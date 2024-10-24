Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Xiaomi bildiğiniz üzere 29 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak. Çinli teknoloji devi etkinlikte Xiaomi 15 amiral gemisi akıllı telefonlarını, Xiaomi Pad 7 tabletlerini ve HyperOS 2'yi tanıtacağını zaten daha önce ilan etmişti. Lansmanda bunlara ek olarak Xiaomi Watch S4 de sahneye çıkacak.

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Yeni akıllı saat geçen yıl Xiaomi 14 serisiyle birlikte duyurulan Xiaomi Watch S3'ün halefi olarak gelecek. Yayınlanan resmi basın görselleri Xiaomi Watch S4'ün siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca farklı malzemelerden yapılmış kayışlar ve farklı renklerde değiştirilebilir çerçeve seçenekleri ile sunulacak.

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15 gün pil ömrü

Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışacağı ve eSIM'i destekleyeceği belirtiliyor. Tam şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunacak. Cihazda uyku apnesi algılama işlevinin yer alması bekleniyor. Ayrıca SU7 için araba anahtarı olarak ve Xiaomi dizüstü bilgisayarların kilidini açmak için de kullanılabilecek.

Xiaomi Watch S4'ün diğer tüm detaylarını ve fiyat etiketini 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte hep birlikte öğreneceğiz.

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