Türkiye'de "Dijital Telif Yasası" için çalışmalar sürüyor: Google ile görüşülecek!

Tam Boyutta Gör TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından “Dijital Telif Yasası” hazırlanması için çalışmalar sürüyor. Dijital içerik üreticilerin ve haber sitelerinin ürettiği özgün içeriklerin hakkının korunması amaçlanıyor. Ayrıca platformlar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi sağlanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital Telif Yasası” çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yasa hazırlanırken Avrupa Birliği’nin Dijital Telif Yasası baz alınacak. Bu sayede yabancı platformların kolay bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.

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Yayman, "Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde eminim ki en azından referans vermek veya bununla ilgili içerik üreticisine sembolik de olsa bir bedel ödemek suretiyle daha iyi bir çalışma ve daha iyi bir ekosistem kurmuş oluruz." ifadesini kullandı.

Google ile görüşülecek

Yayman, Dijital Telif Yasası hakkında görüşmek üzere Google yetkililerini yeniden Komisyona davet edeceklerini bildirdi. Telif yasasıyla ilgili yoğun taleplerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Yayman, "Biz, bu taleplerle Google'ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz. Bu noktada komisyonumuz, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır. İnşallah Dezenformasyon Yasası'nı, Dijital Mecralar Yasası'nı çıkarttığımız gibi 'Telif Yasası'nı da çıkartırız. Artık dijital bir çağda yaşadığımız için içerikler farklılaşmıştır, zaman kavramı araya girmiştir ve daha fazla üretim söz konusudur. Bütün bu verileri değerlendireceğiz ve paydaşlarımızın talebi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun, Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." diye konuştu.

Yayman, şöyle devam etti:

"Google yetkilileri Türkiye'ye geldiğinde dijital telif meselesini görüştük, sorduk. Komisyon toplantısında da daha sonraki görüşmelerimizde de Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledik. Fransa'da, Almanya'da farklı bir dijital telif yasası, Türkiye'de farklı bir dijital telif yasası olamazdı. Biz bunu çifte standart olarak belirttik. Bizim tezimiz şudur; Google, Paris'te hangi telif yasasına tabiyse, Berlin'de, Londra'da, Amerika'da hangi dijital telif yasasına uyuyorsa, Türkiye'de de bu yasanın geçerli olması gerektiğini belirttik ve belirtmeye devam ediyoruz.”

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