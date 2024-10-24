Xiaomi Watch S4'ün basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

Xiaomi bildiğiniz üzere 29 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak. Çinli teknoloji devi etkinlikte Xiaomi 15 amiral gemisi akıllı telefonlarını, Xiaomi Pad 7 tabletlerini ve HyperOS 2'yi tanıtacağını zaten daha önce ilan etmişti. Lansmanda bunlara ek olarak Xiaomi Watch S4 de sahneye çıkacak.
Yeni akıllı saat geçen yıl Xiaomi 14 serisiyle birlikte duyurulan Xiaomi Watch S3'ün halefi olarak gelecek. Yayınlanan resmi basın görselleri Xiaomi Watch S4'ün siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca farklı malzemelerden yapılmış kayışlar ve farklı renklerde değiştirilebilir çerçeve seçenekleri ile sunulacak.
15 gün pil ömrü
Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışacağı ve eSIM'i destekleyeceği belirtiliyor. Tam şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunacak. Cihazda uyku apnesi algılama işlevinin yer alması bekleniyor. Ayrıca SU7 için araba anahtarı olarak ve Xiaomi dizüstü bilgisayarların kilidini açmak için de kullanılabilecek.
Xiaomi Watch S4'ün diğer tüm detaylarını ve fiyat etiketini 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu