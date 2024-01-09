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    TCL NXTPAPER 14 Pro hem tablet hem e-okuyucu oluyor

    TCL NXTPAPER 14 Pro tablet modeli en gelişmiş elektronik mürekkepli kâğıt teknolojisi sayesinde hem bir e-kitap okuyucu hem de standart bir tablet olabiliyor.   
    TCL NXTPAPER 14 Pro Tam Boyutta Gör
    TCL markasının yeni bir kategori olarak sürdürdüğü NXTPAPER teknolojisi gelişiyor. CES 2024 fuarında firma NXTPAPER 3.0 versiyonu ile donattığı ve iki farklı modda kullanılabilen TCL NXTPAPER 14 Pro tablet modelini duyurdu.

    NXTPAPER 3.0 nedir?

    NXTPAPER teknolojisi yeni nesil elektronik mürekkepli kâğıt ekran olarak biliniyor ve geleneksel e-ink ekranların dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. NXTPAPER 3.0 versiyonu 700 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabilirken mavi ışığı da yüzde 61 oranında engelliyor. CPL polarize ışık tekniği metinleri daha fazla aydınlatırken güneş ışığı altında okumayı kolaylaştırıyor.

    TCL NXTPAPER 14 Pro bu noktada 3 farklı ekran modu sunuyor. 120Hz 14 inçlik 2880x1800 piksel çözünürlük sunan ana ekrandan renkli e-ink veya monokrom e-ink ekranlara tek tuşla geçiş sağlanıyor. Monokrom e-ink ekranda Android ara yüzü özel olarak optimize edilmiş. Dimensity 8020 yonga seti, 12GB RAM ve 256GB depolama sunan tablet modeli önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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