Tayvan'ın en büyük DRAM üreticisi Nanya, 10 milyar dolarlık yarı iletken tesisi kuracak

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Tayvan'ın en büyük DRAM üreticisi olan Nanya Technology, önümüzdeki yıllarda 10 milyar doların üzerinde bir yatırımla, yarı iletken tesis kuracak. Şirket yönetimi, bu şekilde Nanya'nın otomobil, tüketici elektroniği ve diğer ürün türlerinin üreticilerini etkileyen küresel çip kıtlığı sorununu çözmeye katkıda bulunacağını umuyor. Ek kapasite, 5G ile ilgili bileşenlere yönelik artan talebi karşılamaya da yardımcı olacak.

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Nikkei'nin bildirdiğine göre, yatırım hacmi 300 milyar Tayvan doları (yaklaşık 10,7 milyar ABD doları) olacak girişimin inşaat alanı, kuzey Tayvan'daki Xinbei şehri.

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2024 yılında üretime başlanması planlanıyor

Yeni tesis, Nanya'nın on yılı aşkın süredir en büyük projesi. Nanya yönetim kurulu başkanı Wu Jia-Zhao medyaya yaptığı açıklamada, yatırımın yedi yıl için tasarlandığını ve en az 2.000 ek iş yaratılmasına yardımcı olacağını söyleyerek konuyla ilgili olarak: "İnşaat 2021 yılı sonunda başlayacak ve 2023 yılında tamamlanacak. Fabrikada seri üretime 2024 yılında başlanmalı." ifadelerini kullandı.

Nanya, dünyanın en büyük dördüncü DRAM üreticisi konumunda ancak şirket endüstri liderleri Samsung, SK Hynix ve Micron'un çok gerisinde kalıyor. Pazar araştırma şirketi TrendForce'a göre Nanya, 2020'nin 4. çeyreğinde küresel DRAM pazarının %2,9'unu oluşturdu.

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Taiwan-s-top-memory-chip-maker-Nanya-plans-10bn-plant

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