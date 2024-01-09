Continental, Swarovski kristalinden yapılma şeffaf microLED bilgi eğlence ekranını tanıttı

Süper lüks otomobiller için geliştirilen şık ekran için şirketin Kullanıcı Deneyimi Başkanı Dr. Boris Mergell şunları söylüyor: "Kristal Merkezi Ekranı ana bileşen haline getirerek, iç tasarım dünyasını tersine çevirmek ve geleceğin premium araçları için dikkat çeken ve duyguları harekete geçiren yenilikçi bir odak noktası yaratmak istiyoruz. Bilgilerin doğrudan görüntülenmesinden uzaklaşıyor ve son derece kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimine yükseltiyoruz."
Swarovski, ekrana ayırt edici bir görünüm kazandırmak için özel taşlama teknikleri kullandı. Swarovski Mobility'nin genel müdürü Peter Widmann, şirketin kristal ekranı dayanıklılık ve sağlamlık için tasarladığını söylüyor. Widmann ekranla ilgili şunları söylüyor: "Kristal Merkezi Ekran, Continental ile birlikte teknik açıdan olduğu kadar görsel açıdan da etkileyici olan yeni ve yenilikçi bir tasarım öğesine uyguladığımız üretim ve işlem teknolojilerinin bir kombinasyonunun sonucudur. Bu şekilde kristalimiz sadece bir iç tasarım öğesi olmaktan çok daha fazlası haline geliyor; kullanıcılar ekranı araçtaki önemli bir etkileşim arayüzü olarak deneyimliyor."
Şirketler, teknolojinin otomobil üreticilerine lüks bir otomobilin iç mekanını vurgulamak için kullanılabilecek göz alıcı, minimalist ekran seçenekleri sunacağını söylüyor. Herhangi bir otomobil üreticisinin bu teknolojiyi araçlarında kullanmak için girişimde bulunup bulunmadığı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.