TCL, göz sağlığı için geliştirdiği NXTPAPER ekran teknolojisinin 3. sürümünü duyurdu

NXTPAPER 3.0 neler getiriyor?
TCL, NXTPAPER'ın zararlı mavi ışığı %61'e kadar filtrelediğini, bunun yanında keskin görüntüleri, derin kontrastı, canlı renkleri ve doğal hareketi koruduğunu belirtiyor. Ekran bunları, doğal ışığın "emisyon - yansıma - kırılma" yolunu simüle eden ve doğal ışıkta kitap okuma deneyimini sağlayan görsel bir efekt üreten Dairesel Polarize Işık (CPL) ekranı sayesinde başarıyor.
NXTPAPER 3.0, titreşimsiz bir deneyim için daha yüksek yenileme hızlarına ve DC karartma özelliğine sahip. Ayrıca, rahat bir izleme deneyimi için, NXTPAPER ekranının zamana ve ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyan, RGB sensörüyle desteklenen geliştirilmiş Adaptif Renk Sıcaklığı ile birlikte geliyor.
Bunun yanında NXTPAPER yazılımı, kullanıcıların sağlıklı dijital izleme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olan bir göz bakımı asistanı içeriyor. Ayrıca, kullanıcıları uzun süreli kullanıma ara vermeye teşvik etmek ve popüler "20-20-20" göz bakımı kuralını benimsemelerine yardımcı olmak için bir dinlenme hatırlatıcısına da sahip. Bu kural, her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola vermeyi ve 20 metre uzaktaki bir nesneye odaklanmayı ifade ediyor. Yazılım ayrıca zayıf aydınlatmayı tespit etme ve kullanıcının çok yakında olup olmadığını belirleme özelliğine de sahip.
NXTPAPER 3.0 teknolojisi, CES 2024'te duyurulan NXTPAPER 14 Pro tablet, TAB 10 NXTPAPER 5G tablet ve 50 Serisi telefonlarda kullanılacak. Ayrıca cihazlar, NXTPAPER 3.0'ın farklı kullanımlar için optimize edilmiş 3'ü 1 arada VersaView kullanıcı arayüzüyle birlikte gelecekler.
Bu modlardan ilki, varsayılan olarak düşük mavi ışığa sahip ve sarı renk tonu olmayan normal kullanım için Normal Görünüm Modu. İkincisi, dergi benzeri okumalar için düşük kontrastlı Renkli Kağıt Modu. Üçüncüsü ise e-okuma deneyimi için siyah beyaz Mürekkep Kağıt Modu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.