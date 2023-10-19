Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor: Neler sunacak?

Redmi Note 13 küresel pazara geliyor
Sızdırılan FCC listesi,2312DRAABG model numarasına sahip olan Redmi Note 13'ün bazı özellikleri doğruluyor. Buna göre MIUI 14 ile listelenen telefon, Çin'de tanıtılan sürüme benzer şekilde 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, FM ve NFC desteğine sahip. Dolayısıyla Çin ile Avrupa versiyonunun arasında herhangi bir teknik özellik farkının olması beklenmiyor.
Kesin lansman tarihi halen gizli olsa da, FCC onayının ardından bunun uzun sürmeyeceğini belirtelim. Bu nedenle Aralık ayında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
Redmi Note 13 ve 13 Pro özellikler
Redmi Note 13, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080x2400 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekranla geliyor. Gücünü ise Dimensity 6080 platformundan alan telefona, arka bölümde 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP ön kamera sensörü mevcut.
Redmi Note 13 Pro ve Pro+ ise, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve1220x2712 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Bu noktada Pro model Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 67W hızlı şarj destekli 5.100mAh pil paketi ile gelirken, Pro Plus, Dimensity 7200 Ultra, 120W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi sunuyor.
Kamera bölümünde ise her iki telefon, 200MP Samsung ISOCELL HP3 (f1.7, 1/1.4", OIS, PDAF) birincil sensör, 8MP (f2.2, 120˚ geniş açı ve 2MP (f2.4) makro sensörleri ile kullanıcılara sunulacak. Ön bölümde ise 16MP selfie sensörü bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.