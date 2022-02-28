TCL iki yeni katlanabilir telefon konsepti duyurdu

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Uzun süredir katlanabilir ekranlar konusunda çalışmalar yapan TCL henüz piyasaya çıkacak bir ürün ortaya koymuş değil ancak her yıl farklı bir konsept ile teknoloji fuarlarında ziyaretçilere sergiliyor.

TCL’den iki farklı katlanabilir konsepti

TCL markasının ilk katlanabilir konsepti Galaxy Z Fold 3 ile benzer bir yapıya sahip ancak genişleyebilme özelliği de var. Telefonu açtıktan sonra sol kenar biraz daha uzuyor ve böylece ortaya 9 inçlik bir tablet çıkıyor. Gelişmiş bir menteşe sistemi kullanan konsept henüz piyasaya çıkmaya hazır değil.

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İkinci konsept ise Galaxy Z Fold ve Huawei Mate X modellerinin karışımı gibi. Hem dıştan içe doğru katlanırken hem de içten dışa doğru katlanarak çadır modunda kullanılabiliyor. Akıllı telefon pazarında bir ilk olacak 360 derecelik konsepti ne yazık ki yakın zamanda piyasada görmemiz çok zor. Kısa süre önce Galaxy Z Flip ile rakip olacak TCL Chicago katlanabilir telefon konsepti de ani bir kararla iptal edilmişti.

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