Tarihin en pahalı ilacı Hemgenix onaylandı: Dozu 3.5 milyon dolar

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), öncelikle erkekleri etkileyen genetik bozukluğun daha az yaygın formu olan Hemofili B'li yetişkinler için bir İntravenöz tedavi olan Hemgenix'i onayladı. Şu anda hastalar kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve kanamayı önleyen bir proteini sık ve pahalı bir şekilde IV (damar yoluyla) olarak almakta.
2 milyon dolarlık SMA ilacını geride bıraktı
Merkezi Pennsylvania'da bulunan ilaç üreticisi CSL Behring, FDA onayından kısa bir süre sonra 3,5 milyon dolarlık fiyat etiketini açıklayarak, ilacının sonuçta sağlık bakım maliyetlerini azaltacağını çünkü hastaların daha az kanama vakası yaşayacağını ve daha az pıhtılaşma tedavisine ihtiyaç duyacağını söyledi.
İlacın ödemesini devlet ve sigortalar yapacak
ABD'deki çoğu ilaçta olduğu gibi, yeni tedavinin maliyetinin çoğu, özel planlar ve devlet programları da dahil olmak üzere hastalar tarafından değil, sigortacılar tarafından ödenecek.Kaynakça https://www.sciencealert.com/the-fda-just-approved-the-most-expensive-drug-in-the-world https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/hemgenix Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam