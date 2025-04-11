Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: 13,2 inç ekran, 12.000 mAh pil ve Snapdragon 8 Elite işlemci

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Tam Boyutta Gör Oppo, yeni amiral geimis tableti Oppo Pad 4 Pro'yu Çin'de resmen tanıttı. Dev ekranı, güçlü işlemcisi ve büyük bataryasıyla dikkatleri çeken cihaz neler sunuyor göz atalım.

Oppo Pad 4 Pro özellikleri

Pad 4 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde, 3.4K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor. Ekran, 900 nite kadar parlaklık, Dolby Vision desteği ve %98 DCI-P3 renk gamı ile gelişmiş görüntüleme deneyimi vadediyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan tablet, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Pad 4 Pro, 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 12.140 mAh kapasiteli dev piliyle de dikkatleri çekiyor. Cihaz, boyutuna rağmen sadece 5,97 mm kalınlığında ve yaklaşık 675 gram ağırlığında.

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EIS ve 4K video desteğine sahip 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip olan tablet, Dolby Atmos desteğine sahip 8 hoparlörlü bir kurulum (dört mid-bas ve dört tweeter) ile yüksek ses kalitesi vadediyor. Oppo Pad 4 Pro ayrıca, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC özelliklerini de barındırıyor.

Oppo Pad 4 Pro'nun fiyatı, 8 GB + 256 GB modeli için 451 dolardan başlıyor ve 16 GB + 512 GB versiyonu için 560 dolara kadar çıkıyor.

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Oppo Pad 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı