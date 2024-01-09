Continental, Swarovski kristalinden yapılma şeffaf microLED bilgi eğlence ekranını tanıttı

Tam Boyutta Gör Otomobil parçaları üreticisi Continental, Swarovski kristalinden yapılmış şeffaf bir microLED bilgi-eğlence ekranı tanıttı.

Süper lüks otomobiller için geliştirilen şık ekran için şirketin Kullanıcı Deneyimi Başkanı Dr. Boris Mergell şunları söylüyor: "Kristal Merkezi Ekranı ana bileşen haline getirerek, iç tasarım dünyasını tersine çevirmek ve geleceğin premium araçları için dikkat çeken ve duyguları harekete geçiren yenilikçi bir odak noktası yaratmak istiyoruz. Bilgilerin doğrudan görüntülenmesinden uzaklaşıyor ve son derece kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimine yükseltiyoruz."

Tam Boyutta Gör Ekran, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te gösterildi. Kendiliğinden aydınlatılan pikseller, ekranın daha parlak olmasının yanı sıra şeffaf olmasını da sağlıyor. Aynı zamanda diğer ekran teknolojilerine göre daha iyi kontrast sunuyor.

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Swarovski, ekrana ayırt edici bir görünüm kazandırmak için özel taşlama teknikleri kullandı. Swarovski Mobility'nin genel müdürü Peter Widmann, şirketin kristal ekranı dayanıklılık ve sağlamlık için tasarladığını söylüyor. Widmann ekranla ilgili şunları söylüyor: "Kristal Merkezi Ekran, Continental ile birlikte teknik açıdan olduğu kadar görsel açıdan da etkileyici olan yeni ve yenilikçi bir tasarım öğesine uyguladığımız üretim ve işlem teknolojilerinin bir kombinasyonunun sonucudur. Bu şekilde kristalimiz sadece bir iç tasarım öğesi olmaktan çok daha fazlası haline geliyor; kullanıcılar ekranı araçtaki önemli bir etkileşim arayüzü olarak deneyimliyor."

Şirketler, teknolojinin otomobil üreticilerine lüks bir otomobilin iç mekanını vurgulamak için kullanılabilecek göz alıcı, minimalist ekran seçenekleri sunacağını söylüyor. Herhangi bir otomobil üreticisinin bu teknolojiyi araçlarında kullanmak için girişimde bulunup bulunmadığı belli değil.

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Continental, şeffaf microLED bilgi eğlence ekranını tanıttı