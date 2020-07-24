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    TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak

    TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin teklif kabul edilerek yasalaştı. Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşacak.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak
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    TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanuna göre TBMM’de “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulacak. Komisyon, sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili çalışmalar yapacak.

    Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşacak. Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve, temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

    Komisyonun yürürlükteki kanunların uygulanıp uygulanmadığını incelemesi, raporlar hazırlaması planlanıyor. Komisyon üyeleri, yeni kanun tekliflerine tavsiyelerde bulunacak ve görüşlerini bildirecek. Dijital Mecralar Komisyonu henüz kurulmadığı için TBMM’de görüşülen sosyal medya düzenlemesindeki maddelerin değiştirilmesiyle ilgili söz sahibi olamayacak. Zira söz konusu Kanun Teklifi dün Adalet Komisyonu’nda görüşüldü ve kabul edildi. Muhalefet, sosyal medya düzenlemesinin Dijital Mecralar Komisyonu kurulduktan sonra hazırlanmasını istiyor. Bu durumda Ekim ayını beklemek gerekecek. AK Parti ise bir an önce teklifin yasalaşmasını istiyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istihdama-iliskin-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-yasalasti/1920820 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. en beğenilen
    İnternetin daha ne olduğunu bilmeyenler komisyonu olmasın. Zira mecliste ve bakanlıklar da öyle bir sürü eleman var.
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    joven 5 sa.
    TBMM toplumun yansıması şöyle topluma bakınca ne bu meclisten bir cacık olur nede bu toplumdan bir cacık olur tencere düşmüş kapağını bulmuş
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 4 sa.
    Twitterda birkaç tuşla her türlü pornoya ulaşabiliyorsun bunu engellemek için kökten kapatmaktan başka çare yok.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. en beğenilen
    İnternetin daha ne olduğunu bilmeyenler komisyonu olmasın. Zira mecliste ve bakanlıklar da öyle bir sürü eleman var.
    Yanıtla +11
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    Alqu 5 sa.
    güzel tebrikler ama "çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amaçlanıyor." bunu yapmak için komisyondan önce ailelere eğitim verin bence. 15 yaşındaki çocuk kart çıkarıp netflix alıp izliyebiliyorsa devlet o çocuğa sahip çıkıp o aileden almalı zira öyle ilgisiz bir aile netflixten daha tehlikelidir...
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 5 sa.
    60 yaş üstü konudan habersiz insanları koymazlar komisyona umarım
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    joven 5 sa.
    TBMM toplumun yansıması şöyle topluma bakınca ne bu meclisten bir cacık olur nede bu toplumdan bir cacık olur tencere düşmüş kapağını bulmuş
    Yanıtla +7
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