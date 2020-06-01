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    Türk oyun stüdyosu Peak resmen satıldı: 1.8 milyar dolar

    Peak, resmen hisselerini 1.8 milyar dolar karşılığında Zynga'ya devretti. Peak, Türkiye'nin ilk unicorn'u olmayı başardı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı.
    5
    2 gün
    7,7b
    6
    70
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk oyun stüdyosu Peak resmen satıldı: 1.8 milyar dolar
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    Türk mobil oyun geliştiricisi Peak, 1.8 milyar dolar karşılığında Zynga’ya satıldı. Zynga bu ödemeyi 900 milyon dolar nakit ve 900 milyon dolar hisse olarak verecek. Peaky, Türkiye’nin ilk kez milyar doları aşan bedelle satılan girişimi (unicorn) oldu.

    Zynga 2017 yılında Peak’in Okey Plus, 101 Okey Plus ve Spades Plus gibi masa oyunları geliştiren bölümünü 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Bir başka Türk mobil oyun geliştiren stüdyo Gram Games’i 250 milyon dolara almıştı. Son olarak Peak’in tamamını bünyesine kattı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 için çıkması beklenen Silent Hill oyunuyla ilgili yeni bir söylenti yayıldı"

    Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek. 2010 yılınd akurulan Peak bugün 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Kısa sürede, küçük bir ekiple hisselerini 1.8 milyar dolara devretmesi sadece Türkiye’de değil yurt dışında da takdir topladı.



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    f.saricam 2 gün en beğenilen
    Önemli olan yapılabilir olduğunu görmek. Bunu başaran (1.8 Milyar dolara ulaşan) zihinler paha biçilemez olandır. Şirketler alınır ve satılır bu ticaret doğası. O yüzden şirketin satılmasını bir kayıp gibi değil zihinlerin ve emeklerin ortaya koyduğu bir katma değer olarak bakmak gerek. Kökü sende oldukça saç traşından kaybın 3 hafta olur.
    Önemli olan yapılabilir olduğunu görmek. Bunu başaran (1.8 Milyar dolara ulaşan) zihinler paha biçilemez olandır. Şirketler alınır ve satılır bu ticaret doğası....
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    1 Yanıt Yanıtla +68
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün f.saricam
    Olay o değil işte. Şuan Zynga CEO'su Frank Gibeau. Bu elemanı bilen bilir, EA Games eski Başkanı. EA games stüdyoları satın alıp, sonra "zarar ediyor" gerekçisi ile kapatıp, içindeki personeli boşaltıyordu, başka ülkeye çekiyordu.

