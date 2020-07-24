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TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanuna göre TBMM’de “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulacak. Komisyon, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili çalışmalar yapacak.

Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşacak. Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve, temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

Komisyonun yürürlükteki kanunların uygulanıp uygulanmadığını incelemesi, raporlar hazırlaması planlanıyor. Komisyon üyeleri, yeni kanun tekliflerine tavsiyelerde bulunacak ve görüşlerini bildirecek. Dijital Mecralar Komisyonu henüz kurulmadığı için TBMM’de görüşülen sosyal medya düzenlemesindeki maddelerin değiştirilmesiyle ilgili söz sahibi olamayacak. Zira söz konusu Kanun Teklifi dün Adalet Komisyonu’nda görüşüldü ve kabul edildi. Muhalefet, sosyal medya düzenlemesinin Dijital Mecralar Komisyonu kurulduktan sonra hazırlanmasını istiyor. Bu durumda Ekim ayını beklemek gerekecek. AK Parti ise bir an önce teklifin yasalaşmasını istiyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istihdama-iliskin-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-yasalasti/1920820

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