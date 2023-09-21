Redmi Note 13 Pro+ tanıtıldı: Şık tasarım, 200 MP kamera, 16 GB RAM, 120W hızlı şarj

- Eko-deri kaplama
- Kalp atış hızı ölçme
- Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri:
- Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı:
- Yorumlar
Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Lansmanın yıldızı şüphesiz ki Redmi Note 13 Pro+ modeliydi. Cihaz, kavisli OLED ekrana sahip ilk Redmi Note serisi akıllı telefon olarak karşımıza çıktı.
Etkileyici tasarımı ile dikkat çeken Redmi Note 13 Pro+, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve entegre parmak izi sensörü içeren 6.67 inç kavisli OLED ekran taşıyor. Panel 1.800 nit maksimum parlaklık ve 1.920 Hz PWM karartma frekansına sahip. Ayrıca ekranın Gorilla Glass Victus ile korunduğunu belirtelim.
Eko-deri kaplama
Akıllı telefon yüksek mukavemetli alüminyum çerçeve ile donatılmış bir gövdeyle geliyor. Özel yapıştırıcı kullanımı sayesinde cihazın iç yapısı olabildiğince güçlü hale getirilmiş. IP68 standardına göre toza ve suya karşı dayanıklı olan cihazın arka paneli iki tonlu tasarımı ile göze çarpıyor. Son derece şık eko-deri kaplamalı versiyonu da var.
Redmi Note 13 Pro+, hem optik görüntü sabitleme (OIS) hem de elektronik görüntü sabitleme (EIS) teknolojileri ile desteklenen 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP3 ana kamera sensörü ile donatıldı. Buna 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 16 megapiksel kamera mevcut.
Kalp atış hızı ölçme
Akıllı telefonun performansından MediaTek Dimensity 7200-Ultra işlemci sorumlu. Söz konusu yonga seti 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunuluyor. Çinli üretici cihazda 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir batarya kullanmış. Kutudan ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkıyor.
Redmi Note 13 Pro+ modelinin diğer özelliklerini 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC çipi, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Son olarak tüm Redmi Note 13 akıllı telefonlardaki ekran içi parmak izi sensörünün kalp atış hızını ölçebildiğini belirtelim. Fiyat etiketlerini aşağıda görebilirsiniz.
Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri:
- Ekran: 6.67 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200-Ultra
- RAM: 12/16 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Arka Kamera: 200 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi
- İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
- Boyutlar: 161.4 × 74.2 × 8.9 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Renk: Siyah, Beyaz, Renkli Eko-Deri, Kamuflaj
- Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı:
- 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 274 dolar
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama - 300 dolar
- 16 GB RAM ve 512 GB depolama - 315 dolar
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.