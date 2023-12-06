Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de "Dijital Telif Yasası" için çalışmalar sürüyor: Google ile görüşülecek!

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Google yetkilileriyle görüşme yapılacağını duyurdu.                          
    Türkiye'de 'Dijital Telif Yasası' için çalışmalar sürüyor Tam Boyutta Gör
    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından “Dijital Telif Yasası” hazırlanması için çalışmalar sürüyor. Dijital içerik üreticilerin ve haber sitelerinin ürettiği özgün içeriklerin hakkının korunması amaçlanıyor. Ayrıca platformlar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi sağlanacak.

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital Telif Yasası” çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yasa hazırlanırken Avrupa Birliği’nin Dijital Telif Yasası baz alınacak. Bu sayede yabancı platformların kolay bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.

    Yayman, "Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde eminim ki en azından referans vermek veya bununla ilgili içerik üreticisine sembolik de olsa bir bedel ödemek suretiyle daha iyi bir çalışma ve daha iyi bir ekosistem kurmuş oluruz." ifadesini kullandı.

    Google ile görüşülecek

    Yayman, Dijital Telif Yasası hakkında görüşmek üzere Google yetkililerini yeniden Komisyona davet edeceklerini bildirdi. Telif yasasıyla ilgili yoğun taleplerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Yayman, "Biz, bu taleplerle Google'ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz. Bu noktada komisyonumuz, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır. İnşallah Dezenformasyon Yasası'nı, Dijital Mecralar Yasası'nı çıkarttığımız gibi 'Telif Yasası'nı da çıkartırız. Artık dijital bir çağda yaşadığımız için içerikler farklılaşmıştır, zaman kavramı araya girmiştir ve daha fazla üretim söz konusudur. Bütün bu verileri değerlendireceğiz ve paydaşlarımızın talebi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun, Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." diye konuştu.

    Yayman, şöyle devam etti:

    "Google yetkilileri Türkiye'ye geldiğinde dijital telif meselesini görüştük, sorduk. Komisyon toplantısında da daha sonraki görüşmelerimizde de Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledik. Fransa'da, Almanya'da farklı bir dijital telif yasası, Türkiye'de farklı bir dijital telif yasası olamazdı. Biz bunu çifte standart olarak belirttik. Bizim tezimiz şudur; Google, Paris'te hangi telif yasasına tabiyse, Berlin'de, Londra'da, Amerika'da hangi dijital telif yasasına uyuyorsa, Türkiye'de de bu yasanın geçerli olması gerektiğini belirttik ve belirtmeye devam ediyoruz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung a24 alınır mı ip gerilmesi formülü tungsten teknoloji kuşları kacıran ses frekansı motor şase numarası yazdırma fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız