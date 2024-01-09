TCL NXTPAPER 14 Pro hem tablet hem e-okuyucu oluyor

Tam Boyutta Gör TCL markasının yeni bir kategori olarak sürdürdüğü NXTPAPER teknolojisi gelişiyor. CES 2024 fuarında firma NXTPAPER 3.0 versiyonu ile donattığı ve iki farklı modda kullanılabilen TCL NXTPAPER 14 Pro tablet modelini duyurdu.

NXTPAPER 3.0 nedir?

NXTPAPER teknolojisi yeni nesil elektronik mürekkepli kâğıt ekran olarak biliniyor ve geleneksel e-ink ekranların dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. NXTPAPER 3.0 versiyonu 700 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabilirken mavi ışığı da yüzde 61 oranında engelliyor. CPL polarize ışık tekniği metinleri daha fazla aydınlatırken güneş ışığı altında okumayı kolaylaştırıyor.

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TCL NXTPAPER 14 Pro bu noktada 3 farklı ekran modu sunuyor. 120Hz 14 inçlik 2880x1800 piksel çözünürlük sunan ana ekrandan renkli e-ink veya monokrom e-ink ekranlara tek tuşla geçiş sağlanıyor. Monokrom e-ink ekranda Android ara yüzü özel olarak optimize edilmiş. Dimensity 8020 yonga seti, 12GB RAM ve 256GB depolama sunan tablet modeli önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.

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TCL NXTPAPER 14 Pro tablet tanıtıldı