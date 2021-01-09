Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi

Günümüzde rutinde travma veya fraktür ( kırık ) şüphesi olan hastalar triyaj sonrasında fizik muayeneyi takriben X-ray görüntülemeye alınıyor. Şimdi ise bilim insanları bahsi geçen görüntülemeyi taşınabilir hale getirmeyi başardı.
Finlands University of Oulu kurumu araştırmacıları 50'ye 50'ye ve 130 cm boyutlarında prototip taşınabilir X-ray cihazı üretti.
X-ray
Geliştirilen yeni yöntem sadece görüntüleme yapmakla kalmıyor aynı zamanda bünyesinde dahili radyasyon kalkanı da barındırıyor böylece korunaklı odada çalışılması gerekmiyor ve içerisinde barındırdığı ekran sayesinde kullanıcıları yönlendiriyor. Kullanıcılar yönergeleri izleyerek ilgili bölümün görüntüsünü çekiyor ve yapay zeka kırık olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor.
Geliştirilen cihaz şu an için el ve bilek için kullanılmasına rağmen gelecekte farklı bölgeler için de kullanılabilecek gibi görünüyor.İlginizi Çekebilir Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir
Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"
Yeni teknoloji uç koşullarda yarar sağlamakla birlikte gelişmemiş ülkelerde ve saha hastanelerinde de oldukça yarar sağlayabilir. Ayrıca ekonomik olarak da birçok fayda barındırabilir.
Yeni araştırma University of Oulu adlı dergide yayımlandı.
Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845, Remscheid - 10 Şubat 1923, Münih), Alman fizikçi. Nobel Fizik Ödülü sahibi olup, Röntgen ışınlarını bulmuştur.
100 yılı aşkın bir süre önce X ışınlarını keşfeden ve ilk olarak karısının elini görüntüleyen gerçek manada eşinin kalbini ve içini ilk gören Wilhelm Conrad Röntgen'e büyük saygıyla.
https://www.oulu.fi/university/news/automated-x-ray-device Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
|Biri umut Sarıkaya’nın sevgi kazanır isimli karikatürünü atsın çabuk 😁. Cuk oturuyor.
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.