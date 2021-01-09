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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi

    Finlands University of Oulu kurumu araştırmacıları 50'ye 50'ye ve 130 cm boyutlarında prototip taşınabilir X-ray cihazı üretti.
    14 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    2

    Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi
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    Günümüzde rutinde travma veya fraktür ( kırık ) şüphesi olan hastalar triyaj sonrasında fizik muayeneyi takriben X-ray görüntülemeye alınıyor. Şimdi ise bilim insanları bahsi geçen görüntülemeyi taşınabilir hale getirmeyi başardı.

    Finlands University of Oulu kurumu araştırmacıları 50'ye 50'ye ve 130 cm boyutlarında prototip taşınabilir X-ray cihazı üretti.

    X-ray

    Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi
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    Geliştirilen yeni yöntem sadece görüntüleme yapmakla kalmıyor aynı zamanda bünyesinde dahili radyasyon kalkanı da barındırıyor böylece korunaklı odada çalışılması gerekmiyor ve içerisinde barındırdığı ekran sayesinde kullanıcıları yönlendiriyor. Kullanıcılar yönergeleri izleyerek ilgili bölümün görüntüsünü çekiyor ve yapay zeka kırık olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor.

    Geliştirilen cihaz şu an için el ve bilek için kullanılmasına rağmen gelecekte farklı bölgeler için de kullanılabilecek gibi görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir

    Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

    Yeni teknoloji uç koşullarda yarar sağlamakla birlikte gelişmemiş ülkelerde ve saha hastanelerinde de oldukça yarar sağlayabilir. Ayrıca ekonomik olarak da birçok fayda barındırabilir.

    Yeni araştırma University of Oulu adlı dergide yayımlandı.

    Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi
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    Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845, Remscheid - 10 Şubat 1923, Münih), Alman fizikçi. Nobel Fizik Ödülü sahibi olup, Röntgen ışınlarını bulmuştur.

    100 yılı aşkın bir süre önce X ışınlarını keşfeden ve ilk olarak karısının elini görüntüleyen gerçek manada eşinin kalbini ve içini ilk gören Wilhelm Conrad Röntgen'e büyük saygıyla.



    https://www.oulu.fi/university/news/automated-x-ray-device Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Biri umut Sarıkaya’nın sevgi kazanır isimli karikatürünü atsın çabuk 😁. Cuk oturuyor.
    Yorumu gör »     labtek38
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 14 sa. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Biri umut Sarıkaya’nın sevgi kazanır isimli karikatürünü atsın çabuk 😁. Cuk oturuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SigismundScholomoFreud 12 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Uzun zamandır bu kadar güldüğüm bir yorum olmamıştı.
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