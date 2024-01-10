TCL, göz sağlığı için geliştirdiği NXTPAPER ekran teknolojisinin 3. sürümünü duyurdu

Tam Boyutta Gör TCL, ilk olarak 2021'de tanıttığı NXTPAPER teknolojisinin 3. sürümü olan NXTPAPER 3.0'ı CES 2024'te duyurdu. Göz sağlığını korumak, teknolojiyi daha insan odaklı hale getirmek amacıyla geliştirilen teknolojinin yeni sürümü hangi yenilikler getiriyor hep birlikte bakalım.

NXTPAPER 3.0 neler getiriyor?

TCL, NXTPAPER'ın zararlı mavi ışığı %61'e kadar filtrelediğini, bunun yanında keskin görüntüleri, derin kontrastı, canlı renkleri ve doğal hareketi koruduğunu belirtiyor. Ekran bunları, doğal ışığın "emisyon - yansıma - kırılma" yolunu simüle eden ve doğal ışıkta kitap okuma deneyimini sağlayan görsel bir efekt üreten Dairesel Polarize Işık (CPL) ekranı sayesinde başarıyor.

NXTPAPER 3.0, titreşimsiz bir deneyim için daha yüksek yenileme hızlarına ve DC karartma özelliğine sahip. Ayrıca, rahat bir izleme deneyimi için, NXTPAPER ekranının zamana ve ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyan, RGB sensörüyle desteklenen geliştirilmiş Adaptif Renk Sıcaklığı ile birlikte geliyor.

Bunun yanında NXTPAPER yazılımı, kullanıcıların sağlıklı dijital izleme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olan bir göz bakımı asistanı içeriyor. Ayrıca, kullanıcıları uzun süreli kullanıma ara vermeye teşvik etmek ve popüler "20-20-20" göz bakımı kuralını benimsemelerine yardımcı olmak için bir dinlenme hatırlatıcısına da sahip. Bu kural, her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola vermeyi ve 20 metre uzaktaki bir nesneye odaklanmayı ifade ediyor. Yazılım ayrıca zayıf aydınlatmayı tespit etme ve kullanıcının çok yakında olup olmadığını belirleme özelliğine de sahip.

TCL NXTPAPER 14 Pro tablet tanıtıldı 1 gün önce eklendi

NXTPAPER 3.0 teknolojisi, CES 2024'te duyurulan NXTPAPER 14 Pro tablet, TAB 10 NXTPAPER 5G tablet ve 50 Serisi telefonlarda kullanılacak. Ayrıca cihazlar, NXTPAPER 3.0'ın farklı kullanımlar için optimize edilmiş 3'ü 1 arada VersaView kullanıcı arayüzüyle birlikte gelecekler.

Bu modlardan ilki, varsayılan olarak düşük mavi ışığa sahip ve sarı renk tonu olmayan normal kullanım için Normal Görünüm Modu. İkincisi, dergi benzeri okumalar için düşük kontrastlı Renkli Kağıt Modu. Üçüncüsü ise e-okuma deneyimi için siyah beyaz Mürekkep Kağıt Modu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

TCL, göz sağlığı için geliştirdiği NXTPAPER 3.0'ı duyurdu