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    Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor: Neler sunacak?

    Yakın tarihte Çin'de tanıtılan Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Pro+ çok yakında küresel pazarda satışa çıkacak. Son olarak akıllı telefonlar, Avrupa'da FCC onayından geçti. 
    Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, bir süredir Redmi Note 13 serisinin küresel lansmanına hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+, hem bütçe hemde premium pazarda dikkat çekmeyi başardı. Son raporlar ise, bu bekleyişin artık sonlanacağını gösteriyor. Bugün Redmi Note 13, FCC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. 

    Redmi Note 13 küresel pazara geliyor

    Sızdırılan FCC listesi,2312DRAABG model numarasına sahip olan Redmi Note 13'ün bazı özellikleri doğruluyor. Buna göre MIUI 14 ile listelenen telefon, Çin'de tanıtılan sürüme benzer şekilde 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, FM ve NFC desteğine sahip. Dolayısıyla Çin ile Avrupa versiyonunun arasında herhangi bir teknik özellik farkının olması beklenmiyor.

    Kesin lansman tarihi halen gizli olsa da, FCC onayının ardından bunun uzun sürmeyeceğini belirtelim. Bu nedenle Aralık ayında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

    Redmi Note 13 ve 13 Pro özellikler

    Redmi Note 13, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080x2400 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekranla geliyor. Gücünü ise Dimensity 6080 platformundan alan telefona, arka bölümde 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP ön kamera sensörü mevcut.

    Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 13, kutusundan 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim. 

    Redmi Note 13 Pro ve Pro+ ise, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve1220x2712 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Bu noktada Pro model Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 67W hızlı şarj destekli 5.100mAh pil paketi ile gelirken, Pro Plus, Dimensity 7200 Ultra, 120W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi sunuyor.

    Kamera bölümünde ise her iki telefon, 200MP Samsung ISOCELL HP3 (f1.7, 1/1.4", OIS, PDAF) birincil sensör, 8MP (f2.2, 120˚ geniş açı ve 2MP (f2.4) makro sensörleri ile kullanıcılara sunulacak. Ön bölümde ise 16MP selfie sensörü bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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