    Bu PEAK'de öyle olma ihtimali oldukça yüksek.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün
    Yazık oldu. Ülkenin zar zor çıkardığı değerler satılıp gidiyor. Musluğu havuz dolusu su karşılığında satmak gibi bir şey bu. Ülkemizdeki iş yapma zorluğu saçma vergi politikalarını vs düşününce adamlara kısmen hak veriyorum. Ama yazık oldu gerçekten. Maharet kağıt karşılığı değer satmak olmamalı. Bu tip firmalar büyüyüp bünyelerine yeni değerler katmalı.
    Yazık oldu. Ülkenin zar zor çıkardığı değerler satılıp gidiyor. Musluğu havuz dolusu su karşılığında satmak gibi bir şey bu. Ülkemizdeki iş yapma zorluğu saçma ...
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    2 Yanıt Yanıtla +34
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün classf2re
    Firmalar bahsettiğin sebepten satılmaz. Biraz ekonomiye giriş kitabı okuyup şu meseleleri öğrenin ya. Ülkemizde iş yapma zorluğu olmuş olsa firma 1,8 milyar dolar değere erişip dünyada alıcı bulmazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 gün yeni yorumcu classf2re
    Yanlış düşünüyorsun. Bu şirketi kuran şahıslar devlet desteğiyle 2-5 milyon TL'ye kurdu. Şimdi ellerinde milyonlarca para var. Bu kişilerin kuracakları yeni şirketler ile yapabileceklerini hayal et, ABD de işler böyle yürüyor ve başarıyorlar da çünkü bunlar yazılım şirketi. Bir fabrika kurman gerekmiyor, kalifiye elemanlar bulup bir ofis açarak tekrar milyon dolarlar kazanabilirsin.
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    orientem (Orientus Prime) 2 gün
    PEAK kendi halinde bırakılsa birkaç seneye silinip gidecekti zaten. Yemeksepeti'nin mesela satılması yanlış bir hamleydi bence ama bu satışı yanlış olarak görmüyorum.
    PEAK kendi halinde bırakılsa birkaç seneye silinip gidecekti zaten. Yemeksepeti'nin mesela satılması yanlış bir hamleydi bence ama bu satışı yanlış olarak görmü...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    _WaMpire_ (Sedat Sarıgül) 1 gün orientem
    Sence bir firma bir kaç sene sonra yok olacağını düşündüğü bir şirkete 1.8 milyar dolar verir mi? Bence vermez, hangi açıdan neye bakıyorsunuz bilmiyorum ama oyunların indirilme sayıları 2.5 milyon oyuna başına. Burada tuttuğu kitle dönen para düşünüldüğünde darphane gibi para basıyor ve ne ile ? Bir düşün bir tarafta PUBG, WOW gibi oyunlar ve onların teknik ekibi harcamaları bir yanda bu küçük mobil oyundan saçma diye bahsedenlerin olduğu bu oyundan aylık milyon dolar ciro elde eden şirket...

    Sistem güzel çalışıyor ki sadece hisse devri oluyor, ekip ve çalışma şekli aynen yerinde. Emin olun ki yeni oyunlar servis ediliyor. Bu rakamları kazanan şirketi sen bir kaç senede yok edemezsin... Ha nasıl yok olur Çiftlikbank misali olur....
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    berce 10 sa.
    youtube da satıldı şu an o adamları konuşuyor muyuz. yani tama büyükmek isteyebilirler! bunun için maddiyat gerekli lakin ortalık bozuluyor ve bir yabancı şirketin emri altına giriyor. artık başarıdığında türk başarısı demiyecek dünya zynga yapıyor diyecektir. bu şirket kapalı açık trump destek veriyorsa ilerdeki siyasi hamleleri siz düşünün şirkete girdiğinde bu oyunları peak altında yapılıyor diye bir ibare göremedim. sadece türkiye konuşur ve bilenler ondan sonra zamanaşımı!
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    Quard (Ahmet G) 21 sa.
    Hayırlı olsun,ne diyelim :)
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    bytradm (adem ademy) 1 gün
    bu haberin bendeki etkisi.
    türkiye-brezilya milli maçını 5-0 aldı.
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    MMistanbul (MKA ) 1 gün
    Bu satış işleminde en değerli olay 0.9 milyar dolarlık Zynga hissesi almış olmasıdır.
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    TulparHAN (Kübra Çitletertek) 1 gün
    şuna oyun firması demeyin zira bilgisayar oyunu yapmış bir firma değil, mobil oyun içinde ücretli olarak eşya satıyorlar sanırım duyulmuş bir firma hiç değil
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    ŞAKACI (ALI VELI) 1 gün TulparHAN
    :) adamlar zoom üzerinden 1.8 milyar dolara satış yapıyıor. Sen beğenmiyorsun duyulmuş değil diyorsun. birde duyulsa ne olacak acaba :)
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    drjacob (... ) 1 gün
    helal böyle değerli markalar çıkartmak güzel , onu elde tutamamak üzücü ama yapacak bir şey yok herkes ekmeğinin peşinde
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    ŞAKACI (ALI VELI) 1 gün
    Peak'in Zynga'ya satışı Zoom üzerinden gerçekleşti

    https://www.haberturk.com/peak-in-zynga-ya-satisi-zoom-uzerinden-gerceklesti-2698784-teknoloji

    https://www.haberturk.com/video/embed/685322

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    1.8 milyar dolarlık Zynga'ya satışıyla Türkiye'nin ilk unicornu olan Peak'in Strateji Direktörü Ömer İnönü koronavirüs sebebiyle tarihi anlaşmanın Zoom üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. İnönü, görüşmelerin mart ayında başladığını söyledi

