Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi önümüzdeki günlerde Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro+ 5G olmak üzere üç modelden oluşacak Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Xiaomi başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing serideki üst düzey modelin görüntülerini yayınladı.

Tam Boyutta Gör

Yayınlanan fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi Redmi Note 13 Pro+ versiyonunun tasarımı son derece özgün ve dikkat çekici. Arka panelinde farklı renklerde eko-deri benzeri unsurların kullanılması göze çarpıyor. Bu anlamda son derece şık bir cihazın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Daha dayanıklı ekran kaplaması

Akıllı telefonun alt çerçevesi 2.37 mm kalınlığa sahip. Ayrıca cihazın ekranı da son nesil Redmi Note Pro'nun camından iki kat daha güçlü olan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplı. Gelelim arka panelde konumlandırılmış kamera sistemiyle ilgili netleşen detaylara.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 13 Pro+ modelinin arkasında gövdeden çıkıntı yapan üç sensör bulunuyor. Genişletilmiş LED flaşın altında OIS ve f/1.65 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel kamera (Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition) söylentilerini doğrulayan bir yazı görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

İşlemcisi de belli oldu

Akıllı telefonun üst kısmında kızılötesi (IR) uzaktan kumanda sensörü ve stereo hoparlör ızgarası mevcut. Alt kısımda ise bir SIM tepsisi var. Söylentilere göre Redmi Note 13 Pro+, MediaTek Dimensity 7200 Ultra yonga setinden güç alacak. Ayrıca 200W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 13 serisinin 21 Eylül 2023 tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım. Redmi Note 13 Pro+ için ön sipariş veren kullanıcılara kablolu kulaklık, elektrikli diş fırçası ve sırt çantası hediye edilecek. Yeni modellerle ilgili diğer detayları ve fiyat bilgisini önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı