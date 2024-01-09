TCL NXTPAPER 14 Pro hem tablet hem e-okuyucu oluyor

NXTPAPER 3.0 nedir?
NXTPAPER teknolojisi yeni nesil elektronik mürekkepli kâğıt ekran olarak biliniyor ve geleneksel e-ink ekranların dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. NXTPAPER 3.0 versiyonu 700 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabilirken mavi ışığı da yüzde 61 oranında engelliyor. CPL polarize ışık tekniği metinleri daha fazla aydınlatırken güneş ışığı altında okumayı kolaylaştırıyor.
TCL NXTPAPER 14 Pro bu noktada 3 farklı ekran modu sunuyor. 120Hz 14 inçlik 2880x1800 piksel çözünürlük sunan ana ekrandan renkli e-ink veya monokrom e-ink ekranlara tek tuşla geçiş sağlanıyor. Monokrom e-ink ekranda Android ara yüzü özel olarak optimize edilmiş. Dimensity 8020 yonga seti, 12GB RAM ve 256GB depolama sunan tablet modeli önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.