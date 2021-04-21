Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak

    Microsoft, Cloud PC adlı masaüstü sanallaştırma hizmetini yayınlamaya hazırlanıyor. Yazılım devi, sızan son bilgilere göre sanal masaüstü projesini yaz aylarında hayata geçirecek.
    21 Nisan 2021, 22:30 (Güncellendi, 51 dk.)
    341
    49
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak
    Tam Boyutta Gör

    Bu yılın başlarında, Microsoft'un yeni bir bulut hizmeti olan Cloud PC'yi test etmeye başladığı biliniyordu. Bu hizmet yardımıyla kullanıcılar, sanal masaüstlerine farklı cihazlardan bağlanabilecekler. Şimdi sızan bilgiler ise bu hizmetin resmi lansmanının önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı

    Ayrıca Bkz. "Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var?"

    Mevcut verilere göre Project Deschutes kod adı altında geliştirilmekte olan Cloud PC hizmetine abonelikle erişim sağlanabilecek. Kullanıcılar, RAM ve depolama miktarı bakımından farklılık gösteren paketler arasından seçim yapabilecekler.

    Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak
    Tam Boyutta Gör

    Uzaktan, masaüstüne erişmek isteyenlere

    Azure sunucu platformuna dayalı Cloud PC hizmeti, kullanıcılarn Windows 10 işletim sistemini çalıştıran uzak bir bilgisayara erişmesine ve üzerinde bulunan herhangi bir programı kullanmasına olanak tanıyacak. Hatta bir akıllı telefondan, tabletten ve dizüstü bilgisayardan bile.

    Cloud PC, düşük donanım özelliklerine sahip bilgisayarları olan veya sık sık farklı cihazlar arasında geçiş yapan ve aynı masaüstüne sürekli erişim sağlamak isteyen kişiler için yararlı olabilir. Kaynak, bulut tabanlı sanal masaüstü hizmetinin bu yıl Haziran-Temmuz aylarında başlatılabileceğini söylüyor. Öte yandan Temmuz ayında, Microsoft Inspire konferansı gerçekleşecek ve Cloud PC'nin resmi lansmanının bu etkinlikte gerçekleşmesi mümkün.



    https://www.zdnet.com/article/microsoft-marches-toward-launching-its-cloud-pc-service-possibly-this-summer/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı 57 dk. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak Sonraki Huawei Matebook X Pro 2021 İncelemesi - Güçlü ve hafif! 1 sa. PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass 1 sa. Polaroid şimdiye kadarki en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı: Polaroid Go 2 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #6 2 sa. Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak 2 sa. Xiaomi, şimşek tasarımlı arka kamera modülüne sahip bir telefonun patentini aldı 3 sa. Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı 3 sa. Netflix’in büyümesi yavaşlıyor 3 sa. Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda 3 sa. God of War geliştiricisinin yeni oyunu fantastik türünde olacak gibi duruyor 4 sa. Dünya atmosferini en çok kirleten web siteleri belli oldu 4 sa. Emilia Clarke, Marvel dizisi Secret Invasion'ın kadrosuna katıldı 5 sa. Realme 8 5G resmi olarak tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci ve 90 Hz ekran 5 sa. Instagram saldırgan mesajları filtreleme özelliği sunuyor 5 sa. Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge geniş bir alanı görebiliyor 6 sa. DiCaprio ve DeNiro başrollü Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı 6 sa. Facebook’un kripto parası Diem, 2021 sonunda piyasaya sürülebilir 6 sa. Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Huawei teknolojileriyle donatılan ilk otomobil Çin'de satışa sunuldu 7 sa. Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız