Hey Scooter, TRota Platformu'na entegre olacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör PTT Teknoloji tarafından geliştirilen tarafından geliştirilen ulaşım platformu TRota Platformu genişlemeye devam ediyor. TRota platformu tren, metro, otobüs, vapur, scooter, araç kiralama gibi farklı ulaşım seçeneklerini bir arada sunarak rota oluşturuyor. Hızlı, ekonomik ve çevreci rotalar hazırlıyor.

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TRota ile Hey! Scooter arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kullanıcılar TRota üzerinden rota oluşturduğunda Hey! Scooter’ın elektrikli scooterları ile entegre şekilde rotalar görebilecek. TRota’da ayrıca Hop’un elektrikli scooterları ve Tripy’nin elektrikli bisikletleri de seçenek olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Şu an için Konya ve Bursa’da hizmet veren TRota platformunda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin araçları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin araçları Yolcu360’ın araç kiralama çözümleri, Turna.com’un şehirlerarası otobüs seçenekleri, Hey Scooter, Tripy ve Hop seçenekleri yer alıyor. Ayrı bir uygulama kurmadan bu firmaların ulaşım çözümleri kullanılabiliyor. TRrota farklı ulaşım seçeneklerini dahil ederek en hızlı ve ekonomik çözümleri ayrı ayrı gösteriyor.

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