    Zynga'nın 1.8 milyar dolara satın aldığı İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak'in Strateji Direktörü Ömer İnönü Habertürk TV'de Gün Başlıyor programına katılarak tarihi satışla ilgili açıklamalarda bulundu.

    İnönü, satış dolayısıyla ekip olarak çok mutlu ve gurulu olduklarını söyledi. Peak'in yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirten İnönü "10 sene önce Türkiye'den dünyaya ulaşan teknolojik ürünler üretmek için, büyük hayaller kurup takım olarak bu hayallerin peşinden koşmak için yola çıktık. Uuzun bir yolculuk sonucu 192 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaşan ürünler ortaya çıkarttık. 100 kişilik ekibimiz Türkiye'deki 35 üniversiteden aramıza katılıp aynı hayale ortak oldular. Bu anlaşma aslında bu ekipe duyulan güvenin tezahürü sonucunda oldu" ifadelerini kullandı.

    'BU BİR BAŞLANGIÇ'

    İnönü bunun kendileri için bir başlangıç olduğunu ve yapacakları çok şey olduğunu sözlerine ekledi.

    Ömer İnönü korona günlerinde kimse bir araya gelemezken bu satışı nasıl yaptıklarının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi: "Biz de arada düşünüyoruz 'nasıl yaptık bu işi' diye. Mart başında görüşmelere başladık. Çok hızlı bir şekilde bu noktaya geldik. Hep Zoom üzerinden herkes evindeyken bu görüşmeleri yaptık. Daha önceden tanışıklığımız vardı tabii. 2017 yılında card ve board oyunlarımızı yine Zynga'ya 100 milyon dolara satışını gerçekleştirmiştik. Bu zamandan tanışıklığımız var. Kovid zamanı bu satışı yapabilmede bu güven ilişkisinin artısı olmuştur."

    'İSTANBUL, BERLİN VE LONDRA'NIN İLERİSİNDE'

    İnönü, satış sonrası farklı alanlara yatırım yapmayacaklarını yüz milyonlara ulaşan oyunlarını milyarlarca insana ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti.

    Son yıllarda Türk oyun şirketlerinin önemli başarılara imza attığını vurgulayan İnönü "Bizim bu anlaşmamız başarıların daha görünür olmasını sağladı. Bugün oyun konusunda İstanbul ve Türkiye, Londra, Berlin gibi merkezlerin artık çok ilerisindedir diyebiliriz" dedi.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    Cumhuriyet tarihinin en büyük rezilliği. herkes bunu marifetmiş gibi kutluyor. Ülkenin madeni köprüsü futbol takımı yabancılara satılınca laf söyleniyor. bunun ne farkı var.
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    general4242 (Salim Baş) 1 gün
    Yeni yatirim diye şirketin önemli kısmı satılır mi arkadas (benim anladığım bütün hisseleri devretmişler sadece ekip duruyor nasıl Türk şirketi olarak kalıyor anlamadım adamlar tapusunu almış.) Bir de çıkıyorlar girişimler böyle olur, değerlendirilip satılır diyorlar. Hadi oradan!

    Steve jobs, Bill gates, jack ma şirketlerini değerlendirip satma amacı gutmedi hiç bir zaman ve satmadilar da. Geldikleri noktada ulkelerine olan faydalarını görüyoruz. Bu peak reklam yapmıştı bir de meydan okumuştu guyya ama hepsi sıcak para için miydi
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7695 kez okundu.
    45 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    peak, zynga ve
    9 etiket daha unicorn satış devir hisse bedel Türkiye Haberleri Yazılım Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler
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