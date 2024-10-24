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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Xiaomi, 29 Ekim’de düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde yeni ürünlerini duyuracak. Çinli şirket, etkinlikte tanıtacağı yeni akıllı saati Xiaomi Watch S4'ün basın görsellerini yayınladı.

    Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bildiğiniz üzere 29 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak. Çinli teknoloji devi etkinlikte Xiaomi 15 amiral gemisi akıllı telefonlarını, Xiaomi Pad 7 tabletlerini ve HyperOS 2'yi tanıtacağını zaten daha önce ilan etmişti. Lansmanda bunlara ek olarak Xiaomi Watch S4 de sahneye çıkacak.

    Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Yeni akıllı saat geçen yıl Xiaomi 14 serisiyle birlikte duyurulan Xiaomi Watch S3'ün halefi olarak gelecek. Yayınlanan resmi basın görselleri Xiaomi Watch S4'ün siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca farklı malzemelerden yapılmış kayışlar ve farklı renklerde değiştirilebilir çerçeve seçenekleri ile sunulacak.

    Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    15 gün pil ömrü

    Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışacağı ve eSIM'i destekleyeceği belirtiliyor. Tam şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunacak. Cihazda uyku apnesi algılama işlevinin yer alması bekleniyor. Ayrıca SU7 için araba anahtarı olarak ve Xiaomi dizüstü bilgisayarların kilidini açmak için de kullanılabilecek.

    Xiaomi Watch S4'ün diğer tüm detaylarını ve fiyat etiketini 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte hep birlikte öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 15 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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