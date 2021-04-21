Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak

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Bu yılın başlarında, Microsoft'un yeni bir bulut hizmeti olan Cloud PC'yi test etmeye başladığı biliniyordu. Bu hizmet yardımıyla kullanıcılar, sanal masaüstlerine farklı cihazlardan bağlanabilecekler. Şimdi sızan bilgiler ise bu hizmetin resmi lansmanının önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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Mevcut verilere göre Project Deschutes kod adı altında geliştirilmekte olan Cloud PC hizmetine abonelikle erişim sağlanabilecek. Kullanıcılar, RAM ve depolama miktarı bakımından farklılık gösteren paketler arasından seçim yapabilecekler.

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Uzaktan, masaüstüne erişmek isteyenlere

Azure sunucu platformuna dayalı Cloud PC hizmeti, kullanıcılarn Windows 10 işletim sistemini çalıştıran uzak bir bilgisayara erişmesine ve üzerinde bulunan herhangi bir programı kullanmasına olanak tanıyacak. Hatta bir akıllı telefondan, tabletten ve dizüstü bilgisayardan bile.

Cloud PC, düşük donanım özelliklerine sahip bilgisayarları olan veya sık sık farklı cihazlar arasında geçiş yapan ve aynı masaüstüne sürekli erişim sağlamak isteyen kişiler için yararlı olabilir. Kaynak, bulut tabanlı sanal masaüstü hizmetinin bu yıl Haziran-Temmuz aylarında başlatılabileceğini söylüyor. Öte yandan Temmuz ayında, Microsoft Inspire konferansı gerçekleşecek ve Cloud PC'nin resmi lansmanının bu etkinlikte gerçekleşmesi mümkün.

https://www.zdnet.com/article/microsoft-marches-toward-launching-its-cloud-pc-service-possibly-this-summer/

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