Türk oyun stüdyosu Peak resmen satıldı: 1.8 milyar dolar

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Türk mobil oyun geliştiricisi Peak, 1.8 milyar dolar karşılığında Zynga’ya satıldı. Zynga bu ödemeyi 900 milyon dolar nakit ve 900 milyon dolar hisse olarak verecek. Peaky, Türkiye’nin ilk kez milyar doları aşan bedelle satılan girişimi (unicorn) oldu.

Zynga 2017 yılında Peak’in Okey Plus, 101 Okey Plus ve Spades Plus gibi masa oyunları geliştiren bölümünü 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Bir başka Türk mobil oyun geliştiren stüdyo Gram Games’i 250 milyon dolara almıştı. Son olarak Peak’in tamamını bünyesine kattı.

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Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek. 2010 yılınd akurulan Peak bugün 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Kısa sürede, küçük bir ekiple hisselerini 1.8 milyar dolara devretmesi sadece Türkiye’de değil yurt dışında da takdir topladı.

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