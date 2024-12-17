HGS’yi hackleyenler yakalandı: Şaka olsun diye yapmışlar

“Şaka olsun diye”
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.’yi Denizli’de, Hades lakaplı Veli B.’yi ise Mersin’de kıskıvrak yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede “şaka amacıyla” siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” açıklamasını yaptı.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hgsye-yonelik-siber-saldiri-iddialarina-iliskin-1-kisi-tutuklandi/3426212 https://www.ekonomim.com/gundem/siber-saldirganlar-yakalandi-hgs-sistemini-saka-olsun-diye-cokertmisler-haberi-786996 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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