar ve T-7A eğitim uçağı için 500 milyon dolar. Ancak Starliner programı, VC-25B başkanlık uçağı ve MQ-25 insansız hava aracı projelerine yönelik de toplamda 400 milyon dolarlık bir kayıp öngörülüyor.

Starliner için işler yolunda gitmiyor

Starliner programında son gelişmeler, NASA'nın Ekim ayında verdiği önemli bir kararla gündeme geldi. NASA, Starliner'ın ilk operasyonel görevinin 2025 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu süreçte, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak Crew-10 ve Crew-11 görevleri için SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı tercih edildi.

Hatırlanacağı üzere Starliner aracı ile fırlatılan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, halen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor. Onları taşıyan Starliner aracı ise geçtiğimiz eylül ayında Dünya’ya dönmüştü. NASA, uzay aracının istasyona yolculuğu sırasında arızalanan iticilerin performansıyla ilgili endişelere dikkat çekmişti.

NASA, Starliner’ın sonraki uçuşuna dair kesin bir tarih vermekten kaçınarak, Boeing'in sistem sertifikasyonu yolundaki adımlarını netleştirmesini bekliyor. NASA o dönemde yaptığı açıklamada, “Starliner'ın bir sonraki uçuşunun zamanlaması ve konfigürasyonu, Boeing'in sistem sertifikasyonu için atacağı adımlara bağlı olarak belirlenecek” dedi.

SpaceX'ten tarihi başarı: 400’üncü roket inişi gerçekleşti! 1 gün önce eklendi

Boeing de Ekim ayındaki son kazanç çağrısında, ticari havacılık ve savunma dışındaki bazı alanlarda çalışmayı durdurmayı da içerebilecek yeni kararlar alacağına dair sinyaller vermişti. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, ticari havacılık ve savunma dışındaki bazı iş alanlarının yeniden gözden geçirilebileceğini belirtmişti: “Muhtemelen daha verimli olabileceğimiz ya da bizi ana hedeflerimizden uzaklaştıran bazı şeyler var.” Space Capital, 23 Ocak'ta yayınladığı bir raporda Boeing ve Airbus'ın uzay bölümlerini bu yıl elden çıkaracağını öngörmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor