TCL NxtPaper MAX 10 tablet modeli duyuruldu

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Çinli TCL markasının 2020 yılı başlarında tanıttığı renkli e-ink ekran teknolojisi NxtPaper yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. 8.88 inçlik modelin ardından bu yıl da 10.36 inçlik daha büyük ekranlı bir model tanıtıldı.

TCL NxtPaper MAX 10 özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor. E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.

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TCL NxtPaper MAX 10 modeli 10.36 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek MT8768E yonga seti biraz eskide kalıyor ve Android 11 ile destekleniyor. Tablet modeli biraz daha elektronik kitap ve uzaktan eğitim tecrübesine odaklanmış.

A-Pen kalem desteği sunan tablet 8000mAh kapasiteli batarya ile 1250 saate kadar bekleme süresine ulaşıyor. WiFi ve 4G sürümleri ile gelecek. TCL NxtPaper MAX 10 modeli 270 Avro başlangıç fiyatına sahip.

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TCL NxtPaper MAX 10 tablet fiyatı nedir?