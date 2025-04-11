Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: 13,2 inç ekran, 12.000 mAh pil ve Snapdragon 8 Elite işlemci

Oppo Pad 4 Pro özellikleri
Pad 4 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde, 3.4K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. Ekran, 900 nite kadar parlaklık, Dolby Vision desteği ve %98 DCI-P3 renk gamı ile gelişmiş görüntüleme deneyimi vadediyor.
Pad 4 Pro, 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 12.140 mAh kapasiteli dev piliyle de dikkatleri çekiyor. Cihaz, boyutuna rağmen sadece 5,97 mm kalınlığında ve yaklaşık 675 gram ağırlığında.
EIS ve 4K video desteğine sahip 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip olan tablet, Dolby Atmos desteğine sahip 8 hoparlörlü bir kurulum (dört mid-bas ve dört tweeter) ile yüksek ses kalitesi vadediyor. Oppo Pad 4 Pro ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC özelliklerini de barındırıyor.
Oppo Pad 4 Pro'nun fiyatı, 8 GB + 256 GB modeli için 451 dolardan başlıyor ve 16 GB + 512 GB versiyonu için 560 dolara kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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