Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi

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Günümüzde rutinde travma veya fraktür ( kırık ) şüphesi olan hastalar triyaj sonrasında fizik muayeneyi takriben X-ray görüntülemeye alınıyor. Şimdi ise bilim insanları bahsi geçen görüntülemeyi taşınabilir hale getirmeyi başardı.

Finlands University of Oulu kurumu araştırmacıları 50'ye 50'ye ve 130 cm boyutlarında prototip taşınabilir X-ray cihazı üretti.

X-ray

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Geliştirilen yeni yöntem sadece görüntüleme yapmakla kalmıyor aynı zamanda bünyesinde dahili radyasyon kalkanı da barındırıyor böylece korunaklı odada çalışılması gerekmiyor ve içerisinde barındırdığı ekran sayesinde kullanıcıları yönlendiriyor. Kullanıcılar yönergeleri izleyerek ilgili bölümün görüntüsünü çekiyor ve yapay zeka kırık olup olmadığını kullanıcıya bildiriyor.

Geliştirilen cihaz şu an için el ve bilek için kullanılmasına rağmen gelecekte farklı bölgeler için de kullanılabilecek gibi görünüyor.

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Yeni teknoloji uç koşullarda yarar sağlamakla birlikte gelişmemiş ülkelerde ve saha hastanelerinde de oldukça yarar sağlayabilir. Ayrıca ekonomik olarak da birçok fayda barındırabilir.

Yeni araştırma University of Oulu adlı dergide yayımlandı.

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Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845, Remscheid - 10 Şubat 1923, Münih), Alman fizikçi. Nobel Fizik Ödülü sahibi olup, Röntgen ışınlarını bulmuştur.

100 yılı aşkın bir süre önce X ışınlarını keşfeden ve ilk olarak karısının elini görüntüleyen gerçek manada eşinin kalbini ve içini ilk gören Wilhelm Conrad Röntgen'e büyük saygıyla.

https://www.oulu.fi/university/news/automated-x-ray-device

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