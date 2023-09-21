Redmi Note 13 Pro+ tanıtıldı: Şık tasarım, 200 MP kamera, 16 GB RAM, 120W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Lansmanın yıldızı şüphesiz ki Redmi Note 13 Pro+ modeliydi. Cihaz, kavisli OLED ekrana sahip ilk Redmi Note serisi akıllı telefon olarak karşımıza çıktı.

Xiaomi 13T Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı 4 hf. önce eklendi

Etkileyici tasarımı ile dikkat çeken Redmi Note 13 Pro+, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve entegre parmak izi sensörü içeren 6.67 inç kavisli OLED ekran taşıyor. Panel 1.800 nit maksimum parlaklık ve 1.920 Hz PWM karartma frekansına sahip. Ayrıca ekranın Gorilla Glass Victus ile korunduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Eko-deri kaplama

Akıllı telefon yüksek mukavemetli alüminyum çerçeve ile donatılmış bir gövdeyle geliyor. Özel yapıştırıcı kullanımı sayesinde cihazın iç yapısı olabildiğince güçlü hale getirilmiş. IP68 standardına göre toza ve suya karşı dayanıklı olan cihazın arka paneli iki tonlu tasarımı ile göze çarpıyor. Son derece şık eko-deri kaplamalı versiyonu da var.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 13 Pro+, hem optik görüntü sabitleme (OIS) hem de elektronik görüntü sabitleme (EIS) teknolojileri ile desteklenen 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP3 ana kamera sensörü ile donatıldı. Buna 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 16 megapiksel kamera mevcut.

Tam Boyutta Gör

Kalp atış hızı ölçme

Akıllı telefonun performansından MediaTek Dimensity 7200-Ultra işlemci sorumlu. Söz konusu yonga seti 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunuluyor. Çinli üretici cihazda 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir batarya kullanmış. Kutudan ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 13 Pro+ modelinin diğer özelliklerini 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC çipi, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Son olarak tüm Redmi Note 13 akıllı telefonlardaki ekran içi parmak izi sensörünün kalp atış hızını ölçebildiğini belirtelim. Fiyat etiketlerini aşağıda görebilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz

6.67 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

MediaTek Dimensity 7200-Ultra RAM: 12/16 GB

12/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 200 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)

200 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)

5.000 mAh (120W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Android 13 (MIUI 14) Boyutlar: 161.4 × 74.2 × 8.9 mm

161.4 × 74.2 × 8.9 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Renk: Siyah, Beyaz, Renkli Eko-Deri, Kamuflaj

Siyah, Beyaz, Renkli Eko-Deri, Kamuflaj Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı:

12 GB RAM ve 256 GB depolama - 274 dolar

12 GB RAM ve 512 GB depolama - 300 dolar

16 GB RAM ve 512 GB depolama - 315 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 13 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı