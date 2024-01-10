Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL, göz sağlığı için geliştirdiği NXTPAPER ekran teknolojisinin 3. sürümünü duyurdu

    TCL, NXTPAPER teknolojisinin 3. sürümü olan NXTPAPER 3.0'ı CES 2024'te duyurdu. Göz sağlığını korumak için geliştirilen teknolojinin yeni sürümü hangi yenilikler getiriyor hep birlikte bakalım.
    TCL, göz sağlığı için geliştirdiği NXTPAPER 3.0'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    TCL, ilk olarak 2021'de tanıttığı NXTPAPER teknolojisinin 3. sürümü olan NXTPAPER 3.0'ı CES 2024'te duyurdu. Göz sağlığını korumak, teknolojiyi daha insan odaklı hale getirmek amacıyla geliştirilen teknolojinin yeni sürümü hangi yenilikler getiriyor hep birlikte bakalım.

    NXTPAPER 3.0 neler getiriyor?

    TCL, NXTPAPER'ın zararlı mavi ışığı %61'e kadar filtrelediğini, bunun yanında keskin görüntüleri, derin kontrastı, canlı renkleri ve doğal hareketi koruduğunu belirtiyor. Ekran bunları, doğal ışığın "emisyon - yansıma - kırılma" yolunu simüle eden ve doğal ışıkta kitap okuma deneyimini sağlayan görsel bir efekt üreten Dairesel Polarize Işık (CPL) ekranı sayesinde başarıyor.

    NXTPAPER 3.0, titreşimsiz bir deneyim için daha yüksek yenileme hızlarına ve DC karartma özelliğine sahip. Ayrıca, rahat bir izleme deneyimi için, NXTPAPER ekranının zamana ve ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyan, RGB sensörüyle desteklenen geliştirilmiş Adaptif Renk Sıcaklığı ile birlikte geliyor.

    Bunun yanında NXTPAPER yazılımı, kullanıcıların sağlıklı dijital izleme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olan bir göz bakımı asistanı içeriyor. Ayrıca, kullanıcıları uzun süreli kullanıma ara vermeye teşvik etmek ve popüler "20-20-20" göz bakımı kuralını benimsemelerine yardımcı olmak için bir dinlenme hatırlatıcısına da sahip. Bu kural, her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola vermeyi ve 20 metre uzaktaki bir nesneye odaklanmayı ifade ediyor. Yazılım ayrıca zayıf aydınlatmayı tespit etme ve kullanıcının çok yakında olup olmadığını belirleme özelliğine de sahip.

    NXTPAPER 3.0 teknolojisi, CES 2024'te duyurulan NXTPAPER 14 Pro tablet, TAB 10 NXTPAPER 5G tablet ve 50 Serisi telefonlarda kullanılacak. Ayrıca cihazlar, NXTPAPER 3.0'ın farklı kullanımlar için optimize edilmiş 3'ü 1 arada VersaView kullanıcı arayüzüyle birlikte gelecekler.

    Bu modlardan ilki, varsayılan olarak düşük mavi ışığa sahip ve sarı renk tonu olmayan normal kullanım için Normal Görünüm Modu. İkincisi, dergi benzeri okumalar için düşük kontrastlı Renkli Kağıt Modu. Üçüncüsü ise e-okuma deneyimi için siyah beyaz Mürekkep Kağıt Modu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    voleybol tezahüratları kısa dil bilgisi yapamıyorum salofalk neden bulunmuyor alfa romeo amblemi anlamı dükkanımı atm ye kiraya vermek istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız