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    Anlık Bildirim

    HGS’yi hackleyenler yakalandı: Şaka olsun diye yapmışlar

    Jandarma Genel Komutanlığı, Hızlı Geçiş Sistemine yönelik gerçekleştirilen siber saldırının ardından harekete geçti. İki şüpheli yakalanırken saldırının “şaka” amaçlı yapıldığı belirtildi.
    HGS’yi hackleyenler yakalandı: Şaka olsun diye yapmışlar Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Anadolu Sigorta Sigortam Cepte mobil uygulamasının bildirim/mesaj katmanına yetkisiz erişim elde eden siber saldırganlar, PTT tarafından işletilen HGS mobil uygulamasından da benzer küfürlü mesajlar ve kripto dolandırıcılığı bildirimleri göndermişti. Şimdi ise bu siber suçluların yakalandığı açıklandı.

    “Şaka olsun diye”

    Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.’yi Denizli’de, Hades lakaplı Veli B.’yi ise Mersin’de kıskıvrak yakaladı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede “şaka amacıyla” siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

    Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” açıklamasını yaptı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hgsye-yonelik-siber-saldiri-iddialarina-iliskin-1-kisi-tutuklandi/3426212 https://www.ekonomim.com/gundem/siber-saldirganlar-yakalandi-hgs-sistemini-saka-olsun-diye-cokertmisler-haberi-786996
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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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