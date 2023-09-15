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    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen Redmi Note 13 serisini gelecek hafta tanıtacak. Lansman şık tasarımı ile büyüleyen Note 13 Pro+ modelinin yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi önümüzdeki günlerde Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro+ 5G olmak üzere üç modelden oluşacak Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Xiaomi başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing serideki üst düzey modelin görüntülerini yayınladı.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi Redmi Note 13 Pro+ versiyonunun tasarımı son derece özgün ve dikkat çekici. Arka panelinde farklı renklerde eko-deri benzeri unsurların kullanılması göze çarpıyor. Bu anlamda son derece şık bir cihazın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Daha dayanıklı ekran kaplaması

    Akıllı telefonun alt çerçevesi 2.37 mm kalınlığa sahip. Ayrıca cihazın ekranı da son nesil Redmi Note Pro'nun camından iki kat daha güçlü olan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplı. Gelelim arka panelde konumlandırılmış kamera sistemiyle ilgili netleşen detaylara.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 13 Pro+ modelinin arkasında gövdeden çıkıntı yapan üç sensör bulunuyor. Genişletilmiş LED flaşın altında OIS ve f/1.65 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel kamera (Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition) söylentilerini doğrulayan bir yazı görebilirsiniz.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    İşlemcisi de belli oldu

    Akıllı telefonun üst kısmında kızılötesi (IR) uzaktan kumanda sensörü ve stereo hoparlör ızgarası mevcut. Alt kısımda ise bir SIM tepsisi var. Söylentilere göre Redmi Note 13 Pro+, MediaTek Dimensity 7200 Ultra yonga setinden güç alacak. Ayrıca 200W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.

    Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 13 serisinin 21 Eylül 2023 tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım. Redmi Note 13 Pro+ için ön sipariş veren kullanıcılara kablolu kulaklık, elektrikli diş fırçası ve sırt çantası hediye edilecek. Yeni modellerle ilgili diğer detayları ve fiyat bilgisini önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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