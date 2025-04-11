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    Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: 13,2 inç ekran, 12.000 mAh pil ve Snapdragon 8 Elite işlemci

    Oppo, yeni amiral geimis tableti Oppo Pad 4 Pro'yu resmen tanıttı. Dev ekranı, güçlü işlemcisi ve büyük bataryasıyla dikkatleri çeken cihaz neler sunuyor?      
    Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni amiral geimis tableti Oppo Pad 4 Pro'yu Çin'de resmen tanıttı. Dev ekranı, güçlü işlemcisi ve büyük bataryasıyla dikkatleri çeken cihaz neler sunuyor göz atalım.

    Oppo Pad 4 Pro özellikleri

    Pad 4 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde, 3.4K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. Ekran, 900 nite kadar parlaklık, Dolby Vision desteği ve %98 DCI-P3 renk gamı ile gelişmiş görüntüleme deneyimi vadediyor.

    Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan tablet, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunuyor.

    Pad 4 Pro, 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 12.140 mAh kapasiteli dev piliyle de dikkatleri çekiyor. Cihaz, boyutuna rağmen sadece 5,97 mm kalınlığında ve yaklaşık 675 gram ağırlığında.

    EIS ve 4K video desteğine sahip 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip olan tablet, Dolby Atmos desteğine sahip 8 hoparlörlü bir kurulum (dört mid-bas ve dört tweeter) ile yüksek ses kalitesi vadediyor. Oppo Pad 4 Pro ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC özelliklerini de barındırıyor.

    Oppo Pad 4 Pro'nun fiyatı, 8 GB + 256 GB modeli için 451 dolardan başlıyor ve 16 GB + 512 GB versiyonu için 560 dolara kadar çıkıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 45 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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